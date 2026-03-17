Renuncia asesor antiterrorismo de Trump; Irán "no presentaba una amenaza inminente", afirma

El director del Centro Nacional de Contraterrorismo renunció diciendo que “no puede en buena conciencia” respaldar la guerra en Irán lanzada por el gobierno del presidente Donald Trump.

Joe Kent escribió en redes sociales que Irán no representaba “ninguna amenaza inminente para nuestra nación, y está claro que iniciamos esta guerra debido a la presión de Israel y su poderoso lobby estadounidense”.

Kent es un excandidato político con conexiones con extremistas de derecha. Fue confirmado en su puesto el pasado julio por una votación de 52-44.

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Como jefe del Centro Nacional de Contraterrorismo, Kent estaba a cargo de una agencia encargada de analizar y detectar amenazas terroristas.

Antes de incorporarse al gobierno de Trump, Kent realizó dos campañas fallidas para el Congreso en el estado de Washington. También sirvió en el ejército, con 11 despliegues como Boina Verde seguidos de trabajo en la CIA.

Los demócratas se opusieron enérgicamente a la confirmación de Kent, señalando sus vínculos con figuras de extrema derecha y teorías de conspiración. Durante su campaña al Congreso de 2022, Kent pagó a Graham Jorgensen, un miembro del grupo militar de extrema derecha Proud Boys, por trabajo de consultoría. También trabajó estrechamente con Joey Gibson, el fundador del grupo nacionalista cristiano Patriot Prayer, y atrajo apoyo de una variedad de figuras de extrema derecha.

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Durante su audiencia de confirmación en el Senado, Kent también se negó a distanciarse de una teoría de conspiración falsa de que agentes federales instigaron el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021, así como de afirmaciones falsas de que Trump ganó las elecciones de 2020 sobre el demócrata Joe Biden.

Los demócratas interrogaron duramente a Kent sobre su participación en un chat grupal en Signal que fue utilizado por el equipo de seguridad nacional de Trump para discutir planes militares sensibles.

Sin embargo, los republicanos elogiaron las credenciales de Kent en contraterrorismo, señalando su experiencia militar y de inteligencia.

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El senador Tom Cotton, el presidente republicano del comité de inteligencia, dijo en un discurso en el pleno que Kent había “dedicado su carrera a combatir el terrorismo y mantener a proteger a los estadounidenses”.

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