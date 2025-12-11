Juez de EU acepta aplazar sentencia de “El Mayo” y fija fecha para el 13 de abril de 2026

El juez Brian M. Cogan, de la corte del Distrito Este de Nueva York, aceptó aplazar la fecha de sentencia de Ismael “El Mayo” Zambada, como había solicitado la defensa.

El juez Cogan fijó como fecha para la audiencia de sentencia el 13 de abril de 2026 a las 10:00 a.m., hora local.

La defensa deberá presentar el memorándum de sentencia y cualquier objeción al informe de presentación de sentencia antes del 30 de marzo de 2026.

En caso de que haya respuesta de la fiscalía, deberá presentarse antes del 6 de abril de 2026.

El abogado defensor de “El Mayo” Frank Pérez, había pedido al juez Cogan aplazar 90 días la fecha de sentencia, argumentando que necesitaba más tiempo para preparar el “memorándum de sentencia” a nombre de Zambada.

Fotografía de un dibujo realizado por la artista Jane Rosenberg del narcotraficante mexicano Ismael 'el Mayo' Zambada (2-i) junto a sus abogados Frank Pérez (2-d) y David Stern (d), durante el juicio realizado en un tribunal federal en Nueva York (Estados Unidos). Zambada, cofundador y líder histórico del Cartel de Sinaloa, se declaró formalmente culpable de dos cargos de narcotráfico, lavado de dinero y uso de armas que pesaban en su contra tras más de cinco décadas de actividad criminal. Foto: EFE

Según dijo, “una parte sustancial” de la “evidencia de mitigación se debe obtener de individuos ubicados en regiones de México que actualmente experimentan altos niveles de violencia e inestabilidad”.

Esa situación, detalló, ha creado complicaciones logísticas para “organizar conversaciones, obtener cartas y asegurar otra información de contexto de parte de testigos y familiares”.

Pérez aseguró que la fiscalía no se oponía al aplazamiento de la sentencia.

“El Mayo” se declaró culpable en agosto pasado de los cargos de narcotráfico que se le imputan, por los que podría ser sentenciado a cadena perpetua.

Zambada alcanzó un acuerdo de culpabilidad con el gobierno, después de que éste se comprometiera a no condenarlo a la pena de muerte.

