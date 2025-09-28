Al menos cuatro personas murieron este domingo en Kiev en un nuevo ataque ruso con cientos de drones y misiles que duró varias horas, denunciaron las autoridades locales.

Polonia, fronteriza con Ucrania y Rusia, desplegó aviones de combate para proteger su espacio aéreo tras el bombardeo, después de que la OTAN acusara a Moscú de estar detrás de una serie de violaciones del espacio aéreo de la Alianza Atlántica.

Rusia afirmó que el objetivo del bombardeo de este domingo fueron "empresas del complejo militar-industrial ucraniano".

Timur Tkachenko, jefe de la administración militar de la capital, informó que hay cuatro muertos, incluida una menor de 12 años.

Los servicios de emergencia precisaron que el cadáver de la menor fue encontrado en los escombros de un edificio residencial de cinco pisos en el barrio de Solomianski, donde también murieron dos personas en un centro de cardiología.

En Kiev y sus alrededores, los bombardeos rusos dejaron al menos 27 heridos, declaró Mikola Kalashnik, jefe de la administración militar de la región capitalina.

Anna, una mujer residente en Kiev, de 26 años, relató que su apartamento quedó cubierto de cristales rotos después de verse alcanzado.

"Yo estaba en shock, así que no escuché mucho [...] pero oí un cohete volando durante mucho tiempo y después hubo una explosión y las ventanas estallaron", contó.

Además, 40 personas resultaron heridas en otras regiones, desde Sumi, en la frontera con Rusia, hasta el sur en Odesa y Zaporiyia, pasando por Cherkasi, en el centro, y Nicolaiev, informaron las autoridades ucranianas.

Los esfuerzos diplomáticos para terminar con el conflicto - liderados por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump - están empantanados y Rusia declaró su voluntad de seguir con la invasión que comenzó en febrero de 2022.

El presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, afirmó que "el Kremlin se beneficia de continuar con esta guerra y el terror mientras obtenga ganancias por la venta de energía", y llamó a intensificar la presión contra Rusia.

El dirigente ucraniano prometió que su país actuará contra la capacidad de Rusia para financiar la guerra y obligará a Moscú a recurrir a la diplomacia.

Rusia lanzó 643 drones y misiles, incluidas bombas planeadoras, sobre el este, el centro y el sur de Ucrania, informó el Estado Mayor ucraniano.

El Ministerio de Defensa ruso reportó este domingo que sus fuerzas abatieron 41 drones ucranianos durante la noche.

"Lo lamentarán": Canciller Serguéi Lavrov

Las fuerzas armadas de Polonia señalaron, por otro lado, que desplegaron aviones de combate en su espacio aéreo, y que los sistemas de defensa área en tierra están en alerta máxima, después del ataque ruso en Ucrania de este domingo.

En las últimas semanas, varios países europeos acusan a Rusia de incursiones que violaron su espacio aéreo, con drones y aviones de combate, actos que la OTAN considera una prueba a su capacidad de respuesta.

Rusia niega que esté detrás de las incursiones en el espacio aéreo o que tenga planes de atacar a países de la OTAN.

Al hilo de esto, la OTAN anunció este domingo que "reforzó la vigilancia" en la zona del Báltico después de que Dinamarca denunciara esta semana intrusiones de drones en su espacio aéreo, que obligaron a cerrar durante horas varios aeropuertos.

Ante la tribuna de la Asamblea General de la ONU, el canciller ruso, Serguéi Lavrov, se quejó de que su país prácticamente ha sido acusado de "planear un ataque contra los países de la Alianza Atlántica y la Unión Europea".

"Rusia no tiene ni ha tenido nunca ninguna de esas intenciones. Pero cualquier agresión contra mi país desencadenará una respuesta decisiva", declaró.

Más tarde, en declaraciones a periodistas, Lavrov afirmó que si algún país derriba aparatos en el espacio aéreo ruso, "lo lamentarán".

Zelenski anunció el sábado que por primera vez recibió, desde Israel, un sistema estadounidense de misiles Patriot para la defensa antiaérea y que pronto recibirá otros dos.

Israel, pese a su cercana relación con Estados Unidos, intentó al principio mantenerse neutral en el conflicto, pero su objetivo de mantener vínculos cordiales con Rusia han sido lastrados por el acercamiento de este país a Irán y por la condena de Moscú a la guerra en Gaza.

