El conflicto entre Estados Unidos e Israel contra Irán está ya en su tercera semana y no hay indicios de que vaya a parar pronto pues este miércoles Estados Unidos e Israel atacaron la mayor refinería de gas del mundo ubicada en la República Islámica, mientras que la nación persa amenazó con atacar "infraestructura enemiga que antes se consideraba segura".

Derivado del conflicto, los precios del petróleo se han disparado por el cierre del estrecho de Ormuz y ahora los ataques a infraestructura energética. Apenas hoy el presidente Donald Trump amenazó con dejar el control del estrecho a las naciones que dependen de esa vía estratégica de petróleo y gas, bloqueada por Irán.

Los ataques iniciaron el pasado 28 de febrero con la operación “Furia Épica” y la muerte del ayatola Alí Jamenei, quien ya fue reemplazado por su hijo Mojtaba Jamenei. Sin embargo, recientemente los ataques a refinerías y objetivos militares han aumentado paulatinamente.

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Sigue a continuación el minuto a minuto de una nueva jornada en el conflicto en Medio Oriente.

Mundo 08:46 AM Israel mata a otro alto cargo iraní y da libertad de acción a su ejército Israel afirmó que mató a otro alto cargo del poder iraní, el ministro de Inteligencia, Esmail Jatib, y dio carta blanca a su ejército para abatir a cualquier dirigente de la república islámica en el punto de mira.

El régimen iraní advirtió por su parte que nadie escapará a las consecuencias de la guerra que libra contra Israel y Estados Unidos, mientras los países del Golfo interceptaron nuevos cohetes y drones lanzados contra objetivos que incluyen bases estadounidenses.

"La pasada noche, el ministro de Inteligencia de Irán, [Esmail] Jatib, fue eliminado", dijo el ministro israelí de Defensa, Israel Katz.

Katz también explicó que él y el primer ministro, Benjamin Netanyahu, autorizaron al ejército a atacar "a cualquier alto funcionario iraní para el que se haya cerrado el círculo de inteligencia y operativos, sin necesidad de aprobación adicional". El presidente de Irán confirmó el "asesinato" del ministro de Inteligencia.





Mundo 08:45 AM Precios de gasolina en EEUU alcanzan su nivel más alto desde 2023 por la guerra con Irán La guerra con Irán ha sacudido el flujo mundial de petróleo, y los costos del combustible más altos ya están presionando a los hogares en todo el mundo. En Estados Unidos, los conductores ahora enfrentan los precios de la gasolina más altos que han visto en casi dos años y medio.

Según el club automovilístico AAA, el promedio nacional de un galón de gasolina regular saltó por encima de los 3.84 dólares el miércoles, frente a los 2.98 dólares que los consumidores pagaban antes de que Estados Unidos e Israel iniciaran la guerra con ataques conjuntos contra Irán el 28 de febrero. La última vez que los precios de la gasolina fueron tan altos como ahora fue en septiembre de 2023.

“Es bastante difícil. Quiero decir, los tiempos son duros para todos en este momento”, comentó Amanda Acosta, residente de Luisiana, a The Associated Press mientras llenaba el tanque de su auto esta semana. “Estoy recibiendo mucha menos gasolina y pagando mucho más dinero”.



Mundo 08:44 AM Israel dice haber atacado gasolineras en el Líbano "controladas por Hezbolá" El Ejército de Israel afirmó este miércoles haber atacado gasolineras en el Líbano "controladas por Hezbolá" que, según afirma, proporcionaban millones de dólares para financiar a la organización chií.

En un comunicado, indica que durante la pasada noche sus fuerzas atacaron gasolineras de la compañía Al Amana en el sur del Líbano, sosteniendo que dicha empresa está "controlada por Hezbolá" y "constituye una infraestructura económica fundamental que sustenta las capacidades militares de Hezbolá".

Este miércoles, Israel y Estados Unidos atacaron instalaciones gasistas iraníes en la Zona Económica Especial de Energía de Pars Sur, en Asalouye -costa sur-, según informó la agencia iraní Tasnim.



Mundo 08:43 AM Casa Blanca ratifica confianza en jefa de Inteligencia tras renuncia funcionario por Irán La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, ratificó este miércoles la confianza del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la directora de Inteligencia Nacional, Tulsi Gabbard, tras la renuncia del director del Centro Nacional Contraterrorismo, Joe Kent, por su desacuerdo con la intervención militar en Irán.

"Ella es la elegida", aseguró Leavitt en una entrevista en la cadena Fox en referencia a Gabbard y restó importancia al papel de Kent en relación a las operaciones en Irán.

Preguntada por periodistas sobre si el puesto de Gabbard corre peligro, afirmó "que yo sepa, no. No hemos oído al presidente decir eso… Así que, obviamente, esa es una pregunta para él".



Mundo 08:18 AM EU flexibiliza sanciones petroleras a Venezuela mientras los precios suben por la guerra en Irán Las empresas de Estados Unidos podrán hacer negocios con la empresa estatal venezolana de petróleo después de que el Departamento del Tesoro flexibilizó las sanciones, con limitaciones, mientras el gobierno del presidente Donald Trump busca maneras de aumentar el suministro mundial de crudo durante la guerra en Irán.

El Tesoro emitió una autorización amplia que permite a Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) vender directamente petróleo venezolano a empresas de Estados Unidos y en los mercados internacionales, un cambio enorme después de que Washington durante años bloqueó en gran medida las transacciones con el gobierno de Venezuela y su sector petrolero.

La medida pone de relieve la creciente presión que enfrenta el gobierno republicano para aliviar el alza de los precios del petróleo, mientras Estados Unidos, junto con Israel, libra una guerra con Irán sin una fecha de finalización previsible.



