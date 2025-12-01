Una cita que terminó en secuestro: así se gestó la traición de Joaquín Guzmán al “Mayo” Zambada

Chicago. Joaquín Guzmán López, uno de los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán, admitió por primera vez, este lunes, que secuestró a Ismael “El Mayo” Zambada para entregarlo a las autoridades de Estados Unidos.

En su declaratoria de culpabilidad, que hizo oficial ante la juez Sharon Johnson Coleman, en la corte de Distrito para el Norte de Illinois, en Chicago, se incluyen amplios detalles de la traición y secuestro del “Mayo”.

La declaración, a la que tuvo acceso el diario Chicago Tribune, señala que Guzmán López citó a Zambada para una reunión en Sinaloa, a fin de resolver una disputa. En el documento, Zambada no aparece con su nombre, sino que se le menciona como el “Individuo A”.

Cuando Zambada llegó el 25 de julio de 2024, Guzmán López lo llevó a una habitación privada donde antes había quitado en secreto el cristal de una ventana.

Una vez que Guzmán López cerró y bloqueó la puerta, hombres armados entraron por la ventana, esposaron a Zambada y le colocaron una bolsa en la cabeza. Luego, lo subieron a una camioneta y de ahí lo trasladaron a una pista de aterrizaje cercana, donde fue obligado a subir a un avión privado con Guzmán López.

Guzmán López le dio a Zambada una bebida mezclada con un sedante y también bebió un poco él mismo antes de que el vuelo despegara hacia Estados Unidos. Ese mismo día, fueron detenidos por las autoridades estadounidenses, tras aterrizar en un pequeño aeropuerto en Nuevo México, cerca de Texas.

¿Por qué Joaquín decidió secuestrar a “El Mayo”?

Guzmán López señala en la declaración que orquestó el secuestro de Zambada “con la esperanza” de obtener clemencia del gobierno estadounidense no sólo para él, sino también para su hermano Ovidio, quien también se declaró ya culpable de tráfico de drogas y está a la espera de sentencia, en Chicago.

La declaración subraya que el gobierno estadounidense no solicitó, ni autorizó, el secuestro de Zambada y que Joaquín Guzmán López no recibiría “crédito por su cooperación en el secuestro”, ni tampoco sus hermanos.

En cambio, el fiscal adjunto de Estados Unidos, Andrew Erskine, señaló durante la audiencia que, a cambio de la cooperación continua de Guzmán López en otros asuntos, los fiscales recomendarán una sentencia inferior a la cadena perpetua obligatoria.

Guzmán López se declaró culpable de dos cargos: tráfico de drogas y liderar una organización criminal continuada. Por cada uno de estos cargos, la sentencia mínima es de 10 años de prisión. Aún no se ha fijado una fecha para su audiencia

Zambada también se declaró culpable de los delitos que se le imputan, pero en un tribunal de Nueva York. Su sentencia había sido fijada para el 13 de enero de 2026, pero fue adelantada un día, al 12 de enero, ante el juez Brian Cogan, el mismo que llevó el caso de “El Chapo”, sentenciado a cadena perpetua.

