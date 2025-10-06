Más Información

Miami. Las autoridades de Inmigración han detenido en a unos mil inmigrantes durante la operación 'Midway Blitz', ordenada por el presidente Donald Trump desde comienzos de septiembre, según defensores de los indocumentados, que denunciaron además la expansión del sistema de detención para alojarlos fuera de Illinois antes de la deportación.

Según el (NIJC) ya hay al menos un millar de detenidos y se estaría produciendo una rápida ampliación de alternativas en el Medio Oeste para la detención.

En un estado donde, por ley, están prohibidos los contratos de sus cárceles con corporaciones privadas, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, en inglés) estaría trasladando detenidos al Centro Correccional del condado de Miami, una prisión de máxima seguridad en el vecino estado de Indiana.

Según informes del centro, al 2 de octubre unas 40 personas que fueron detenidas en Chicago y alrededores, fueron enviadas a ese centro, y ICE tendría la intención de alojar por lo menos a 100 personas para finales de esta semana.

La fuente de esta información es un abogado del NIJC, que habló con familiares de uno sus defendidos que fue enviado a Indiana.

Agentes detienen a un manifestante cerca de una instalación del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en Broadview, Illinois. Foto: AP
Lisa Koop, directora de servicios legales del centro, declaró en un comunicado que los planes de la administración para usar la prisión estatal se inspiraron en el "infame" campo de detención de en los humedales de los Everglades, en Florida.

El Centro Correccional de Miami se utilizará para encarcelar a inmigrantes que sean arrestados en las redadas que se realizan actualmente en Chicago y otras localidades de Illinois, afirman los abogados.

"Como proveedor de servicios legales para inmigrantes en todo el Medio Oeste y principal proveedor de servicios legales para inmigrantes detenidos en el estado de Indiana, el NIJC está profundamente preocupado por las condiciones en las que se encuentran las personas detenidas en la prisión del condado de Miami", agregó Koop.

Señaló que trabajan para contactar a las personas recluidas en el centro y realizar una visita de abogados en los próximos días para garantizar que tengan acceso al debido proceso, conozcan sus derechos y tengan la oportunidad de luchar por su liberación y un juicio justo.

Un manifestante es detenido por agentes federales mientras el gas lacrimógeno llena el aire durante una protesta frente a un centro de tramitación de inmigración el 19 de septiembre de 2025 en Broadview, Illinois. Los manifestantes protestaban por el reciente aumento de la actividad del ICE en el área de Chicago, como parte de la campaña de la administración Trump contra los inmigrantes indocumentados en la zona, denominada Operación Midway Blitz. Foto: SCOTT OLSON / AFP
El NIJC también se ha unido a grupos locales y nacionales que denuncian el uso de la base militar de Camp Atterbury en Franklin (Indiana) para temas migratorios.

ICE también ha añadido cientos de camas mediante contratos nuevos o ampliados con cárceles de condado en todo el Medio Oeste.

Los activistas afirman que estos son algunos de los muchos nuevos campos de detención que han ampliado la capacidad del ICE para detener a miles de personas más.

El colapso de alojamiento para migrantes

En el área de Chicago, el centro de procesamiento en Broadview, a 19 kilómetros, ha sido el epicentro de violentas protestas, casi diarias, contra el accionar los agentes federales.

Ese edificio, que estaba desactivado, era un centro de procesamiento que en su momento funcionó como lugar de concentración de indocumentados, en camino hacia la deportación desde aeropuertos cercanos.

Las instalaciones no son adecuadas para alojar a muchas personas durante varios días, y según activistas no dispone de dormitorios, servicios higiénicos o de alimentación adecuados.

En los últimos años, por oposición de activistas y la comunidad han fracasado varios intentos de ICE de ampliar su capacidad de detención en el Medio Oeste. Por contrato se dispone de camas alquiladas en las cárceles de los condados de Kankakee y McHenry (Illinois), y en el Centro de Detención del condado de Kenosha, en Wisconsin.

Además, empresas de cárceles privadas fracasaron en sus intentos de establecerse en Creta y Hopkins Park (Illinois), Hobart (Indiana), Elkhart, Gary y Newton (Indiana).

En algunos casos, debido a la capacidad colmada, ICE se ha visto obligado a rentar habitaciones en moteles del área para alojar a indocumentados que aguardan la deportación.

