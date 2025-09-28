El secretario de Guerra, Pete Hegseth, decidió movilizar a 200 miembros de la Guardia Nacional de Oregon para prestar servicio federal en la ciudad de Portland durante 60 días.

De acuerdo con un memorando, indica que los miembros de Oregon se encuentran entre los dos mil que se movilizarán en todo el país "para proteger al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EU y a otro personal del gobierno estadounidense que desempeña funciones federales".

El memorando decía que el jefe de la Oficina de la Guardia Nacional coordinará los detalles de la movilización con el ayudante general de la Guardia Nacional de Oregon, junto con el jefe del Estado Mayor Conjunto y el comandante del Comando Norte de Estados Unidos.

Lee también Despiden a agente del ICE que tiró al suelo a una inmigrante en edificio federal de Nueva York

Las protestas frente a las instalaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Portland han sido constantes, pero de escasa magnitud . Los arrestos frente al edificio de ICE en Portland han disminuido durante el verano.

El sábado, el mandatario Donald Trump anunció que también enviaría tropas a Portland, Oregon, para proteger contra "terroristas domésticos".

A pesar de las objeciones de los funcionarios locales y estatales, Trump previamente envió a la Guardia Nacional y a los Marines en servicio activo a Los Ángeles, donde hubo protestas contra las masivas detenciones de inmigrantes.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

desa/mgm