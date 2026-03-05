Kristi Noem fue reemplazada por el presidente Donald Trump de su cargo como secretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS en inglés), para dejar en su lugar al senador republicano Markwayne Mullin. Si bien el mandatario hizo el anuncio este jueves, el relevo será hasta el 31 de marzo.

Noem dejará de ser secretaria de Seguridad Nacional y será enviada especial para el Escudo de las Américas, una nueva Iniciativa de Seguridad en el Hemisferio Occidental, que Trump anunciará el próximo sábado en Doral, Florida.

Antes y durante su encargo, Kristi Noem se ha visto envuelta en varias polémicas que involucran tanto acciones como declaraciones, a continuación algunas:

Lee también Trump reemplaza a Kristi Noem al frente del Departamento de Seguridad Nacional; llega Markwayne Mullin

Política migratoria

A inicios de 2025, la propia Kristi Noem dirigió en persona la primera redada en la Gran Manzana, en el barrio de Bronx, que se concretó con la detención de un individuo acusado de secuestro, asalto y robo.

"Seguiremos eliminando de nuestras calles a este tipo de basura", escribió la secretaria de Seguridad Nacional en su cuenta de X.

Como parte de la política antimigratoria, la aún titular del DHS lanzó en México una campaña publicitaria contra la migración indocumentada, donde afirmaba que “los criminales no son bienvenidos”.

Envió a decenas de migrantes venezolanos a la megacárcel de El Salvador conocida como el Cecot y advirtió: "los vamos a cazar, los arrestaremos y podrían terminar en esta prisión".

Incluso la funcionaria estadounidense visitó personalmente la cárcel del presidente Nayib Bukele, donde además de su recorrido en medio de los detenidos, su lujoso reloj llamó la atención de los medios.

Apenas esta semana, la funcionaria enfrentó duras críticas en el Congreso estadounidense por la ofensiva migratoria del gobierno de Donald Trump.

¿Mentiras?

Según AdImpact, el DHS ha gastado casi 80 millones de dólares en la emisión de anuncios publicitarios desde principios de 2025, sin incluir el costo de producción, reportó NBC News.

Noem dijo el martes al panel del Senado estadounidense que el presidente Donald Trump aprobó la campaña publicitaria multimillonaria.

Sin embargo, esa afirmación fue negada más tarde por la Casa Blanca.

En la audiencia del Comité Judicial del Senado, el demócrata Dick Durbin la acusó de conducir un Departamento de Seguridad Nacional "sin brújula moral ni respeto por el Estado de derecho".

Lee también Kristi Noem anuncia envío de policías a Minneapolis; asegura que en caso de intervención habrá represalias

Además, más de 50 grupos civiles estadounidenses, incluyendo latinos y defensores de migrantes, enviaron una carta a la Cámara de Representantes de EU para exigir un juicio político ('impeachment') a Kristi Noem por su polémica gestión migratoria.

Mató a su perro por ser “imposible de entrenar”

En su libro “No Going Back: The Truth on What’s Wrong with Politics and How We Move America Forward” (No hay vuelta atrás: la verdad sobre lo que está mal con la política y cómo hacemos avanzar a Estados Unidos), confesó que mató a su perro “Cricket” porque era “imposible de entrenar”.

El escándalo alcanzó tales dimensiones que Trump marcó distancia; Noem argumentó que aquel hecho demostraba que es capaz de realizar los trabajos más espantosos si es necesario. Pero la opinión pública se fue en su contra.

Lee también Departamento de Seguridad Nacional de EU entra en parálisis presupuestaria; conflicto por ICE, la causa

Alambre de púas en la frontera

En una de sus posturas por la política migrante, se ofreció a llevar alambre de púas a la frontera sur de Estados Unidos en apoyo del gobernador Greg Abbott.

“Dakota del Sur no recibirá migrantes indocumentados que la administración Biden quiere reubicar. Mi mensaje a los migrantes indocumentados: llámenme cuando sean estadounidenses”, dijo.

Luego, cuando Abbott colocó alambre de púas en la frontera, en medio de un pleito con el gobierno federal por el tema de la seguridad fronteriza. También envió gente de la Guardia Nacional de Dakota del Sur a reforzar la frontera.

Lee también Demócratas lanzan contraoferta para reabrir el Departamento de Seguridad; piden que agentes migratorios no entren a espacios sensibles

Además de que sus acciones han tenido un impacto significativo en el gobierno de Trump, por ejemplo en:

Acusó al presidente Joe Biden de estar “rehaciendo a este país. En un año o dos seremos Europa si permitimos que el presidente Biden continúe la invasión de nuestro país”.

de estar “rehaciendo a este país. En un año o dos seremos Europa si permitimos que el presidente Biden continúe la invasión de nuestro país”. Declaró la frontera sur una “zona de guerra”.

Fue una firme defensora de la prohibición a gente de países musulmanes para viajar a Estados Unidos.

Rechazó imponer el uso obligatorio del cubrebocas en el estado, durante la pandemia de Covid-19 .

en el estado, durante la pandemia de . Dijo que “los 50 estados de Estados Unidos tenemos un enemigo común: los cárteles mexicanos de las drogas. Están emprendiendo una guerra contra nuestra nación, y estos cárteles están perpetuando la violencia en cada uno de nuestros estados, incluso aquí en Dakota del Sur”.

Campaña publicitaria millonaria, la gota que derramó el vaso

La gota que derramó el vaso, y la clave para entender la decisión de Trump, es la campaña publicitaria, donde Noem es la protagonista, sobre la labor de su departamento, adjudicada el año pasado.

Se ha revelado que su cartera abanderó una "emergencia" fronteriza para justificar la concesión, sin licitación previa, de la campaña, valorada en unos 220 millones de dólares, a una entidad controlada por Benjamin "Ben" Yoho, CEO de The Strategy Group Company y marido de la exportavoz del propio DHS, Tricia McLaughlin. McLaughlin renunció en febrero pasado.

En una entrevista concedida hoy a la agencia Reuters, el propio Donald Trump aseguró no tener conocimiento de esos contratos.

Con información de EFE, AFP y AP

¡EL UNIVERSAL ya está en WhatsApp! Desde tu dispositivo móvil, entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en WhatsApp! Desde tu dispositivo móvil, entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ss/mcc