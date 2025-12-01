Adelantan fecha de sentencia para Ismael “El Mayo” Zambada en Nueva York

La fecha de sentencia de Ismael “El Mayo” Zambada en Nueva York ha sido adelantada.

Bajo la orden del juez Brian M. Cogan, quien lleva el caso, la sentencia tendrá lugar el 12 de enero de 2026, a las 10:00 a.m. (9:00 a.m. en México), en la corte del Distrito Este de Brooklyn, Nueva York. Originalmente estaba planeada para el 13 de enero.

De acuerdo con la orden, la defensa de Zambada tiene hasta el 29 de diciembre para presentar el memorándum de sentencia y cualquier objeción. En tal caso, la respuesta del gobierno tendría que presentarse antes del 5 de enero de 2026.

Zambada se declaró culpable en agosto de 2025 de dos cargos de narcotráfico y empresa criminal continua, tras alcanzar un acuerdo con el gobierno que incluye el pago de 15 mil millones de dólares. Podría recibir cadena perpetua.

El acuerdo se alcanzó después de que el gobierno de Estados Unidos aceptara no condenarlo a la pena capital.

Ismael "El Mayo" Zambada, cofundador del Cártel de Sinaloa. (25/08/25) Fotos: EFE y Archivo

Zambada, líder del Cártel de Sinaloa, fue detenido el 25 de julio de 2024 en un aeropuerto cercano a El Paso, Texas, junto con Joaquín Guzmán López, uno de los hijos de Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo”. Mientras que Guzmán López fue trasladado a Chicago, donde también está detenido su hermano Ovidio, “El Mayo” fue enviado a Nueva York, que concentró los casos en su contra.

Zambada siempre dijo que Guzmán lo secuestró para entregarlo y este lunes el propio Guzmán confirmó la versión, alegando que buscaba así mejorar su situación y la de su hermano Ovidio.

Guzmán López alcanzó un acuerdo de cooperación con la justicia, igual que Ovidio. En el caso de Zambada, no hay acuerdo para cooperar, sólo acuerdo de culpabilidad.

Las fechas de sentencia de los hermanos Guzmán están aún por definir.

