Sheinbaum rechaza retroactividad en reforma a la Ley de Amparo; pide respetar la Constitución

SRE: Mexicanos detenidos por Israel rumbo Gaza serán transferidos al centro de detención de Ketziot; revisan pronto regreso a México

Nuevo golpe al huachicol; empresario de EU implicado

Cae “El Chuacheneger” jefe de plaza del CJNG; fue detenido en Tabasco con dosis de droga

Códigos QR vs huachicol fiscal; así vigilarán pipas y tanques en transportes de combustibles

Senado aprueba y turna a San Lázaro reforma a Ley de Amparo; incluye retroactividad en juicios vigentes

Cierre de gobierno en EU: ¿qué pasa con los trámites de pasaportes y visas en la embajada de México?, te explicamos

¿Por qué Sheinbaum recibirá a acreedores de Salinas Pliego?; Presidenta explica situación en torno al empresario

Asesor del ministro Hugo Aguilar renuncia por señalamientos de presunta corrupción; anuncia acciones legales por difamación

… y captan a Adán Augusto en el Senado viendo el partido del Barça

La Luz del Mundo cumple 100 años ligada siempre al poder

Brugada plantea realizar 24 obras de infraestructura hidráulica en Iztapalapa para prevenir inundaciones; destinarán 2 mil 200 mdp

El presidente de , Donald Trump, le dijo al Congreso esta semana que decidió que el país está en un "conflicto armado" con ciertos a los que designó como organizaciones terroristas extranjeras, reportó el medio The New York Times.

En el aviso, que envió a varios comités del Congreso y obtenido por el medio, se añaden nuevos detalles a la justificación legal de la administración para justificar por qué tres ataques militares estadounidenses ordenados por el presidente contra barcos en el mar Caribe el mes pasado, en los que murieron las 17 personas a bordo, deberían considerarse lícitos y no asesinatos.

El medio cita a especialistas legales, según los cuales, en un conflicto armado, según lo define el derecho internacional, un país puede legalmente matar a combatientes enemigos incluso cuando no representan una amenaza, detenerlos indefinidamente sin juicio y procesarlos en tribunales militares.

El medio dice que "la notificación al Congreso, considerada información controlada pero no clasificada, cita una ley que exige informes a los legisladores sobre hostilidades que involucran a las fuerzas armadas estadounidenses.

"Reitera los argumentos previos de la administración, pero también profundiza con nuevas afirmaciones, como presentar los ataques del ejército estadounidense a embarcaciones como parte de un conflicto activo y sostenido, en lugar de actos aislados de supuesta defensa propia".

“Con base en los efectos acumulativos de estos actos hostiles contra los ciudadanos e intereses de Estados Unidos y naciones extranjeras amigas, el presidente determinó que Estados Unidos está en un conflicto armado no internacional con estas organizaciones terroristas designadas”, decía el aviso.

Militares de Estados Unidos destruyeron una lancha del Tren de Aragua que presuntamente se dirigía a la Unión Americana cargada con drogas. El gobierno de Donald Trump combate con fuerzas navales a la banda catalogada como terrorista. Foto Especial
Militares de Estados Unidos destruyeron una lancha del Tren de Aragua que presuntamente se dirigía a la Unión Americana cargada con drogas. El gobierno de Donald Trump combate con fuerzas navales a la banda catalogada como terrorista. Foto Especial

El mensaje al Congreso también justificó el más reciente ataque divulgado públicamente a un barco —en el que las Fuerzas de Operaciones Especiales de Estados Unidos mataron a las tres personas el 15 de septiembre— llamando a la tripulación “combatientes ilegales”, como si fueran soldados en un campo de batalla.

“La comunidad de inteligencia estadounidense evaluó que el buque estaba afiliado a una organización terrorista designada y, en ese momento, se dedicaba al tráfico de drogas ilícitas, que podrían utilizarse para asesinar a estadounidenses”, decía el aviso.

“Este ataque resultó en la destrucción del buque, los narcóticos ilícitos y la muerte de aproximadamente tres combatientes ilegales”.

El medio menciona que "la notificación al Congreso no mencionó específicamente a ninguno de los cárteles de la droga con los que, según Trump, Estados Unidos mantiene un conflicto armado. Tampoco especificó los criterios que utiliza la administración para determinar si ciertos sospechosos tienen vínculos suficientes con dichos grupos como para que el ejército los elimine".

