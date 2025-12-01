Más Información

Una cita que terminó en secuestro: así se gestó la traición de Joaquín Guzmán al “Mayo” Zambada

Adelantan fecha de sentencia para Ismael “El Mayo” Zambada en Nueva York

Pilotos exigen al gobierno rechazar contratación de personal extranjero en aerolíneas mexicanas; SICT sostiene legalidad de arrendamiento

Se inscriben 43 para contender por la FGR; destaca Ernestina Godoy

Caos en "Taquería La Dua": fans reclaman cambios de horario y mala organización

Sheinbaum lamenta fallecimiento de madre de Clara Brugada; expresa su solidaridad a la jefa de Gobierno

Fallece Margarita Molina Ríos, madre de Clara Brugada; Gobierno de la CDMX expresa su pésame

Sheinbaum destaca alianza estratégica con Singapur tras visita de Estado de Tharma; empresarios se interesan en Plan México

Diputado Arturo Ávila denuncia a PAN ante INE; acusa de simular propaganda con Edson Andrade

Agentes desaparecidos de Harfuch ya fueron localizados; están bien, dice Sheinbaum

Grecia Quiroz responde a ataques en su contra; "si los perros ladran, es señal de que vamos muy bien", dice

Jóvenes arrastran a un perro por las calles de Cuauhtémoc, Zacatecas; activistas piden justicia

La fecha de sentencia de en Nueva York ha sido adelantada.

Bajo la orden del juez , quien lleva el caso, la sentencia tendrá lugar el 12 de enero de 2026, a las 10:00 a.m. (9:00 a.m. en México), en la corte del Distrito Este de Brooklyn, Nueva York. Originalmente estaba planeada para el 13 de enero.

De acuerdo con la orden, la defensa de Zambada tiene hasta el 29 de diciembre para presentar el memorándum de sentencia y cualquier objeción. En tal caso, la respuesta del gobierno tendría que presentarse antes del 5 de enero de 2026.

Zambada se declaró culpable en agosto de 2025 de dos cargos de narcotráfico y empresa criminal continua, tras alcanzar un acuerdo con el gobierno que incluye el pago de 15 mil millones de dólares. Podría recibir cadena perpetua.

El acuerdo se alcanzó después de que el gobierno de Estados Unidos aceptara no condenarlo a la pena capital.

Ismael "El Mayo" Zambada, cofundador del Cártel de Sinaloa. (25/08/25) Fotos: EFE y Archivo
Ismael "El Mayo" Zambada, cofundador del Cártel de Sinaloa. (25/08/25) Fotos: EFE y Archivo

Zambada, líder del Cártel de Sinaloa, fue detenido el 25 de julio de 2024 en un aeropuerto cercano a El Paso, Texas, junto con Joaquín Guzmán López, uno de los hijos de Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo”. Mientras que Guzmán López fue trasladado a Chicago, donde también está detenido su hermano Ovidio, “El Mayo” fue enviado a Nueva York, que concentró los casos en su contra.

Zambada siempre dijo que Guzmán lo secuestró para entregarlo y este lunes el propio Guzmán confirmó la versión, alegando que buscaba así mejorar su situación y la de su hermano Ovidio.

Guzmán López alcanzó un acuerdo de cooperación con la justicia, igual que Ovidio. En el caso de Zambada, no hay acuerdo para cooperar, sólo acuerdo de culpabilidad.

Las fechas de sentencia de los hermanos Guzmán están aún por definir.