Mundo 08:16 AM Trump suspende restricciones ligadas a transporte marítimo de petróleo El presidente Donald Trump suspendió las restricciones ligadas a transporte marítimo de petróleo en medio de guerra en Medio Oriente.



Mundo 07:53 AM En Irán despiden a Ali Lariyani entre llamadas a no rendirse hasta la última gota de sangre Miles de personas despidieron este miércoles a Ali Larijani, uno de los políticos más importantes de Irán, quien fue asesinado ayer martes por Israel, entre llamadas a la venganza y a seguir luchando "hasta la última gota de sangre".

Un camión con los restos mortales de Larijani y los 74 marinos que murieron en el ataque estadounidense contra la fragata iraní IRIS Dena, en el océano Índico, desfiló por la ciudad de Ahvaz con los habituales gritos de "muerte a Estados Unidos" y "muerte a Israel".

"La muerte de Lariyani es la que más duele después de la del Líder Supremo (Alí Jamenei)", aseguró el orador de los funerales, quien también afirmó que se seguirá luchando contra Estados Unidos "hasta la última gota de sangre".



Mundo 07:51 AM Irán amenaza con atacar "infraestructura enemiga" tras los ataques a sus refinerías de gas El Ejército iraní calificó el ataque de EU e Israel contra unas refinerías de gas en el sur del país persa como "un crimen de guerra" y advirtió que "no quedará impune", además de amenazar con atacar "infraestructura enemiga que antes se consideraba segura".

Así lo indicó la agencia de noticias Fars, citando a "fuentes relacionadas con el Ejército iraní".

La misma fuente añadió que, con estos ataques, "el péndulo de la guerra" cambiará, "pasando de batallas limitadas a una guerra económica a gran escala".

"A partir de esta noche, las demás líneas rojas han cambiado. Si el enemigo pensó que con estos ataques podría aumentar la presión sobre Irán para que cediera, se equivocó fatalmente en sus cálculos, pues esta acción le ha dado a Irán una baza crucial: la reciprocidad", advirtió.





Mundo 07:50 AM Jugadoras de la selección de fútbol iraní regresan a Irán, reportan La selección femenina de fútbol iraní llegó este miércoles a Irán por la frontera terrestre que separa el país con Turquía, informó la agencia Fars.

La agencia asegura que tanto las jugadoras como los miembros del cuerpo técnico entraron por la frontera de Bazargán, situada en la provincia de Azerbayán Occidental, tras pasar casi una semana en Malasia procedentes de Australia, donde varias jugadores pidieron asilo después de la polémica por no cantar el himno nacional durante la Copa de Asia en ese país.

La noticia está acompañada de un vídeo que aparentemente muestra la llegada de la delegación a la parte iraní de la frontera.



Mundo 07:18 AM Trump dice que EU no necesita de Ormuz y amenaza con dejar su seguridad a otros países E presidente de EU, Donald Trump, dijo este miércoles que su país no necesita el estrecho de Ormuz y amenazó con dejar su control a las naciones que dependen de la vía estratégica de petróleo y gas, y no han acudido a su llamado para garantizar la seguridad en el paso marítimo, bloqueado por Irán. "Me pregunto qué pasaría si 'acabáramos' con lo que queda del Estado terrorista iraní y dejáramos que los países que lo usan, nosotros no, se hicieran responsables del llamado 'estrecho'. Eso haría que algunos de nuestros 'aliados' que no responden se pusieran las pilas, ¡y rápido!", escribió en su red Truth Social.





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Mundo 07:17 AM Estados Unidos e Israel atacan una refinería de gas en el sur de Irán Israel y Estados Unidos atacaron este miércoles unas refinerías de gas iraníes en la Zona Económica Especial de Energía de Pars Sur, en Asalouye -costa sur-, según informó la agencia iraní Tasnim.

El proyectil alcanzó una parte de las instalaciones de gas, tras lo que los equipos de rescate y de extinción de incendios comenzaron a combatir el fuego, según declaró un responsable de seguridad de Busher, la ciudad en la que se encuentra la refinería, de quien la agencia no especificó su nombre.





Mundo 07:16 AM Un buque de guerra de EU se sitúa cerca de Singapur rumbo a Oriente Medio, según CNN Un buque de guerra de la Armada de Estados Unidos que, se cree, transporta marines hacia Medio Oriente se encuentra este miércoles acercándose al estrecho de Malaca, frente a las costas de Singapur, tras haber sido desplazado desde Japón, según CNN.

Se trata del buque de asalto anfibio USS Tripoli, que CNN ubica hoy aproximándose a Singapur, según datos de seguimiento marítimo. El medio cita a funcionarios estadounidenses que indicaron que el barco será trasladado a Medio Oriente, sin revelar exactamente dónde se desplegaría ni para qué se utilizaría.





Mundo 07:15 AM Israel anuncia la muerte de otro alto funcionario iraní, ataques de Irán matan a 2 cerca de Tel Aviv Israel dijo el miércoles que había matado a otro alto funcionario iraní, el tercero en dos días, mientras Irán arremetía con ataques contra sus vecinos del Golfo e Israel, empleó algunos de sus misiles más recientes para evadir las defensas antiaéreas y mató a dos personas cerca de Tel Aviv, mientras la guerra en Medio Oriente no parecía remitir.

El ministro israelí de Defensa, Israel Katz, dijo que el ministro de Inteligencia de Irán, Esmail Khatib, había sido asesinado en un ataque durante la noche y prometió que “se esperan sorpresas significativas a lo largo de este día en todos los frentes”, sin dar más detalles.



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