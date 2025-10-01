Un proyecto de ley republicano para sacar a Estados Unidos de la parálisis presupuestaria y reabrir el gobierno fue derrotado este miércoles en el Senado.

El texto solo recibió el voto afirmativo de tres legisladores demócratas, lejos de los ocho que necesitan los republicanos para lograr el umbral de 60 "síes", según constató la AFP.

Es el primer cierre o "shutdown" desde 2019, cuando se produjo el más largo en la historia (35 días).

El Senado, donde debe aprobarse en última instancia el paquete presupuestario que permite financiar el gasto administrativo hasta finales de noviembre, no aprobó de nuevo este miércoles la propuesta de los republicanos.

El partido del presidente Trump tiene una mayoría de 53 escaños de 100 en esa cámara, pero necesita siete votos afirmativos más (hasta 60), al tratarse de una votación presupuestaria. Solo tres demócratas votaron a favor, los mismos que la noche anterior.

El proyecto provisional de extensión del gasto público, hasta el 21 de noviembre, lleva semanas bloqueado, desde que la Cámara de Representantes la aprobó por una corta mayoría republicana.

Cientos de miles de empleados gubernamentales pertenecientes a departamentos y agencias federales cesaron de trabajar, o peor incluso, estaban obligados a acudir a sus puestos (los relacionados con la seguridad del país, por ejemplo), sin derecho a sueldo.

La Casa Blanca publicó en su cuenta en X un mensaje en el que afirmó que "los demócratas cerraron los servicios del Estado", con un reloj que cuenta la duración del "shutdown".

