En Washington, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, exigió ayer a México que resuelva “inmediatamente” el problema con el agua en la frontera porque, dijo, supone una “amenaza” para su país.

El republicano dio este mensaje tras amenazar el lunes con imponer un arancel del 5% a México por el supuesto incumplimiento del Tratado de Aguas de 1944, que regula la gestión de los ríos Colorado, Bravo y Conchos, que cruzan ambas naciones.

“México debe solucionar su problema de agua y drenaje INMEDIATAMENTE. ¡Es una verdadera amenaza para los habitantes de Texas, California y de todo Estados Unidos!”, expresó Trump en su red social, Truth Social.

El mandatario compartió un video en el que se asegura que México estaría vertiendo aguas residuales no tratadas al río de Tijuana, provocando un “peligro para la salud” en comunidades fronterizas estadounidenses.

Con este mensaje, el republicano aumenta la presión sobre el país vecino en medio de la disputa por el agua en la frontera.

Reunión bilateral

El martes, ambos gobiernos tuvieron una reunión telemática para abordar el asunto.

Según el tratado de 1944, Estados Unidos debe enviar a México mil 850 millones de metros cúbicos desde el río Colorado al año, y México 2 mil 185 millones de metros cúbicos del río Bravo en ciclos de cinco años.

Según Trump, México debe aún más de 986.4 millones de metros cúbicos acumulados en los últimos cinco años.

El motivo del retraso es una sequía histórica en el norte de México, que ha reducido el nivel de las presas.

En su amenaza del lunes, Trump exigió a México entregar, antes del 31 de diciembre, los 246.6 millones de metros cúbicos de agua pendientes.

“México continúa violando nuestro Tratado de Aguas y esta violación está dañando seriamente nuestros hermosos cultivos y ganado de Texas”, escribió Trump ese día.

“Cuanto más tiempo tarde México en liberar el agua, más se perjudicarán nuestros agricultores”, añadió el presidente.

Trump necesita mejorar su imagen ante los agricultores estadounidenses, que se han visto particularmente afectados por la política arancelaria del gobierno. Por eso, el mismo lunes el mandatario reveló un plan de ayudas por 12 mil millones de dólares a este sector.

La secretaria de Agricultura de Estados Unidos, Brooke Rollins, reconoció que el sector agrícola enfrenta una crisis peor que cualquiera que la mayoría de los agricultores hubiera vivido.

Según Rollins, los agricultores recibirán la ayuda anunciada por Trump el 28 de febrero de 2026 y sabrán cuánto recibirán a finales de este año.

Desde abril, Trump ha amenazado a México con imponer sanciones y aranceles por el incumplimiento en las entregas de agua.

La llegada de Trump a la presidencia ha estado marcada por amenazas y aranceles a distintos países.

En el caso de México, Trump ha amenazado con atacar a los cárteles del narcotráfico, señalando que no descarta operaciones en tierra, para frenar el flujo del fentanilo.

“¿Que si lanzaría ataques en México para detener las drogas? ¡Por mí está bien!”, dijo en un evento en la Casa Blanca, en noviembre pasado. “Haremos lo que sea necesario para detener las drogas”, añadió.

Estados Unidos también mantiene diálogo con México por el tema del gusano barrenador, cuya presencia en suelo mexicano derivó en la orden, en julio pasado, de cerrar el paso al ganado mexicano.

En caso de que Trump impusiera 5% de arancel, la situación se complicaría más para México, que ya enfrenta un gravamen de 25% para aquellos productos que no estén amparados por el T-MEC. Este último podría elevarse a 30% si los dos países no alcanzan un acuerdo.

Además, México enfrenta una tarifa de 50% al acero, cobre y aluminio, y una de 17% al jitomate, al considerarse que un acuerdo de 2019 no beneficiaba a los productores estadounidenses.

“Cumpliremos con agua, sin afectar a mexicanos”

Pese a la amenaza del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de imponer un arancel de 5% si México no entrega el volumen de agua establecido en el Tratado de Aguas de 1944, la presidenta Claudia Sheinbaum dejó en claro que no está sobre la mesa una renegociación del acuerdo bilateral.

