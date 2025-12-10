Posponen audiencia de "La Tuta" en Estados Unidos a marzo de 2026

La audiencia de Servando Gómez Martínez, “La Tuta”, en Nueva York, fue aplazada tres meses, ante la posibilidad de alcanzar un acuerdo con el gobierno de Estados Unidos.

En una orden emitida el 9 de diciembre, el juez John G. Koeltl, de la Corte del Distrito Sur de Nueva York, aceptó la moción de la defensa de “La Tuta” para aplazar la audiencia, que estaba programada para el 8 de diciembre. Fue programada para el 17 de marzo de 2026.

Fiscalía y defensa buscan llegar a un acuerdo de culpabilidad por parte del fundador de "La Familia Michoacana", y acusado de dos cargos de conspiración para traficar droga. En concreto, cocaína y metanfetaminas.

Miguel Angel Treviño Morales "Z40", Omar Treviño Morales "Z-42", Servando Gómez Martínez "La Tuta" y Juan Carlos Félix Gastelum "Chavo Félix" fueron entregados a autoridades estadounidenses.

De alcanzar el acuerdo, “La Tuta” seguiría el camino de otros capos mexicanos, como Ovidio y Joaquín Guzmán, y como Ismael “El Mayo” Zambada. Sin embargo, mientras que “Los Chapitos” aceptaron colaborar con la Justicia estadounidense en otros casos, Zambada sólo acordó declararse culpable, y evitó así ser condenado a muerte. Las sentencias de los tres están programadas para 2026.

Por los cargos que se le imputan a “La Tuta”, el ex líder de "Los Caballeros Templarios" podría ser condenado hasta a 40 años de prisión.

Gómez Martínez fue uno de los 26 criminales que México entregó a Estados Unidos en agosto pasado. El gobierno mexicano dijo que la entrega se produjo luego de que el gobierno estadounidense garantizara que los acusados no serán condenados a muerte.

