Los adultos mayores de 60 años de edad son el único grupo que ha incrementado su participación en las últimas dos elecciones presidenciales en 2018 y 2024, cuando Morena obtuvo el triunfo en la Presidencia y la mayoría en el Congreso.

Entre 2012 y 2024, la participación del sector de adultos mayores en los comicios pasó de 68.8% a 71.4%, mientras que en el resto de la población ha disminuido el interés por salir a votar.

El Instituto Nacional Electoral (INE) publicó los Conteos Censales de Participación Ciudadana 2009-2024, los cuales contienen datos demográficos sobre quienes votaron en los procesos electorales de ese periodo, que incluye comicios intermedios y presidenciales.

Acuden más a las urnas. Elaboración propia

De acuerdo con un análisis de los datos realizado por EL UNIVERSAL de las últimas tres elecciones presidenciales, el interés en sufragar ha caído en todos los grupos de edad, con excepción de los mayores de 60 años.

La participación en las elecciones de 2012 a 2024, en el caso de los jóvenes (18-24 años) pasó de 55.7% a 50.4%; en adultos jóvenes (25-34 años) bajó de 53.6% a 49.6%; en adultos (35 a 44 años) descendió de 63.7% a 58.1%, mientras que en la adultez plena (45 a 59 años) disminuyó de 70% a 66.7%.

El INE registró un promedio de participación de 59.7% para la elección de 2024, contemplando Presidencia y Congreso, equivalente a 54 millones 889 mil 228 personas.

En 2024 hubo entidades que resaltaron porque ahí acudieron a votar entre 75% y 80% de las personas mayores de 60 años de edad en la Lista Nominal, como Coahuila, Puebla, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Yucatán y Tlaxcala, en orden ascendente.

Pensión del Bienestar se fortalece

La Pensión para el Bienestar se ha convertido en el programa insignia de la autodenominada Cuarta Transformación, alcanzando a 12.7 millones de beneficiarios y una inversión de 79 mil millones de pesos para julio de este año.

A partir del sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador se aplicó este programa social para proporcionar un apoyo económico bimestral a las personas mayores de 65 años.

Al comienzo del beneficio social, en 2018, se otorgaba un monto de 2 mil 550 pesos, pero sólo a personas mayores de 68 y 65 años en zonas indígenas. Fue hasta 2021 cuando se redujo la edad para recibir la pensión a los 65 años, mientras que el monto ha aumentado progresivamente hasta alcanzar 6 mil 200 pesos bimestrales en 2025.

Durante su mandato, López Obrador también impulsó una reforma para añadir los programas sociales a la Constitución, asegurando su permanencia. Esta política ha continuado durante el sexenio de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien anunció un nuevo programa llamado Pensión Mujeres Bienestar, que consiste en un apoyo bimestral de 3 mil pesos para mujeres de 60 a 64 años.

A pesar de que el plan inicial era comenzar con mujeres de 63 a 64 años y reducir la edad a 60 años a partir de 2026, Sheinbaum adelantó el anuncio para este año.

En contraste con otros programas sociales impulsados por los gobiernos morenistas, Jóvenes Construyendo el Futuro sumaba 2 millones 973 beneficiarios hasta diciembre de 2024, según cifras oficiales. Sin embargo, este programa tiene una duración de sólo un año.

Ven facilidad de movilización en personas de la tercera edad

El analista político Leonardo Curzio consideró que las personas de 60 años y más son una generación más politizada —que vivió la transición democrática—, pero también es un sector más propenso a la movilización mediante apoyos, como los programas sociales.

“Es una generación que vivió la politización en clave democrática más importante, es decir, el tránsito del partido hegemónico a la libertad. Toda esa población en su juventud vivió la importancia del voto y muchos que pertenecemos a la misma seguimos valorando mucho eso”, expuso en entrevista.

Otro punto, continuó el especialista, es la facilidad para movilizar a este sector de la población mediante programas sociales.

“Durante los últimos años hemos visto cómo programas sociales y todo este tipo de mecanismos han ayudado de manera muy clara a partidos, de una manera muy señalada, a movilizarlas [a las personas] como clientela”, apuntó.

“En la capital, hay que recordar a [Enrique] Peña Nieto que le empieza a tocar eso, él también usó mecanismos de movilización, regaló televisiones y demás. No es un pecado sólo de López Obrador, pero lo profundizó”, subrayó.

Y tercero, puntualizó Curzio, es el desapego de las personas jóvenes hacia la política, cuya participación se limita más a las redes sociales.

Los triunfos del movimiento

En la elección de 2018, Morena llegó a la Presidencia de la República abanderando a López Obrador, en alianza con el Partido del Trabajo y Encuentro Social, con 30.1 millones de votos.

En 2024, durante el triunfo de Claudia Sheinbaum Pardo como candidata de la alianza Morena, Partido del Trabajo y Partido Verde, votaron por ella en total 35.8 millones de personas. En ambos casos, el movimiento de la Cuarta Transformación obtuvo mayoría en la Cámara de Diputados y en el Senado de la República, lo que ha permitido hacer cambios constitucionales sin necesidad de negociar con los partidos políticos de oposición.

Pese a que Morena y sus aliados perdieron la mayoría calificada en 2021, lograron recuperarla para la siguiente elección, tres años después. Se jugarán su continuidad en la votación intermedia de 2027.