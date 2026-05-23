Tlalnepantla, Méx.— “Desde hace muchos años que la prometieron, ojalá ahora sí sea verdad porque las combis que pasan por aquí, o van muy rápido o se suben para asaltar”, dijo Amairani Vázquez, vecina de la Unidad Habitacional Tequexquinahuac, sobre el inicio de construcción de la línea 5 del Mexibús.

Amairani espera el transporte público para trasladarse a un restaurante en el que trabaja por las tardes, en Puente de Vigas. Dijo sentirse insegura cuando viaja en estos vehículos, por lo que espera que con la nueva ruta las condiciones mejoren, pues ha visto que existen camiones exclusivos para mujeres.

Las obras iniciaron en la avenida Gustavo Baz, en dirección a Cuautitlán Izcalli, a la altura de Tequexquinahuac, espacio donde no se registró carga vehicular en el primer día de labores, luego del anuncio de la Secretaría de Movilidad del Estado de México respecto al comienzo del proyecto que constará de 29 estaciones y cuya conclusión está prevista para finales de 2027.

Juan Carlos Pedraza, habitante de Residencial El Dorado, comentó que conforme avancen las obras, la vialidad se congestionará. Sin embargo, confía en que será un beneficio para las personas sin vehículo propio, para trasladarse hacia sus trabajos o escuelas.

“Lo normal como en todo proyecto es que habrá un relajo de tráfico conforme avancen y nada más hay que entender que es por un rato”, sostuvo.

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