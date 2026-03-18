Jerusalén.— Israel anunció ayer que mató a Ali Lariyani, jefe del Consejo Superior de Seguridad, una figura clave del régimen desde hace décadas y uno de los estrategas en la guerra, lo que fue confirmado más tarde por Teherán, que clamó venganza.

Israel también dijo que asesinó al comandante de la milicia paramilitar Basij (subordinada al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria) Gholamreza Soleimani.

El primer ministro Benjamin Netanyahu aseguró que las acciones son parte de una operación para “debilitar al régimen con la esperanza de dar al pueblo iraní la oportunidad de derrocarlo”.

Netanyahu también afirmó que Israel está ayudando a sus “amigos” estadounidenses con ataques en el golfo.

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Israel Katz, ministro de Defensa de Israel, anunció por la mañana los decesos. Luego el Consejo Supremo de Seguridad Nacional confirmó la muerte. “Las almas puras de los mártires acogieron el alma purificada del siervo justo de Dios, el mártir Dr. Ali Lariyani”, dijo el consejo, que añadió que tanto su hijo como su guardaespaldas también fallecieron en el ataque.

“La Guardia Revolucionaria no olvidará jamás la sed de sangre de este gran mártir ni la de otros mártires”, advirtió en un mensaje publicado por la agencia iraní Fars el cuerpo militar de élite. Los Guardianes de la Revolución también confirmaron la muerte de Soleimani.

Lariyani, matemático y filósofo de formación, y veterano de la guerra Irán-Irak (1980-1988), fue ministro de Cultura, director de la radio televisión pública, negociador jefe del programa nuclear, presidente del Parlamento, candidato presidencial y en los últimos tiempos jefe del Consejo Superior de Seguridad.

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Desempeñó un papel mucho más visible desde el comienzo de la guerra, un rol aún más preponderante en un momento en el que sigue la incertidumbre sobre la situación de Jamenei, quien no ha sido visto en público desde la muerte de su predecesor, en un ataque de Israel y Estados Unidos al inicio del conflicto.

El portavoz militar israelí, Effie Defrin, advirtió que “no se oye ni se ve a Mojtaba Jamenei (...) pero puedo decir algo: seguiremos persiguiendo a toda persona que represente una amenaza para Israel”. Lariyani fue uno de los funcionarios sancionados por EU en enero, por lo que Washington calificó de “represión violenta del pueblo iraní”, tras las protestas a nivel nacional que estallaron semanas atrás.

En suelo estadounidense, el presidente Donald Trump aseguró que “ya no necesita a la OTAN” ni “a nadie”, luego de que la alianza rechazara enviar misiones para reabrir el estrecho de Ormuz. “No los necesitamos, pero deberían haber estado ahí”, dijo Trump.

Trump explicó que los miembros de la OTAN han informado a EU que “no desean involucrarse” en la operación militar en Medio Oriente, “a pesar de que casi todos los países están firmemente de acuerdo en nuestras acciones y que consideran que no se puede permitir que Irán posea armas nucleares.

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“No me sorprende su postura, pues siempre he considerado que la OTAN, donde invertimos cientos de miles de millones de dólares anuales protegiendo a estos mismos países, es una relación unilateral: nosotros los protegemos, pero ellos no hacen nada por nosotros”, reprochó. No obstante, aseguró que EU ha logrado “diezmar al Ejército iraní” y que ya no requiere del apoyo.

Trump arremetió contra el primer ministro británico, Keir Starmer, por rechazar su petición de ayuda. “No ha mostrado apoyo, y creo que es un gran error”, declaró Trump a los periodistas en la Oficina Oval. “Estoy decepcionado”.

El presidente francés Emmanuel Macron dijo que su país está listo para ayudar a asegurar el estrecho de Ormuz, pero sólo como parte de una misión separada de la guerra actual en Medio Oriente. Trump desestimó la postura de Macron. “Bueno, él dejará el cargo muy pronto”, declaró Trump sobre Macron.

En Líbano, una orden de evacuación del ejército israelí provocó un éxodo desde la ciudad costera de Tiro y los pueblos y campos de refugiados circundantes.

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