Chicago.- Una jueza federal bloqueó temporalmente este jueves el despliegue de la Guardia Nacional en Illinois, ordenado por la Administración Trump para blindar las redadas migratorias en dicho estado, después de que un contingente de 200 soldados de Texas fuera enviado hace dos días al área de Chicago.

La magistrada April M. Perry anunció que emitirá una orden de restricción temporal que limita la movilización de las tropas en Illinois, al considerar que no existen "pruebas creíbles" de riesgo de "rebelión", argumento con el que los representantes del Departamento de Justicia (DOJ) trataron de justificar el despliegue.

La audiencia se prolongó unas seis horas -dos de descanso- y contó con extensas intervenciones por parte de la Fiscalía y del Gobierno estadounidense, que encomendó a la Guardia Nacional el cometido de proteger a agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Chicago durante su campaña de detenciones masivas como parte de la operación Midway Blitz.

Al menos 500 soldados de la Guardia Nacional fueron desplegados el jueves en Chicago, mientras los tribunales analizan impugnaciones al uso de esta fuerza como parte de la campaña del presidente Donald Trump contra el crimen y la inmigración ilegal en Estados Unidos.

En Chicago, una jueza federal realizó una audiencia sobre una solicitud presentada por el estado de Illinois, liderado por los demócratas, para impedir el uso de soldados en la tercera ciudad de Estados Unidos.

Al tiempo, un panel de tres jueces de una corte de apelaciones escuchó una impugnación del gobierno de Trump contra la orden de una jueza que bloqueó temporalmente el despliegue previsto de tropas de la Guardia Nacional en Portland (Oregón), liderada por demócratas.

Los manifestantes se reúnen cerca de una instalación de Inmigración y Control de Aduanas en Broadview, Illinois, el viernes 3 de octubre de 2025. Foto: AP/Archivo

Illinois y Oregón no son los primeros estados en presentar desafíos legales contra el uso extraordinario de la Guardia Nacional por parte de la administración republicana.

California, también gobernado por demócratas, presentó una demanda después de que Trump envió tropas a Los Ángeles a principios de este año para sofocar las manifestaciones por la ofensiva del gobierno contra los migrantes indocumentados.

Un juez del tribunal de distrito lo declaró ilegal, pero después el despliegue fue confirmado por una corte de apelaciones.

En el caso de Chicago, el gobierno afirma que las tropas son necesarias para proteger a los agentes federales durante las redadas migratorias en ese bastión demócrata, al que Trump suele referirse de forma exagerada como una "zona de guerra".

Una instalación del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Broadview, un suburbio de Chicago, "ha sido blanco de violencia real y amenazas", lo que ha requerido "asistencia del Departamento de Guerra", en referencia al Departamento de Defensa, según indicó la administración Trump.

El gobernador demócrata de Illinois, J.B. Pritzker, y otros funcionarios locales electos que se oponen al despliegue están tratando de "cuestionar" el juicio del presidente, según el escrito.

Un periodista de AFP que visitó la instalación de Broadview el jueves observó a algunos miembros de la Guardia Nacional y personal de ICE merodeando al otro lado de la valla.

Unos 15 manifestantes les lanzaron insultos, llamando a los agentes "traficantes de personas" y "nazis".

"¡Muestren sus caras, cobardes! (...) ¿Sus madres están orgullosas de ustedes?", los increparon.

El despliegue en Chicago incluye 200 soldados de la Guardia Nacional provenientes de Texas y 300 de Illinois, según informó el Comando Norte del Ejército de Estados Unidos.

Estos soldados han sido movilizados por un período inicial de 60 días.

Ley de Insurrección

Trump dijo esta semana que podría invocar la Ley de Insurrección, que permite al presidente desplegar al ejército dentro de Estados Unidos para sofocar rebeliones, si los tribunales o las autoridades locales continúan "frenándonos".

En una reunión de gabinete el jueves, Trump reiteró sus afirmaciones de que el crimen está fuera de control en Chicago y Portland.

"Hemos lanzado una campaña histórica para recuperar nuestra nación de las pandillas y los criminales callejeros, reincidentes violentos, infractores ilegales de la ley migratoria, extremistas y cárteles salvajes y sedientos de sangre", declaró.

El republicano ha sido acusado por sus críticos de mostrar tendencias autoritarias mientras intenta cumplir su promesa de campaña de deportar a millones de inmigrantes indocumentados.

Las redadas realizadas por agentes federales armados y enmascarados han sido denunciadas por abusos y detenciones ilegales.

Las autoridades locales argumentan que las fuerzas municipales y estatales son suficientes para manejar las protestas contra los agentes de ICE y el crimen callejero.

Pritzker, considerado un posible candidato demócrata para las presidenciales de 2028, ha calificado a Trump de "desequilibrado".

"Es un dictador frustrado. Y hay algo que realmente quiero decirle a Donald Trump: si vienes por mi gente, tendrás que pasar por mí. Así que ven y búscame", declaró el gobernador el miércoles.

