Cárteles mexicanos ofrecen hasta 50 mil dólares por matar a agentes del ICE, reporta Departamento de Seguridad de EU

Diputados aprueban en lo general reforma a Ley de Amparo; discuten 307 reservas

Senado acuerda desaparecer fideicomiso de más de mil millones de pesos; recursos serán devueltos al gobierno federal

Sicario de abogado David Cohen dice que le ofrecieron 50 mil pesos por el trabajo; lo cobraría después de asesinarlo

"No está bien eso", dice Sheinbaum sobre supuestas despensas de cárteles para damnificados; no hay certeza de videos, dice

Pleno del Senado ratifica a Roberto Velasco como subsecretario para América del Norte

Arranca Campaña Invernal de Vacunación 2025-2026; vacunas actualizadas contra Covid-19 de Moderna estarán disponibles

Buscan que este fin de semana se entregue primer apoyo a damnificados; censo ya inició

En dos sexenios secaron gasto para prevenir inundaciones; baja viene desde desde Peña

CFE: Se ha restablecido 91% de la electricidad en estados afectados por lluvias; destaca suministro a hospitales

Ataque a personal de Fiscalía de Michoacán, en Uruapan, deja un elemento y un delincuente lesionados

¡A sacar las cobijas! Activan alerta amarilla por bajas temperaturas en 5 alcaldías de CDMX

Estados Unidos aseguró este martes que los , supuestamente en colaboración con el movimiento Antifa (extrema izquierda), han puesto precio a las cabezas de agentes de lucha contra la inmigración ilegal en ciudades como .

"El (DHS) ha obtenido información de inteligencia creíble de que criminales mexicanos, en coordinación con grupos extremistas internos, han puesto recompensas sobre el personal de ICE y CBP", explicó el comunicado.

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y la Patrulla Fronteriza (CBP) protagonizan desde hace meses importantes redadas en esa ciudad del noreste de Estados Unidos, en medio de crecientes protestas.

El presidente Donald Trump anunció la semana pasada el despliegue de soldados de la Guardia Nacional para apoyar esas operaciones, a pesar de las fuertes protestas del gobernador de Illinois y el alcalde de Chicago.

"Los carteles han divulgado un programa de recompensas para incentivar la violencia contra los agentes federales", que incluye, siempre según el DHS, varios niveles de recompensas.

En concreto, "dos mil dólares por reunir inteligencia o 'doxxing' [en inglés, difundir la identidad o datos personales] de agentes".

Luego "cinco mil-10 mil dólares para secuestrar o asaltar de forma no letal" a esos agentes federales.

Y finalmente "hasta 50 mil dólares por el asesinato de altos cargos", asegura el texto.

"En Portland y en Chicago, los grupos Antifa han suministrado apoyo logístico", con material para las manifestaciones o ese supuesto espionaje sobre los agentes desplegados en las calles de la ciudad.

Trump declaró al movimiento Antifa, que según expertos es una constelación de grupos de ideología anarquista sin una estructura de mando, como "grupo terrorista interno".

El texto detalla que las fuerzas de seguridad han detectado a miembros de bandas como los Latin Kings apostados en azoteas en Chicago, equipados con armas y transmisores de radio, para comunicarse la posición de los agentes en tiempo real.

"Nuestros agentes se enfrentan a emboscadas, a vigilancia mediante drones y a amenazas de muerte" aseguró la secretaria de Seguridad Nacional, , citada en el comunicado.

Según los datos de su departamento, el ICE ha enfrentado un aumento de 1000% de ataques de todo tipo.

La lucha contra la inmigración ilegal es uno de los ejes del segundo mandato de Trump, y una de las críticas más asiduas de la oposición demócrata.

