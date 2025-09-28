Más Información

Falseaban muestras para ingresar diesel ilegal en buquetanques por la aduana

EU y México se unen en Misión Firewall contra el tráfico de armas; habrá investigación e inspección conjunta: embajador Johnson

“Michis aborteros”, colectiva que acompaña a mujeres en procedimientos con Misoprostol

“Discúlpame por haberte chingado la vida”, dice Modesto Vivas, exlíder de banda de secuestradores

VIDEOS: Iztapalapa, la alcaldía más afectada por tromba de este 27 de septiembre; alerta cambió hasta la púrpura

Exigen justicia para Paloma Nicole, adolescente que murió tras cirugía estética; “tenía muchos planes con mi hija”, lamenta su padre

Fotos, chats y una hacienda: Esto es lo que sabemos del asesinato de B-King y DJ Regio Clown

Acervo de Notimex pasa al Archivo General

ICE interroga y retira visa al diputado Mario López

Productores de carne piden liberar moscas estériles para combatir gusano barrenador; buscan evitar nuevas restricciones de EU

Cine sin caducidad: entrevista con Alejandro González Iñárritu sobre los 25 años de Amores perros

De una orquesta en gira, Divos y un director memorioso, por Lázaro Azar

Varias personas han sido baleadas en una iglesia mormona en y el tirador fue abatido, informó la policía el domingo.

El tiroteo ocurrió en la , a unos 80 kilómetros (unas 50 millas) al norte de Detroit, informó la policía local en una publicación en redes sociales. La iglesia estaba en llamas.

La policía afirmó que ya no hay más amenaza para el público. Las autoridades no han divulgado detalles sobre el estado de las víctimas.

La iglesia, rodeada por un estacionamiento y un gran césped, está ubicada cerca de áreas residenciales y una iglesia de los Testigos de Jehová en Grand Blanc. La comunidad de aproximadamente 8 mil personas está justo afuera de Flint.

El FBI y la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) están respondiendo, confirmó la fiscal general .

"Este tipo de violencia en un lugar de culto es desgarradora y escalofriante", dijo Bondi en un comunicado.

El FBI "proporcionará cualquier apoyo solicitado que sea necesario", dijo el subdirector del FBI, Dan Bongino.

El director del FBI, Kash Patel, también publicó en X que la agencia está “rastreando los informes del horrible tiroteo e incendio en una iglesia SUD en Grand Blanc, Michigan”.

Patel confirmó que el FBI ayudará a las autoridades locales.

“La en un lugar de culto es un acto cobarde y criminal. Nuestras oraciones acompañan a las víctimas y sus familias durante esta terrible tragedia”, escribió Patel.

La gobernadora de Michigan, Gretchen Whitmer, declaró en un comunicado que su corazón está roto por la comunidad de Grand Blanc. “La violencia en cualquier lugar, especialmente en un lugar de culto, es inaceptable”, expresó.

El tiroteo ocurrió la mañana después de que Russell M. Nelson, el presidente más anciano de la historia de La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, falleciera a los 101 años. Se espera que el próximo presidente de la fe, conocida ampliamente como la iglesia mormona, sea Dallin H. Oaks, según el protocolo de la iglesia.

