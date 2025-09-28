Más Información

Sheinbaum frena abucheos contra Pablo Lemus en Zapopan; “si no hay respeto nos vamos todos”, advierte

Sheinbaum frena abucheos contra Pablo Lemus en Zapopan; “si no hay respeto nos vamos todos”, advierte

Falseaban muestras para ingresar diesel ilegal en buquetanques por la aduana

Falseaban muestras para ingresar diesel ilegal en buquetanques por la aduana

EU y México se unen en Misión Firewall contra el tráfico de armas; habrá investigación e inspección conjunta: embajador Johnson

EU y México se unen en Misión Firewall contra el tráfico de armas; habrá investigación e inspección conjunta: embajador Johnson

“Michis aborteros”, colectiva que acompaña a mujeres en procedimientos con Misoprostol

“Michis aborteros”, colectiva que acompaña a mujeres en procedimientos con Misoprostol

VIDEOS: Iztapalapa, la alcaldía más afectada por tromba de este 27 de septiembre; alerta cambió hasta la púrpura

VIDEOS: Iztapalapa, la alcaldía más afectada por tromba de este 27 de septiembre; alerta cambió hasta la púrpura

Exigen justicia para Paloma Nicole, adolescente que murió tras cirugía estética; “tenía muchos planes con mi hija”, lamenta su padre

Exigen justicia para Paloma Nicole, adolescente que murió tras cirugía estética; “tenía muchos planes con mi hija”, lamenta su padre

Fotos, chats y una hacienda: Esto es lo que sabemos del asesinato de B-King y DJ Regio Clown

Fotos, chats y una hacienda: Esto es lo que sabemos del asesinato de B-King y DJ Regio Clown

Acervo de Notimex pasa al Archivo General

Acervo de Notimex pasa al Archivo General

ICE interroga y retira visa al diputado Mario López

ICE interroga y retira visa al diputado Mario López

Productores de carne piden liberar moscas estériles para combatir gusano barrenador; buscan evitar nuevas restricciones de EU

Productores de carne piden liberar moscas estériles para combatir gusano barrenador; buscan evitar nuevas restricciones de EU

Cine sin caducidad: entrevista con Alejandro González Iñárritu sobre los 25 años de Amores perros

Cine sin caducidad: entrevista con Alejandro González Iñárritu sobre los 25 años de Amores perros

De una orquesta en gira, Divos y un director memorioso, por Lázaro Azar

De una orquesta en gira, Divos y un director memorioso, por Lázaro Azar

Washington.- El presidentehablará en una reunión convocada apresuradamente de los principales líderes militares el martes, según una persona con conocimiento de sus planes.

Cientos de generales y almirantes —comandantes superiores de rango de una estrella o más y sus principales asesores— han sido convocados de todo el mundo a la base del Cuerpo de Marines en Quantico, Virginia, con poco aviso por parte del secretario de Defensa, .

La persona no estaba autorizada para discutir los planes del Presidente antes de un anuncio público sobre su asistencia y habló bajo condición de anonimato.

Lee también

La noticia sobre la reunión se conoció el jueves, y Trump no parecía estar al tanto cuando fue preguntado por primera vez por los reporteros durante una aparición en la Oficina Oval.

"Estaré ahí si me quieren, pero ¿por qué es un asunto tan importante?", dijo Trump.

La participación de Trump en la reunión aumenta la probabilidad de un evento politizado frente a una audiencia no partidista de líderes militares. En junio, pronunció comentarios al estilo de campaña ante personal uniformado en Fort Bragg, Carolina del Norte, atacando a su predecesor demócrata, .

El Presidente republicano también está ampliando el uso del Ejército en ciudades estadounidenses, argumentando que es necesario para combatir el crimen.

La Guardia Nacional continúa patrullando en el Distrito de Columbia, y se espera un despliegue menor en Memphis, Tennessee. El sábado, Trump anunció que también enviaría tropas a Portland, Oregon, para proteger contra "terroristas domésticos".

A pesar de las objeciones de los funcionarios locales y estatales, Trump previamente envió a la y a los Marines en servicio activo a Los Ángeles, donde hubo protestas contra las .

Lee también

El principal portavoz del Pentágono ha confirmado previamente que Hegseth "se dirigirá a sus líderes militares superiores a principios de la próxima semana".

En todo el ejército, hay 800 generales y almirantes de todos los rangos. Muchos comandan a miles de miembros del servicio y están estacionados en todo el mundo en más de una docena de países y zonas horarias.

The Washington Post fue el primero en informar sobre los planes de Trump para asistir a la reunión.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mahc/RMLGV

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

INAPAM. Tutorial para sacar la tarjeta en Octubre 2025: requisitos y edad confirmada para hacer el trámite. Foto: Adobe / INAPAM

INAPAM. Tutorial para sacar la tarjeta en Octubre 2025: requisitos y edad confirmada para hacer el trámite

Aguinaldo 2025: Así puedes cobrar el pago si eres adulto mayor de 60 años o más . Foto: Canva

Aguinaldo 2025: Así puedes cobrar el pago si eres adulto mayor de 60 años o más

Visa americana. Foto: iStock

¿Se requiere el inglés? La falsa creencia que impide a miles obtener su visa americana

Washington, DC. iStock/ Chansak Joe

Washington, DC: Un destino sensorialmente inclusivo para personas neurodivergentes

DISNEY DREAM. Foto: Cortesía Disney Cruise Line

Vacaciones en Castaway Cay y Lookout Cay: ¿Qué hay y cómo son las islas privadas de Disney en Bahamas?