Varias personas han sido baleadas en una iglesia mormona en Michigan y el tirador fue abatido, informó la policía el domingo.
El tiroteo ocurrió en la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días en Grand Blanc, a unos 80 kilómetros (unas 50 millas) al norte de Detroit, informó la policía local en una publicación en redes sociales. La iglesia estaba en llamas.
La policía afirmó que ya no hay más amenaza para el público. Las autoridades no han divulgado detalles sobre el estado de las víctimas.
La iglesia, rodeada por un estacionamiento y un gran césped, está ubicada cerca de áreas residenciales y una iglesia de los Testigos de Jehová en Grand Blanc. La comunidad de aproximadamente 8 mil personas está justo afuera de Flint.
El FBI y la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) están respondiendo, confirmó la fiscal general Pam Bondi.
"Este tipo de violencia en un lugar de culto es desgarradora y escalofriante", dijo Bondi en un comunicado.
El FBI "proporcionará cualquier apoyo solicitado que sea necesario", dijo el subdirector del FBI, Dan Bongino.
El director del FBI, Kash Patel, también publicó en X que la agencia está “rastreando los informes del horrible tiroteo e incendio en una iglesia SUD en Grand Blanc, Michigan”.
Patel confirmó que el FBI ayudará a las autoridades locales.
“La violencia en un lugar de culto es un acto cobarde y criminal. Nuestras oraciones acompañan a las víctimas y sus familias durante esta terrible tragedia”, escribió Patel.
La gobernadora de Michigan, Gretchen Whitmer, declaró en un comunicado que su corazón está roto por la comunidad de Grand Blanc. “La violencia en cualquier lugar, especialmente en un lugar de culto, es inaceptable”, expresó.
El tiroteo ocurrió la mañana después de que Russell M. Nelson, el presidente más anciano de la historia de La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, falleciera a los 101 años. Se espera que el próximo presidente de la fe, conocida ampliamente como la iglesia mormona, sea Dallin H. Oaks, según el protocolo de la iglesia.
mahc/LL