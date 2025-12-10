Posponen audiencia de "La Tuta" en Estados Unidos a marzo de 2026

Más Información

La audiencia de , “La Tuta”, en , fue aplazada tres meses, ante la posibilidad de alcanzar un acuerdo con el gobierno de Estados Unidos.

En una orden emitida el 9 de diciembre, el juez John G. Koeltl, de la Corte del Distrito Sur de Nueva York, aceptó la moción de la defensa de “” para aplazar la audiencia, que estaba programada para el 8 de diciembre. Fue programada para el 17 de marzo de 2026.

Fiscalía y defensa buscan llegar a un acuerdo de culpabilidad por parte del fundador de "", y acusado de dos cargos de conspiración para traficar droga. En concreto, cocaína y metanfetaminas.

Miguel Angel Treviño Morales “Z40”, Omar Treviño Morales “Z-42”, Servando Gómez Martínez "La Tuta" y Juan Carlos Félix Gastelum “Chavo Félix” fueron entregados a autoridades estadounidenses. Fotos: Cuartoscuro
De alcanzar el acuerdo, “La Tuta” seguiría el camino de otros capos mexicanos, como Ovidio y Joaquín Guzmán, y como . Sin embargo, mientras que “” aceptaron colaborar con la Justicia estadounidense en otros casos, Zambada sólo acordó declararse culpable, y evitó así ser condenado a muerte. Las sentencias de los tres están programadas para 2026.

Por los cargos que se le imputan a “La Tuta”, el ex líder de "Los Caballeros Templarios" podría ser condenado hasta a 40 años de prisión.

Gómez Martínez fue uno de los 26 criminales que México entregó a Estados Unidos en agosto pasado. El gobierno mexicano dijo que la entrega se produjo luego de que el gobierno estadounidense garantizara que los acusados no serán condenados a muerte.

