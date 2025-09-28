Varias personas han sido baleadas en una iglesia mormona en Michigan y el tirador fue abatido, informó la policía el domingo.

El tiroteo ocurrió en la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días en Grand Blanc, a unos 80 kilómetros (unas 50 millas) al norte de Detroit, informó la policía local en una publicación en redes sociales. La iglesia estaba en llamas.

UPDATE: Mormon Church in Michigan on fire after shooting with multiple victims pic.twitter.com/lr64TLFjl9 — BNO News (@BNONews) September 28, 2025

La policía afirmó que ya no hay más amenaza para el público. Las autoridades no han divulgado detalles sobre el estado de las víctimas.

La iglesia, rodeada por un estacionamiento y un gran césped, está ubicada cerca de áreas residenciales y una iglesia de los Testigos de Jehová en Grand Blanc. La comunidad de aproximadamente 8 mil personas está justo afuera de Flint.

El FBI y la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) están respondiendo, confirmó la fiscal general Pam Bondi.

"Este tipo de violencia en un lugar de culto es desgarradora y escalofriante", dijo Bondi en un comunicado.

I am receiving briefings about what appears to be a horrific shooting and fire at an LDS church in Grand Blanc, Michigan. @FBI and @ATFHQ agents are en route to the scene now.



Such violence at a place of worship is heartbreaking and chilling. Please join me in praying for the… — Attorney General Pamela Bondi (@AGPamBondi) September 28, 2025

El FBI "proporcionará cualquier apoyo solicitado que sea necesario", dijo el subdirector del FBI, Dan Bongino.

FBI personnel are responding to Grand Blanc, MI to provide any requested support necessary. — Dan Bongino (@FBIDDBongino) September 28, 2025

El director del FBI, Kash Patel, también publicó en X que la agencia está “rastreando los informes del horrible tiroteo e incendio en una iglesia SUD en Grand Blanc, Michigan”.

We are tracking reports of the horrific shooting and fire at an LDS church in Grand Blanc, Michigan. @FBI agents are on the scene to assist local authorities.



Violence in a place of worship is a cowardly and criminal act. Our prayers are with the victims and their families… — FBI Director Kash Patel (@FBIDirectorKash) September 28, 2025

Patel confirmó que el FBI ayudará a las autoridades locales.

“La violencia en un lugar de culto es un acto cobarde y criminal. Nuestras oraciones acompañan a las víctimas y sus familias durante esta terrible tragedia”, escribió Patel.

La gobernadora de Michigan, Gretchen Whitmer, declaró en un comunicado que su corazón está roto por la comunidad de Grand Blanc. “La violencia en cualquier lugar, especialmente en un lugar de culto, es inaceptable”, expresó.

El tiroteo ocurrió la mañana después de que Russell M. Nelson, el presidente más anciano de la historia de La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, falleciera a los 101 años. Se espera que el próximo presidente de la fe, conocida ampliamente como la iglesia mormona, sea Dallin H. Oaks, según el protocolo de la iglesia.

