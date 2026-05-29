El pasado 18 de mayo inició la entrega de tarjetas del Banco del Bienestar para las y los beneficiarios de la Beca Rita Cetina 2026. Esta jornada de dispersión se extenderá hasta el próximo 31 de julio, pues se pretende cubrir todas las entidades federativas antes de que comience el ciclo escolar 2026-2027.

Este año el programa impulsado por la Secretaría de Educación Pública (SEP) y la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez (CNBBBJ) extendió su cobertura a las y los alumnos de primaria, con el objetivo de disminuir la deserción escolar por falta de financiamiento en las familias con niñas, niños y adolescentes inscritos en un grado de educación básica a través de todo el país.

La beca brindará un apoyo económico de 2 mil 500 pesos anuales por estudiante inscrito al programa, destinados para la compra de uniformes y útiles escolares de las y los menores. En caso de haber registrado a más de un estudiante, las y los tutores recibirán un pago de 5 mil pesos (cubriendo a dos menores), 7 mil 500 (por tres menores), etc.

Lee también Beca Rita Cetina: ¿cómo utilizar el nuevo buscador de folio?; consulta aquí la guía

Este 2026 la Beca Rita Cetina extendió su cobertura a alumnos de primaria. Foto: Creada con IA (ChatGPT)

¿Cómo saber cuándo y dónde debes recoger tu tarjeta de la Beca Rita Cetina?

La CNBBBJ informó a través de su perfil oficial de Facebook que el esquema de entrega de tarjetas es personalizado por plantel y por zona.

La vía principal para conocer qué día y a qué hora debes recoger tu tarjeta es el canal oficial de WhatsApp de la beca de tu entidad federativa, al cual te puedes unir ingresando al siguiente enlace: https://linktr.ee/CanalesBecasBienestar

Las tarjetas se entregan directamente en la escuela de las y los menores, y la información sobre la fecha y el horario en el que debes acudir también se difunde en cada plantel.

Lee también Hot Sale 2026: las rebajas de Amazon México y Mercado Libre que sí valen la pena; ofertas con hasta 67% de descuento

¿Qué necesitas para recoger la tarjeta?

La tarjeta solo se entregará a las madres, los padres y/o tutores que realizaron el registro y necesitarán acudir el día y a la hora solicitada con los siguientes documentos en original y copia:

De la madre, padre y/o tutor:

Identificación oficial

Acta de nacimiento

CURP

Comprobante de domicilio (no mayor a 6 meses)

De la o el estudiante registrado:

Acta de nacimiento

CURP

Este proceso es únicamente para aquellas personas cuya solicitud fue aceptada y se registra como "activa" en el portal de la beca.

Estos son los documentos que necesitas para la entrega de tu tarjeta de la Beca Rita Cetina. Foto: CNBBBJ

También te interesará:

Sin químicos ni trampas; 5 remedios caseros para librar tu hogar de roedores

Chumel Torres genera controversia en redes sociales por una polémica imagen; “ahora sí la súper regué”

Luna Azul: ¿cuándo ver la segunda Luna llena de mayo?; esta es la hora exacta

Descubre las mejores ofertas y productos del momento en Descubre y Compra. Si buscas tecnología, moda, gadgets, coleccionables, belleza o artículos en tendencia, este es el espacio ideal para ti.

ngmu