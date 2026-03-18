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El presidente de Irán,, advirtió que los contra infraestructuras energéticas pueden tener "consecuencias incontrolables", después de que el inmenso yacimiento de gas SouthPars-North Dome fuera blanco de un ataque durante la de Estados Unidos e Israel contra la República Islámica.

"Esto complicará la situación y podría tener consecuencias incontrolables, cuyo alcance podría abarcar al mundo entero", escribió Pezeshkian en X.

El presidente del Parlamento, , por su parte, declaró en X que ante los bombardeos contra las instalaciones energéticas, "rige la ley del ojo por ojo y comienza un nuevo nivel de confrontación".

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ss/mcc

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