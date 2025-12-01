Más Información

Una cita que terminó en secuestro: así se gestó la traición de Joaquín Guzmán al “Mayo” Zambada

Una cita que terminó en secuestro: así se gestó la traición de Joaquín Guzmán al “Mayo” Zambada

Adelantan fecha de sentencia para Ismael “El Mayo” Zambada en Nueva York

Adelantan fecha de sentencia para Ismael “El Mayo” Zambada en Nueva York

Pilotos exigen al gobierno rechazar contratación de personal extranjero en aerolíneas mexicanas; SICT sostiene legalidad de arrendamiento

Pilotos exigen al gobierno rechazar contratación de personal extranjero en aerolíneas mexicanas; SICT sostiene legalidad de arrendamiento

Se inscriben 43 para contender por la FGR; destaca Ernestina Godoy

Se inscriben 43 para contender por la FGR; destaca Ernestina Godoy

Caos en "Taquería La Dua": fans reclaman cambios de horario y mala organización

Caos en "Taquería La Dua": fans reclaman cambios de horario y mala organización

Sheinbaum lamenta fallecimiento de madre de Clara Brugada; expresa su solidaridad a la jefa de Gobierno

Sheinbaum lamenta fallecimiento de madre de Clara Brugada; expresa su solidaridad a la jefa de Gobierno

Fallece Margarita Molina Ríos, madre de Clara Brugada; Gobierno de la CDMX expresa su pésame

Fallece Margarita Molina Ríos, madre de Clara Brugada; Gobierno de la CDMX expresa su pésame

Sheinbaum destaca alianza estratégica con Singapur tras visita de Estado de Tharma; empresarios se interesan en Plan México

Sheinbaum destaca alianza estratégica con Singapur tras visita de Estado de Tharma; empresarios se interesan en Plan México

Diputado Arturo Ávila denuncia a PAN ante INE; acusa de simular propaganda con Edson Andrade

Diputado Arturo Ávila denuncia a PAN ante INE; acusa de simular propaganda con Edson Andrade

Agentes desaparecidos de Harfuch ya fueron localizados; están bien, dice Sheinbaum

Agentes desaparecidos de Harfuch ya fueron localizados; están bien, dice Sheinbaum

Grecia Quiroz responde a ataques en su contra; "si los perros ladran, es señal de que vamos muy bien", dice

Grecia Quiroz responde a ataques en su contra; "si los perros ladran, es señal de que vamos muy bien", dice

Jóvenes arrastran a un perro por las calles de Cuauhtémoc, Zacatecas; activistas piden justicia

Jóvenes arrastran a un perro por las calles de Cuauhtémoc, Zacatecas; activistas piden justicia

Chicago. , uno de los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán, admitió por primera vez, este lunes, que secuestró a Ismael “El Mayo” Zambada para entregarlo a las autoridades de Estados Unidos.

En su declaratoria de culpabilidad, que hizo oficial ante la juez Sharon Johnson Coleman, en la corte de Distrito para el Norte de Illinois, en Chicago, se incluyen amplios detalles de la traición y secuestro del “”.

La declaración, a la que tuvo acceso el diario Chicago Tribune, señala que Guzmán López citó a Zambada para una reunión en Sinaloa, a fin de resolver una disputa. En el documento, Zambada no aparece con su nombre, sino que se le menciona como el “Individuo A”.

Lee también

Cuando Zambada llegó el 25 de julio de 2024, Guzmán López lo llevó a una habitación privada donde antes había quitado en secreto el cristal de una ventana.

Una vez que Guzmán López cerró y bloqueó la puerta, hombres armados entraron por la ventana, esposaron a Zambada y le colocaron una bolsa en la cabeza. Luego, lo subieron a una camioneta y de ahí lo trasladaron a una pista de aterrizaje cercana, donde fue obligado a subir a un avión privado con Guzmán López.

Guzmán López le dio a Zambada una bebida mezclada con un sedante y también bebió un poco él mismo antes de que el vuelo despegara hacia Estados Unidos. Ese mismo día, fueron detenidos por las autoridades estadounidenses, tras aterrizar en un pequeño aeropuerto en Nuevo México, cerca de Texas.

¿Por qué Joaquín decidió secuestrar a “El Mayo”?

Guzmán López señala en la declaración que orquestó el secuestro de Zambada “con la esperanza” de obtener clemencia del gobierno estadounidense no sólo para él, sino también para su hermano Ovidio, quien también se declaró ya culpable de tráfico de drogas y está a la espera de sentencia, en Chicago.

La declaración subraya que el gobierno estadounidense no solicitó, ni autorizó, el secuestro de Zambada y que Joaquín Guzmán López no recibiría “crédito por su cooperación en el secuestro”, ni tampoco sus hermanos.

Lee también

En cambio, el fiscal adjunto de Estados Unidos, Andrew Erskine, señaló durante la audiencia que, a cambio de la cooperación continua de Guzmán López en otros asuntos, los fiscales recomendarán una sentencia inferior a la cadena perpetua obligatoria.

Guzmán López se declaró culpable de dos cargos: tráfico de drogas y liderar una organización criminal continuada. Por cada uno de estos cargos, la sentencia mínima es de 10 años de prisión. Aún no se ha fijado una fecha para su audiencia

Zambada también se declaró culpable de los delitos que se le imputan, pero en un tribunal de Nueva York. Su sentencia había sido fijada para el 13 de enero de 2026, pero fue adelantada un día, al 12 de enero, ante el juez Brian Cogan, el mismo que llevó el caso de “El Chapo”, sentenciado a cadena perpetua.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

desa/mgm

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Bienestar lanza nuevo apoyo de $1,900 pesos: quién lo puede pedir y cuándo inicia el registro. Foto: Canva / Secretaría de Bienestar

Bienestar lanza nuevo apoyo de $1,900 pesos: quién lo puede pedir y cuándo inicia el registro

INAPAM: confirma requisitos, edad exacta y si debes renovar la tarjeta en diciembre 2025. Foto: Adobe / INAPAM

INAPAM: confirma requisitos, edad exacta y si debes renovar la tarjeta en diciembre 2025

Visa H-2B/ iStock/ PeopleImages/ welcomia

¿Sueñas con trabajar en Estados Unidos? Conoce todas las visas que lo hacen posible

Visa americana. iStock/ Andrea Izzotti

¿Por qué te niegan la visa americana de turista? 10 errores que nadie te contó

Parques Nacionales. Foto: iStock/Nikolas_jkd

Visitar parques nacionales en Estados Unidos será más caro: Conoce los precios 2026