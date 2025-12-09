París. América Latina y el Caribe sumaron 18 de los 67 periodistas asesinados en el último año, lo que supone el 26% de los profesionales de los medios de comunicación que han muerto en el mundo en el ejercicio de sus funciones, según el informe anual de Reporteros sin Fronteras (RSF), que señala a México como el segundo lugar más peligroso para la profesión, tras Gaza.

El informe publicado este martes indica además que el 79% de los 67 profesionales (64 hombres y 3 mujeres) asesinados en los últimos doce meses -del 1 de diciembre de 2024 a la misma fecha de 2025- en el mundo fueron víctimas de la guerra o del crimen organizado. Se trata de un muerto más que el año pasado, muy lejos de los 142 de 2012, la mayor cifra en dos décadas.

La "mexicanización" de América Latina

Con nueve periodistas asesinados, México se sitúa como el segundo lugar del mundo más peligroso para la profesión, detrás de Gaza (29) y delante de Ucrania (3). Se trata de Calletano de Jesús Guerrero, Kristian Uriel Martínez Zavala, Raúl Irán Villarreal Belmont, José Carlos González Herrera, Ángel Sevilla, Melvin García, Ronald Paz Pedro, Miguel Ángel Beltrán Martínez y Salomón Ordoñez Miranda.

Lee también Reporteros sin Fronteras pide acceso de prensa a la Franja de Gaza; denuncia 200 periodistas gazatíes asesinados por Israel

Por lo que hasta el 1 de diciembre de 2005, 40 de los 135 periodistas que siguen desaparecidos en todo el mundo son de países de América Latina y el Caribe. Algunos llevan más de 30 años con paradero desconocido y no se salva ningún continente, según RSF. Foto: Archivo / EL UNIVERSAL

Ecuador (Patricio Ernesto Aguilar Vásquez y Darwin Baque), Haití (Jimmy Jean y Markenzy Nathoux), Perú (Gastón Medina Sotomayor y Raúl Celis López), Colombia (Oscar Gómez Agudelo), Guatemala (Ismael Alonzo González) y Honduras (Javier Hércules) completan la lista de países de América Latina y del Caribe con periodistas asesinados en el ejercicio de su profesión, precisó RSF a EFE.

RSF reprocha al gobierno de la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, el "fracaso" en la protección de los periodistas, pese a los "compromisos" que asumió con la organización.

Señala que en México, el crimen organizado es responsable del aumento "alarmante" de los asesinatos de periodistas en 2025, "el año más mortífero" en el país "en al menos tres años".

Este fenómeno se está extendiendo en una especie de "mexicanización" de América Latina, destacó la organización con sede en París, que coloca al Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) entre los peores depredadores de la prensa.

Con nueve periodistas asesinados, México también ocupa el segundo puesto de países en los que se registra un mayor número de periodistas desaparecidos, con 28, tras Siria (37) y delante de Irak (12).

RSF citó a EFE la existencia de otros tres periodistas desaparecidos en Nicaragua, dos en Perú, al igual que en El Salvador y Guatemala, así como uno en Haití.

Por lo que hasta el 1 de diciembre de 2005, 40 de los 135 periodistas que siguen desaparecidos en todo el mundo son de países de América Latina y el Caribe. Algunos llevan más de 30 años con paradero desconocido y no se salva ningún continente, según RSF.

Lee también El periodismo enfrenta censura con violencia, espionaje y vía legal, advierten organizaciones; acusan impunidad

En el apartado de periodistas encarcelados, ocho de los 503 que se encontraban en esa situación en 47 países de todo el mundo eran de la región, donde Venezuela acumula la mayor cifra (seis) y Guatemala y Nicaragua tiene uno cada país, según los datos facilitados a EFE por la organización de defensa de la libertad de prensa.

Por otra parte, uno de los 20 periodistas secuestrados en el mundo, está en la región, en concreto en México: Alan García Aguilar.

Por lo que hasta el 1 de diciembre de 2005, 40 de los 135 periodistas que siguen desaparecidos en todo el mundo son de países de América Latina y el Caribe. Algunos llevan más de 30 años con paradero desconocido y no se salva ningún continente, según RSF. Foto: Archivo/EL UNIVERSAL

Represión en Ecuador y exilio forzado en El Salvador

Un capitulo merece para RSF especial atención, la represión y obstáculos que los periodistas han encontrado en muchos países del mundo para informar sobre manifestaciones, generalmente por las fuerzas del orden, y menciona en especial a Ecuador.

En el país latinoamericano, al menos 55 periodistas han sido atacados desde el 22 de septiembre pasado, tanto por las fuerzas del orden como por desconocidos, mientras cubrían las protestas contra el aumento del precio del diésel. El último tiroteo hirió gravemente a Edison Muenala, periodista y productor de Apak TV, señaló.

Debido a las guerras o a las políticas represivas contra los periodistas, cada vez son más los que se ven obligados a exiliarse, ya sea de países que siguen "purgando" su territorio de todos los medios independientes o de otros que se han vuelto particularmente cerrados desde 2025, como El Salvador, donde su presidente, Nayib Bukele, está "hundiendo a la prensa", según RSF, con una "ola de represión" que azota el país desde mayo.

Actualmente, quince periodistas salvadoreños en el exilio reciben una ayuda de urgencia de Reporteros Sin Fronteras.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en WhatsApp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en WhatsApp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mcc