Joaquín Guzmán López, hijo del famoso narcotraficante mexicano "El Chapo", se declaró culpable el lunes de los cargos de tráfico de drogas en Estados Unidos, meses después de que su hermano llegara a un acuerdo con la fiscalía.

Conocidos localmente en México como los Chapitos, Joaquín Guzmán López y su hermano, Ovidio Guzmán López, están acusados de dirigir una facción del cártel de Sinaloa. Las autoridades federales describieron en 2023 la operación como un esfuerzo masivo para enviar cantidades "asombrosas" de fentanilo a Estados Unidos.

Joaquín Guzmán López se declaró culpable de dos cargos de tráfico de drogas y de continuar con una organización criminal.

Él y otro líder veterano de Sinaloa, Ismael "El Mayo" Zambada, fueron detenidos en julio de 2024 en Texas tras aterrizar en Estados Unidos en un avión privado. Ambos hombres se habían declarado anteriormente inocentes de varios cargos de tráfico de drogas, blanqueo de capitales y tenencia ilícita de armas. Su espectacular captura provocó un recrudecimiento de la violencia en el estado norteño mexicano de Sinaloa, al enfrentarse dos facciones del cártel de Sinaloa.

Como parte del acuerdo judicial, Joaquín Guzmán López admitió haber ayudado a supervisar la producción y el contrabando de grandes cantidades de cocaína, heroína, metanfetamina, marihuana y fentanilo hacia Estados Unidos, lo que ha agravado una crisis que ha contribuido a decenas de miles de muertes por sobredosis cada año.

En julio, Ovidio Guzmán López se convirtió en el primer hijo del narcotraficante Joaquín "El Chapo" Guzmán en llegar a un acuerdo con la fiscalía. Se declaró culpable de los cargos de tráfico de drogas, lavado de dinero y tenencia de armas de fuego relacionados con su papel de liderazgo en el cártel. Los expertos jurídicos calificaron el acuerdo con la fiscalía como un paso significativo para el gobierno de Estados Unidos en su investigación y enjuiciamiento de los líderes del cártel de Sinaloa.

Joaquín "El Chapo" Guzmán cumple cadena perpetua tras ser condenado en 2019 por su papel como antiguo líder del cártel de Sinaloa, tras haber introducido de contrabando toneladas de cocaína y otras drogas en Estados Unidos durante más de 25 años. Los hermanos supuestamente asumieron el antiguo papel de su padre como líderes del cártel.

Joaquín Guzmán admitió además haber participado en el secuestro de Zambada, tal como éste había denunciado en su momento.

Como parte del acuerdo de cooperación, podría recibir un mínimo de 10 años de prisión.

