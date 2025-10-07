Más Información

Washington. El presidente de Estados Unidos, , volvió a culpar a los demócratas del iniciado la semana pasada y lo calificó de un "ataque kamikaze" de la oposición, porque, según afirmó, "no tienen nada que perder".

"Ellos iniciaron el cierre del gobierno. Es como un ataque kamikaze suyo. No tienen nada que perder. Perdieron las por goleada", declaró Trump a la prensa durante una reunión en la Casa Blanca con el primer ministro canadiense, .

El cierre gubernamental comenzó el pasado 1 de octubre debido a la falta de acuerdo entre republicanos y demócratas para aprobar en el Congreso una que permita seguir financiando las operaciones de la Administración federal.

Los demócratas reclaman incrementar algunas partidas destinadas a sanidad, mientras que los republicanos los acusan de intentar ampliar losa migrantes indocumentados, algo que la oposición niega.

"Mucha gente en grave riesgo"

Preguntado por la posibilidad de interrupciones en el ante la falta de controladores, Trump aseguró que esos serían "retrasos de los demócratas".

"Creo que estas personas no tienen nada que perder. Tienen un partido fuera de control. No tienen líder. Nadie sabe quién es el líder", añadió.

El mandatario tampoco se comprometió a ofrecer a los miles de empleados federales cuyas tareas han sido suspendidas por el cierre.

"Los han puesto a mucha gente en grave riesgo, pero realmente depende de quién hablemos. En general, vamos a cuidar de nuestra gente. Hay personas que quizás no merecen que las cuidemos, y las cuidaremos de otra manera", declaró.

Trump señaló, además, que el cierre tiene la "ventaja" de permitir al Gobierno reducir el tamaño de la Administración, unos recortes que, adelantó, serán anunciados próximamente.

