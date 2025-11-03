Más Información

Descartan vínculo de escoltas de Manzo con crimen organizado; reforzarán seguridad en Michoacán

EU planea ataques contra carteles en territorio mexicano, reporta NBC News; incluye envío de tropas

Reportan desaparición de Alejandro Correa; fue alcalde de Zinapécuaro, Michoacán

Sheinbaum dice que no habrá impunidad en asesinato de Carlos Manzo; señala a "guerra contra el narco de Calderón"

Reprueban gestión de Layda Sansores; encuesta aún da preferencia a Morena

Desaparecen todo rastro oficial de la Megafarmacia

Monedas y más debate… pero poco impacto; así son las iniciativas de Noroña en el Senado

Tras viaje a Palestina, Noroña comparte cifras de alcaldes asesinados con Calderón y Peña; destaca el "asesinato" de dos secretarios de Gobernación

Sheinbaum acusa a Salinas Pliego de politizar asesinato de Carlos Manzo; es porque no quiere pagar impuestos, dice

Molotov dejó de ser relevante, afirma José Ramón López Beltrán tras insultos a la 4T; "de flojera críticos desubicados", dice

"Hay que estar un paso adelante de la delincuencia": entrevista a Pablo Vázquez, secretario de Seguridad Ciudadana de la CDMX

Carlos Manzo, víctima en un municipio que lleva 15 años en el top de violencia estatal

Washington. El gobierno del presidente estadounidense, , estaría planeando contra instalaciones y líderes de carteles de la droga en territorio mexicano, en lo que sería una expansión de su operación contra el narcotráfico en el Caribe y el Pacífico, reporta este lunes la cadena NBC.

El nuevo despliegue incluiría el y oficiales de inteligencia a México, cuyo entrenamiento ya habría comenzado, aunque el inicio de la misión aún no es inminente, afirma la televisora, que cita declaraciones de dos funcionarios estadounidenses en activo y dos exaltos funcionarios con conocimiento de la iniciativa.

Los altos mandos militares estadounidenses y la actualmente discuten sobre el alcance de la misión y todavía no han tomado una decisión final, indica el reporte.

Según las fuentes, las fuerzas estadounidenses en México utilizarían principalmente drones para desmantelar y atacar a miembros y capos de los carteles. Algunos de estos equipos requieren "la presencia de operadores en tierra para su uso eficaz y seguro", añadieron.

Las tropas movilizadas pertenecerían al Comando Conjunto de Operaciones Especiales y operarían "bajo la autoridad de comunidad de inteligencia estadounidense, lo que se conoce como estatus del Título 50", que se refiere a operaciones encubiertas fuera del tradicional.

En la misión también está previsto que participen y una vez aprobada, sería tratada por Washington con el mayor secretismo, similar al que ha mantenido en los recientes en el Caribe y costas del Pacífico, que han dejado decenas de muertos en áreas cercanas a Venezuela y Colombia.

A diferencia de una posible expansión de operaciones contra el en territorio venezolano, la misión que se planearía para México no tendría como objetivo socavar al gobierno de la presidenta, detallaron los funcionarios.

“El gobierno de Trump está comprometido a utilizar un enfoque integral de Gobierno para abordar las amenazas que representan los carteles para los ciudadanos estadounidenses”, dijo a NBC un alto funcionario en respuesta a los reportes.

En febrero pasado, la administración Trump designó a los como organizaciones terroristas. Un mes después comenzaron a surgir reportes sobre una nueva en territorio mexicano.

En septiembre pasado, The Washington Post reportó que la Casa Blanca y el Pentágono habrían frenado las sugerencias de funcionarios de la DEA, que instaron a principios de año al Gobierno del republicano a realizar una serie de ataques militares a carteles de la droga en .

Aunque Trump ha insinuado en varias ocasiones su voluntad de atacar a los carteles de la droga mexicanos en su territorio, hasta el momento su Gobierno se ha abstenido de hacerlo. El mandatario republicano ha elogiado la cooperación del gobierno de la presidenta en operaciones conjuntas contra el narcotráfico en la frontera común.

