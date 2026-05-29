Tendencias | 29-05-26 | 14:47 | Actualizada | 29-05-26 | 14:47 |

El pasado 18 de mayo inició la entrega de tarjetas del Banco del Bienestar para las y los beneficiarios de la . Esta jornada de dispersión se extenderá hasta el próximo 31 de julio, pues se pretende cubrir todas las entidades federativas antes de que comience el ciclo escolar 2026-2027.

Este año el programa impulsado por la Secretaría de Educación Pública (SEP) y la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez (CNBBBJ) extendió su cobertura a las y los alumnos de primaria, con el objetivo de disminuir la deserción escolar por falta de financiamiento en las familias con niñas, niños y adolescentes inscritos en un grado de educación básica a través de todo el país.

La beca brindará un apoyo económico de 2 mil 500 pesos anuales por estudiante inscrito al programa, destinados para la compra de uniformes y útiles escolares de las y los menores. En caso de haber registrado a más de un estudiante, las y los tutores recibirán un pago de 5 mil pesos (cubriendo a dos menores), 7 mil 500 (por tres menores), etc.

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Este 2026 la Beca Rita Cetina extendió su cobertura a alumnos de primaria. Foto: Creada con IA (ChatGPT)
Este 2026 la Beca Rita Cetina extendió su cobertura a alumnos de primaria. Foto: Creada con IA (ChatGPT)

¿Cómo saber cuándo y dónde debes recoger tu tarjeta de la Beca Rita Cetina?

La CNBBBJ informó a través de su perfil oficial de Facebook que el esquema de entrega de tarjetas es personalizado por plantel y por zona.

La vía principal para conocer qué día y a qué hora debes recoger tu tarjeta es el canal oficial de WhatsApp de la beca de tu entidad federativa, al cual te puedes unir ingresando al siguiente enlace:

Las tarjetas se entregan directamente en la escuela de las y los menores, y la información sobre la fecha y el horario en el que debes acudir también se difunde en cada plantel.

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¿Qué necesitas para recoger la tarjeta?

La tarjeta solo se entregará a las madres, los padres y/o tutores que realizaron el registro y necesitarán acudir el día y a la hora solicitada con los siguientes documentos en original y copia:

De la madre, padre y/o tutor:

  • Identificación oficial
  • Acta de nacimiento
  • CURP
  • Comprobante de domicilio (no mayor a 6 meses)

De la o el estudiante registrado:

  • Acta de nacimiento
  • CURP

Este proceso es únicamente para aquellas personas cuya solicitud fue aceptada y se registra como "activa" en el portal de la beca.

Estos son los documentos que necesitas para la entrega de tu tarjeta de la Beca Rita Cetina. Foto: CNBBBJ
Estos son los documentos que necesitas para la entrega de tu tarjeta de la Beca Rita Cetina. Foto: CNBBBJ

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