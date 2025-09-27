Más Información
Rusia no ve interés en Kiev ni en los países europeos para negociar un "acuerdo de paz justo" sobre Ucrania, aseguró el ministro ruso de Exteriores, Serguéi Lavrov, al intervenir ante la Organización de Naciones Unidas (ONU).
"Hasta ahora, ni Kiev ni sus patrocinadores europeos parecen comprender la urgencia de la situación y no están dispuestos a negociar un acuerdo de paz justo", declaró el jefe de la diplomacia rusa ante la Asamblea General de las Naciones Unidas.
Además, Lavrov acusó a Occidente de "sabotear" la diplomacia con Irán mediante la reimposición de las sanciones de la ONU contra Teherán por su programa nuclear, prevista para las próximas horas.
Sobre el tema, denunció "chantajes y presión" para obtener "concesiones unilaterales de Teherán".
Israel quiere "hacer explotar" Medio Oriente, acusa Moscú ante la ONU
En discurso ante la Asamblea General de la ONU, también acusó a Israel de querer "hacer explotar" Medio Oriente, al tiempo que criticó los ataques israelíes en Irán y Catar y se opuso a los llamamientos a la anexión de Cisjordania.
"El uso ilegal de la fuerza por parte de Israel contra los palestinos y sus acciones agresivas contra Irán, Catar, Yemen, Líbano, Siria e Irak amenazan hoy con hacer explotar todo Medio Oriente", declaró el ministro de Exteriores de Rusia. *Con información de AFP.