La Mandataria aseguró que su gobierno mantiene pláticas permanentes con autoridades estadounidenses para encontrar una salida que permita cumplir con los compromisos internacionales, pero sin poner en riesgo el consumo humano de agua ni los derechos de los agricultores nacionales.

“Estamos buscando cumplir con el tratado sin afectar el consumo humano de agua, principalmente, y también con todos los gobernadores para tener un acuerdo y evitar un conflicto entre nosotros frente a lo que pueda plantear Estados Unidos”, señaló Sheinbaum Pardo.

La Presidenta dijo confiar en que se alcanzará un acuerdo y confirmó que este mismo miércoles se celebra una nueva reunión técnica sobre el tema.

Subrayó que México actuará “cumpliendo con el tratado, pero defendiendo los intereses del pueblo y de la nación”, por lo que cualquier decisión deberá garantizar agua para la población y un reparto justo para los productores agrícolas.

Ante el planteamiento de expertos que consideran que el tratado podría quedar rebasado por el crecimiento poblacional y la sequía —que ha sido catalogada como “excepcional” en tres ciclos recientes— Sheinbaum Pardo reconoció que el tema requiere ajustes, pero no una renegociación integral del documento de 1944.

“De acuerdo con todos los expertos, el tratado de 1944 es muy favorable para México; entonces, entrar a un proceso de renegociación quizá no es necesario”, explicó.

En cambio, detalló que la vía adecuada son las actas y acuerdos adicionales, mecanismos que permiten actualizar la operación del tratado según la disponibilidad real de agua.

Recordó que ya se han firmado instrumentos de este tipo en 2000 y 2020, y que en los últimos meses la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA) se ha reunido con mucho más frecuencia de la que establece el instrumento original.

La Presidenta señaló que estos ajustes permiten atender las necesidades de ambos países “de acuerdo con el ciclo de lluvia y a cuánta agua realmente está disponible”, sin modificar el tratado central.

“Más que renegociar el tratado, se trata de estar sentados permanentemente con Estados Unidos”, concluyó, y enfatizó que México seguirá buscando el mejor acuerdo posible sin sacrificar el acceso al agua para la población nacional.

Asimismo, detalló que las reuniones siguen y que ambos países hicieron propuestas y contrapropuestas, las cuales se encuentran en análisis.

Reiteró su confianza en que se llegue a un acuerdo que beneficie a ambos países con el reconocimiento, señaló, de la cantidad de agua que existe y las necesidades de cada una de las naciones.

“Siguen reunidos. Se reunieron ayer, se hizo una propuesta. Repito, el tratado es muy claro en decir que si hubo cinco años de sequía, pues tiene que reponerse lo que nos entregó en los siguientes cinco años. Entonces, nosotros estamos en el marco del tratado de 1944 y pues se está buscando, sin afectar ni a los agricultores ni, sobre todo, el consumo humano de agua, pues poder entregar el agua a los Estados Unidos de acuerdo con lo que dice el tratado.

“Se hizo una propuesta, el equipo del gobierno de los Estados Unidos la recibió, contestó en la tarde. Después el gobierno de México hizo otra propuesta, enviaron una contrapropuesta ayer en la noche y hoy en la mañana va haber otra reunión, y, como lo dije ayer, yo espero que lleguemos a un acuerdo que beneficie a ambos países reconociendo pues la cantidad de agua que existe y lo que necesitamos cada uno de los países”.

En Palacio Nacional, la presienta Claudia Sheinbaum resaltó que los gobernadores de estados fronterizos (Tamaulipas, Nuevo Léon, Coahuila y Chihuahua) trabajan de forma conjunta ante esta situación.

“Están trabajando todos los gobernadores de la frontera, particularmente los del lado este: Tamaulipas, Nuevo León, aunque Nuevo León no tiene tanto las presas internacionales, Coahuila, Chihuahua en este proceso”, aseveró.