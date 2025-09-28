Más Información

CJNG desata ataques simultáneos en Michoacán; dejan tres muertos, un autobús incendiado y avionetas destruidas

Sheinbaum frena abucheos contra Pablo Lemus en Zapopan; “si no hay respeto nos vamos todos”, advierte

Con música y pañuelos, mujeres marchan en CDMX por aborto legal y gratuito; piden “voluntad política” para despenalizarlo

Tiroteo en iglesia mormona en Michigan deja dos muertos, además del atacante, y ocho heridos; el lugar, en llamas

Mundial Sub-20: Brasil vs México – EN VIVO – Jornada 1 – Grupo C – Fase de Grupos

“Discúlpame por haberte chingado la vida”, dice Modesto Vivas, exlíder de banda de secuestradores

Se forma la tormenta tropical Imelda, prevén se convierta en huracán; ¿afectará México?

Falseaban muestras para ingresar diesel ilegal en buquetanques por la aduana

Profepa traslada a osa “Mina” a Hidalgo para recibir rehabilitación; investiga posible negligencia del Zoo “La Pastora”

“Michis aborteros”, colectiva que acompaña a mujeres en procedimientos con Misoprostol

Cine sin caducidad: entrevista con Alejandro González Iñárritu sobre los 25 años de Amores perros

De una orquesta en gira, Divos y un director memorioso, por Lázaro Azar

El secretario de Guerra, , decidió movilizar a 200 miembros de la Guardia Nacional de Oregon para prestar servicio federal en la ciudad de Portland durante 60 días.

De acuerdo con un memorando, indica que los miembros de Oregon se encuentran entre los dos mil que se movilizarán en todo el país "para proteger al y a otro personal del gobierno estadounidense que desempeña funciones federales".

El memorando decía que el jefe de la Oficina de la Guardia Nacional coordinará los detalles de la movilización con el ayudante general de la Guardia Nacional de Oregon, junto con el jefe del Estado Mayor Conjunto y el comandante del Comando Norte de Estados Unidos.

Las protestas frente a las instalaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Portland han sido constantes, pero de escasa magnitud . Los arrestos frente al edificio de ICE en Portland han disminuido durante el verano.

El sábado, el mandatario Donald Trump anunció que también enviaría tropas a Portland, Oregon, para proteger contra "terroristas domésticos".

A pesar de las objeciones de los funcionarios locales y estatales, Trump previamente envió a la Guardia Nacional y a los Marines en servicio activo a Los Ángeles, donde hubo protestas contra las masivas detenciones de inmigrantes.

