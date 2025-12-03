Más Información

Cuernavaca, Mor.- La Secretaría de Seguridad en Morelos identificó células vinculadas al , cuyos integrantes activaron una ola de homicidios violentos en el municipio de Temixco, gobernado por Israel Piña Labra, señalado por su exsecretario de Seguridad Pública, Christian Contreras Luna, de ordenar un pacto con la delincuencia.

Sólo en noviembre pasado, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) realizó ocho cateos en domicilios de Temixco, contiguo a Cuernavaca, con detenciones de generadores de violencia y desmantelamiento de puntos de , de acuerdo con el último reporte de la dependencia estatal.

“Existe una pugna criminal que se dio a inicios de noviembre y por eso se elevaron significativamente los homicidios en Temixco, sin embargo, a partir de la detención de estos generadores de violencia, los últimos 15 días bajó la incidencia delictiva”, dijo el mando policial en el Estado, Miguel Ángel Urrutia Lozano.

Cateos a viviendas en Morelos (03/12/2025). Foto: Especial
En su conferencia quincenal, el jefe policiaco, dijo que hacen falta cámaras de video vigilancia porque en la mayoría de homicidios ocurrieron en colonias donde no se tiene ninguna cámara, además de la desconfianza ciudadana.

En ese municipio, explicó Urrutia, opera Crispín Gaspar Cortés, “El Crispín”, uno de los principales generadores de violencia, aunque el edil Piña Labra declaró en marzo pasado que el presunto delincuente ya no vivía en ese municipio.

“Ahí tenemos a ‘El Crispín” que está identificado. Tenemos a ‘La Doña’, gente de la Familia Michoacana, y todo esto va relacionado y próximamente daremos a conocer importantes”, expresó.

El secretario de Seguridad dio cuenta de detenciones y cateos en los municipios de Tlalquiltenango, Huitzilac, Zacatepec, Cuernavaca, Tepoztlán, Tepalcingo, Emiliano Zapata, Puente de Ixtla y Temoac.

Drogas decomisadas en Morelos (03/12/2025). Foto: Especial
Drogas decomisadas en Morelos (03/12/2025). Foto: Especial
