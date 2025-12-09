Más Información

El presidente estadounidense, Donald Trump, insistió en que podría lanzar ataques contra el narco en para frenar el flujo del hacia Estados Unidos.

En entrevista con Politico, Trump fue cuestionado sobre la razón por la que está concentrando esfuerzos contra , cuando el fentanilo que llega a Estados Unidos se produce en México, con precursores de China, mientras que Venezuela “no es una fuente ni un país de tránsito significativo” de esa droga, según los análisis de la Agencia Antidrogas (DEA).

Trump insistió en que el país sudamericano “manda muchas drogas. Estos botes [los que ataca Estados Unidos] provienen en gran medida de Venezuela, así que yo diría que es significativo. Se pueden ver las drogas. Se pueden ver las bolsas en todo el bote”.

Agregó que Venezuela “manda gente muy mala a nuestro país. Han vaciado sus prisiones en nuestro país”.

Lee también

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, designó a los cárteles mexicanos de las drogas como organizaciones terroristas transnacionales. Foto: especial
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, designó a los cárteles mexicanos de las drogas como organizaciones terroristas transnacionales. Foto: especial

Trump no descarta lanzar ataques en México

La periodista Dasha Burns preguntó entonces a Trump: “¿Consideraría hacer algo similar con México y Colombia, que son más responsables del tráfico de fentanilo a Estados Unidos?”.

Trump respondió: “Sí, lo haría. Claro. Lo haría”.

En noviembre pasado, Trump ya dijo que no descartaba lanzar ataques en México contra los cárteles de la droga.

Durante un evento en la Casa Blanca, un periodista le preguntó si considera la posibilidad de lanzar ataques en México o poner tropas o personal estadounidense en México para combatir el tráfico de drogas, Trump respondió: “¿Qué si lanzaría ataques en México para detener las drogas? ¡Por mí está bien!”. Luego, añadió: “Haremos lo que sea necesario para detener las drogas”.

Y añadió: “Si tenemos que hacer allí lo que hemos hecho en el agua… Ya casi no hay drogas proviniendo por vía marítima”.

Lee también

En contraste, el secretario estadounidense de Estado, Marco Rubio, ha descartado la posibilidad de emprender medidas unilaterales contra el narco en México.

“Estamos dispuestos a brindarles toda la ayuda que necesiten. Obviamente, no quieren que tomemos medidas, no vamos a tomar medidas unilaterales ni enviar fuerzas estadounidenses a México, pero podemos ayudarlos con equipo, capacitación, intercambio de inteligencia y todo tipo de ayuda que podamos ofrecerles si la solicitan. Tienen que pedirla”, dijo recientemente.

