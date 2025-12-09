La defensa de Ismael “El Mayo” Zambada solicitó este martes posponer la fecha de sentencia del exlíder del Cártel de Sinaloa, y aludió a que parte de la evidencia “se ubica en zonas de México con alto nivel de violencia e inestabilidad”.

En un documento dirigido al juez Brian Cogan, de la corte del Distrito Este de Nueva York, el abogado Frank Pérez solicita posponer 90 días la fecha de audiencia de sentencia, programada actualmente para el 12 de enero de 2026, a las 10:00, hora local.

