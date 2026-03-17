Más Información

Drones, nuevas “mulas” del narco; crece su uso, reporta organismo de la ONU

Drones, nuevas “mulas” del narco; crece su uso, reporta organismo de la ONU

Plan B de reforma electoral va al Senado, anuncia Sheinbaum; en esto consiste el proyecto de la Presidenta

Plan B de reforma electoral va al Senado, anuncia Sheinbaum; en esto consiste el proyecto de la Presidenta

Laboran en "esclavitud digital"; no logran seguridad social

Laboran en "esclavitud digital"; no logran seguridad social

Renuncia asesor antiterrorismo de Trump; Irán "no presentaba una amenaza inminente", afirma

Renuncia asesor antiterrorismo de Trump; Irán "no presentaba una amenaza inminente", afirma

FIFA habría rechazado la opción de que Irán juegue sus partidos del Mundial 2026 en México

FIFA habría rechazado la opción de que Irán juegue sus partidos del Mundial 2026 en México

FGR tiene su opinión: Sheinbaum sobre falta de resguardo a cabañas de “El Mencho”; Ernestina Godoy debe explicar, indica

FGR tiene su opinión: Sheinbaum sobre falta de resguardo a cabañas de “El Mencho”; Ernestina Godoy debe explicar, indica

UNAM crea Consejo Coordinador de Inteligencia Artificial; busca salvaguardar la integridad académica y la propiedad intelectual

UNAM crea Consejo Coordinador de Inteligencia Artificial; busca salvaguardar la integridad académica y la propiedad intelectual

"Puede ser, vamos a ver"; es posible que en la próxima legislatura envíe reforma para pluris, adelanta Sheinbaum

"Puede ser, vamos a ver"; es posible que en la próxima legislatura envíe reforma para pluris, adelanta Sheinbaum

Pase de charola de AMLO enfrenta a embajadores de Cuba y EU; Johnson condena "régimen opresor" y le reviran "el pueblo cubano es libre"

Pase de charola de AMLO enfrenta a embajadores de Cuba y EU; Johnson condena "régimen opresor" y le reviran "el pueblo cubano es libre"

Una carta, una pausa, y el rechazo a peticiones; los jaloneos entre México y España por las disculpas de la Conquista

Una carta, una pausa, y el rechazo a peticiones; los jaloneos entre México y España por las disculpas de la Conquista

Listas, bahías para transporte público en Tlalpan

Listas, bahías para transporte público en Tlalpan

Hallan cuerpo de mujer en un hotel de Tlalpan

Hallan cuerpo de mujer en un hotel de Tlalpan

El director del Centro Nacional de Contraterrorismo renunció diciendo que “no puede en buena conciencia” respaldar la lanzada por el gobierno del presidente .

Joe Kent escribió en redes sociales que no representaba “ninguna amenaza inminente para nuestra nación, y está claro que iniciamos esta guerra debido a la presión de y su poderoso lobby estadounidense”.

Kent es un excandidato político con conexiones con extremistas de derecha. Fue confirmado en su puesto el pasado julio por una votación de 52-44.

Lee también

Como jefe del Centro Nacional de Contraterrorismo, Kent estaba a cargo de una agencia encargada de analizar y detectar .

Antes de incorporarse al gobierno de Trump, Kent realizó dos campañas fallidas para el Congreso en el estado de Washington. También sirvió en el ejército, con 11 despliegues como Boina Verde seguidos de trabajo en la CIA.

Los se opusieron enérgicamente a la confirmación de Kent, señalando sus vínculos con figuras de extrema derecha y teorías de . Durante su campaña al Congreso de 2022, Kent pagó a Graham Jorgensen, un miembro del grupo militar de extrema derecha Proud Boys, por trabajo de consultoría. También trabajó estrechamente con Joey Gibson, el fundador del grupo nacionalista cristiano Patriot Prayer, y atrajo apoyo de una variedad de figuras de extrema derecha.

Lee también

Durante su audiencia de confirmación en el Senado, Kent también se negó a distanciarse de una teoría de conspiración falsa de que agentes federales instigaron el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021, así como de afirmaciones falsas de que Trump ganó las elecciones de 2020 sobre el demócrata.

Los demócratas interrogaron duramente a Kent sobre su participación en un chat grupal en Signal que fue utilizado por el equipo de de Trump para discutir planes militares sensibles.

Sin embargo, los republicanos elogiaron las credenciales de Kent en , señalando su experiencia militar y de inteligencia.

Lee también

El senador Tom Cotton, el presidente republicano del comité de inteligencia, dijo en un discurso en el pleno que Kent había “dedicado su carrera a combatir el terrorismo y mantener a proteger a los estadounidenses”.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mcc

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

CFE: entregan hasta 1,000 pesos para pagar la luz con apoyo de Programa del Bienestar. Requisitos. Foto: Especial

CFE: Programa del Bienestar entrega hasta $1,000 pesos para pagar tu recibo de luz; requisitos y quiénes pueden recibir el apoyo

Pensión Bienestar 2026 confirman suspensión temporal de pagos en marzo; estos beneficiarios serán afectados. Foto: Especial

Pensión Bienestar 2026: confirman suspensión temporal de pagos en marzo; estos beneficiarios serán afectados

Canadá/ iStock/ sezer ozger

¿Cumples con los requisitos? Quebec facilitará la residencia permanente de Canadá a trabajadores extranjeros

Pasaporte mexicano 2026 en consulados. Foto: ChatGPT

Requisitos y costo para renovar el pasaporte mexicano en consulados de Estados Unidos

Enviar dinero de Estados Unidos a México: el truco para pagar menos comisiones en 2026. Foto: Especial

Enviar dinero de Estados Unidos a México: el truco para pagar menos comisiones en 2026