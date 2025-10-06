Más Información

Washington. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, arremetió este lunes contra la activista climática Greta Thunberg a la que calificó de "alborotadora" por haber participado en la flotilla humanitaria que fue detenida por la Armada israelí cuando navegaba hacia la Franja de Gaza.

"Ella es solo una alborotadora, ¿sabes? Ya no le interesa el medio ambiente. Ahora está en esto. Es una alborotadora. Tiene problemas para controlar su ira. Creo que debería ir al médico", respondió Trump al ser cuestionado por la flotilla durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca.

"Es joven y está tan enojada, tan loca. Solo es una alborotadora", agregó el mandatario.

Thunberg llegó este lunes al aeropuerto de Atenas tras ser deportada de Israel en un grupo de 135 miembros de la Global Sumud Flotilla que fueron detenidos cuando navegaban hacia la Franja.

A su llegada a territorio griego, Thunberg denunció ante la prensa que "Israel está intentando eliminar a una población entera", en referencia a los gazatíes.

"Podría hablar durante mucho tiempo sobre los malos tratos y abusos que sufrimos durante nuestro encarcelamiento, pero esa no es la historia", señaló.

