El presidente Donald Trump federalizó a 200 efectivos de la Guardia Nacional de Oregon, tras declarar que la ciudad de Portland se había convertido en una "zona de guerra".

La Casa Blanca confirmó el sábado que ha "autorizado" el despliegue de tropas de la Guardia Nacional en Illinois a pesar de la oposición del gobernador JB Pritzker, quien anteriormente había calificado esa posibilidad de "absolutamente escandalosa y antiestadounidense".

“En medio de los continuos disturbios violentos y la anarquía, que líderes locales como Pritzker se han negado a intervenir para sofocar, el presidente Trump ha autorizado a 300 guardias nacionales para proteger a los agentes y activos federales”, dijo la portavoz de la Casa Blanca, Abigail Jackson, en un comunicado emitido el sábado por la tarde.

Protestas en Portland, Oregon por presencia de Guardia Nacional en esta región de EU (4/10/2025). Foto: Spencer Platt / AFP

Trump considera necesario desplegar agentes en EU

“El presidente Trump no hará la vista gorda ante la anarquía que asola las ciudades estadounidenses”, afirmó Jackson.

La administración de Pritzker no hizo comentarios inmediatos sobre la declaración de la Casa Blanca, que no dejó claro de dónde provendrían las unidades de la Guardia Nacional, dónde serían desplegadas o cuándo comenzarían a aparecer aquí.

El sábado, el gobernador de Illinois, J.B. Pritzker, declaró haber sido notificado de que la administración planeaba federalizar a 300 efectivos ahí.

Los anuncios marcaron la última escalada de la intervención federal por parte de Trump en ciudades estadounidenses. Desde el inicio de su segundo mandato, ha enviado o ha hablado de enviar tropas a 10 ciudades, entre ellas Baltimore (Maryland); Memphis (Tennessee); el Distrito de Columbia; Nueva Orleans (Luisiana); y las ciudades californianas de Oakland, San Francisco y Los Ángeles.

Protestas contra la administración Trump y su anuncio de enviar tropas de la Guardia Nacional a Portland, Oregón, EU (4/10/2025). Foto: Spencer Platt / AFP

Trump ha dicho que es necesario el despliegue de agentes federales de inmigración y tropas de la Guardia Nacional en las ciudades y ha atacado a los demócratas por su lucha contra el crimen y las políticas de inmigración.

Pero los gobernadores de Illinois y Oregon ven los despliegues de manera diferente.

“Esta mañana, el Departamento de Guerra de la Administración Trump me dio un ultimátum: llamen a sus tropas o las llamaremos nosotros”, declaró Pritzker. “Es absolutamente indignante y antiestadounidense exigir a un gobernador que envíe tropas militares dentro de nuestras fronteras y en contra de nuestra voluntad”.

La gobernadora de Oregon, Tina Kotek, habló con Trump a finales de septiembre y afirmó que el despliegue era innecesario. Se negó a llamar a ningún soldado de la Guardia Nacional de Oregon, por lo que Trump lo hizo él mismo mediante una orden al secretario de Defensa, Pete Hegseth.

“Poner a nuestras propias fuerzas armadas en las calles es un abuso de poder y un perjuicio para nuestras comunidades y nuestros militares”, declaró Kotek en aquel momento. “Es ilegal y hará que los habitantes de Oregón estén menos seguros”.

La Fiscal General Pam Bondi ha emitido un memorando que también ordena a las agencias integrantes del Departamento de Justicia, incluido el FBI, ayudar a proteger las instalaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, incluidas las de Chicago y Portland.

Jueza bloquea medida

La jueza federal de distrito Karin J. Immergut, designada por el presidente Donald Trump, emitió una orden de restricción temporal tras la demanda de Oregon y Portland. La orden vence el 18 de octubre, pero podría prorrogarse.

Immergut escribió en su fallo que la Constitución de Estados Unidos otorga al Congreso el poder de convocar tropas —la “milicia” en el documento fundador— para ejecutar leyes, reprimir una insurrección o repeler una invasión.

“Dado que el Presidente está federalizando la Guardia Nacional de Oregón sin autorización constitucional, sus acciones socavan el interés soberano de Oregon protegido por la Décima Enmienda”, escribió Immergut.

Protestas contra la administración Trump y su anuncio de enviar tropas de la Guardia Nacional a Portland, Oregón, EU (4/10/2025). Foto: Spencer Platt / AFP

Immergut escribió que los demandantes demostraron tener probabilidades de éxito en cuanto al fondo del asunto, lo que justifica una orden de restricción temporal. Esta bloquea la implementación de un memorando del 28 de septiembre que ordena la federalización y el despliegue de la Guardia Nacional de Oregon.

Immergut también escribió en la orden que “este país tiene una larga y fundamental tradición de resistencia a los excesos del gobierno, especialmente en forma de intrusión militar en los asuntos civiles”.

