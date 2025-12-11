La secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, se lanzó este jueves contra los cárteles mexicanos de la droga, a los que acusó de causar “caos”.

En una comparecencia ante el subcomité de la Cámara de Representantes, Noem dijo que el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), entre otros, “causan caos y perjudican los intereses estadounidenses”.

La comparecencia de Noem fue ríspida, con los demócratas reclamando su dimisión, al considerar que la política de deportaciones de la administración Donald Trump está empeorando la inseguridad.

Lee también Juez de EU acepta aplazar sentencia de “El Mayo” y fija fecha para el 13 de abril de 2026

"Está haciendo que Estados Unidos sea menos seguro. Así que, en lugar de sentarse aquí y hacernos perder el tiempo con más corrupción, mentiras e ilegalidades, le pido que renuncie si el presidente Trump no la despide antes", espetó el congresista Bennie Thompson, demócrata de alto rango del comité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes.

Al comienzo de su intervención en la audiencia, el congresista acusó a Noem de usar los fondos de la agencia para su propio beneficio.

¿Trump reemplazaría a Noem?

Cuando el también demócrata Shri Thanedar se unió a pedir su renuncia, Noem respondió: "Consideraré su petición de dimisión como un respaldo a mi trabajo, muchas gracias".

Medios han señalado la posibilidad de que Trump reemplace a Noem, por las críticas que ha recibido su gestión, aunque Trump ha dicho que está “muy contento con ella”.

Lee también Posponen audiencia de "La Tuta" en Estados Unidos a marzo de 2026

La secretaria abandonó la Cámara antes del final de la audiencia y alegó que tenía que asistir a una reunión.

A su salida del Congreso, manifestantes la siguieron por los pasillos del Congreso gritando "qué vergüenza".

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mcc