No están dirigidos a China: Sheinbaum sobre aranceles a productos asiáticos; reforma busca fortalecer producción mexicana

Taibo regala 25 mdp en libros a Cuba, Venezuela, Colombia y otros países

El Archivo General Agrario eternamente inoperante frena la investigación y consultas

UIF "exprime" al círculo cercano de "Limones"; bloquea empresas fachada y cuentas de allegados al secretario de la CATEM

Una peluca, un disfraz y 10 retenes militares: así fue la fuga de María Corina Machado de Venezuela

Aplanadora de Morena avala prohibir vapeadores; turna al Ejecutivo para su publicación en el DOF

Trump arrecia presión por agua; Sheinbaum: se llegara a un acuerdo

Sinaloa: ven en ataques a vivienda táctica para marcar territorio

Pedro Haces niega nexos del extorsionador “Limones” con la Catem; felicita a las autoridades por la detención

Empresarios impulsarán 10 proyectos insignia que están “atorados”, informa Medina Mora

CDMX emite declaratoria de emergencia por lluvias atípicas; nueve alcaldías atenderán daños por inundaciones y socavones

¿Cuándo entregarán las placas conmemorativas del Mundial 2026 para autos de CDMX?

anunció este jueves una recompensa de hasta 5 millones de dólares por información que permita la captura del líder de la banda criminal ecuatoriana "", Francisco Bermúdez Cagua, alias .

"Los Choneros, una de las organizaciones criminales más violentas de Ecuador, está vinculada al Cartel de Sinaloa y controla rutas clave del tráfico de cocaína", aseguró el Departamento de Estado en un comunicado.

El pasado mes de septiembre, la Administración de designó a esta banda como grupo terrorista, en línea con la ofensiva que Washington encabeza contra grupos del narcotráfico en Latinoamérica.

El Departamento aseguró que Bermúdez es el primer miembro de "Los Choneros" en aparecer en la lista de los objetivos del programa de recompensas por información sobre narcóticos.

"Bermúdez Cagua, junto con otros dos líderes de Los Choneros, fueron acusados de conspiración para importar y distribuir cocaína y posesión de armas de fuego para facilitar el narcotráfico. Dos de ellos se encuentran bajo custodia, pero Bermúdez Cagua permanece prófugo de la justicia", anotó.

Gruesa barba, esposado y sin camisa, así lucía "Fito", jefe de la banda Los Choneros, el año pasado cuando fue trasladado a otro predio. Foto: Fuerzas Armadas de Ecuador
Anteriormente, el gobierno de Donald Trump ya había aplicado sanciones económicas a "Los Choneros" y específicamente a otro de sus líderes, el narcotraficante José Adolfo Macías Villamar, alias Fito, que fue extraditado desde Ecuador para enfrentar cargos por narcotráfico en Estados Unidos.

Fito se convirtió en el primer ecuatoriano extraditado a Estados Unidos desde que el país andino permitiese nuevamente que sus ciudadanos sean entregados a la Justicia estadounidense, después de aprobar mediante referéndum una reforma en la Constitución.

Desde inicios de 2024, el gobierno del presidente ecuatoriano Daniel Noboa declaró la lucha contra el crimen organizado como un "conflicto armado interno", lo que permitió catalogar a las bandas de delincuencia organizada como grupos terroristas y aplicar estados de excepción que incluyeron la militarización de las cárceles controladas por estas estructuras.

