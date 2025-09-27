Mexicano, en estado crítico tras tiroteo en oficinas del ICE en Dallas

Miguel Ángel García, de 32 años, es un mexicano que está lesionado y en estado crítico, tras el tiroteo, el miércoles pasado, en la oficina del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) en Dallas, Texas, que dejó un migrante muerto, reportó el medio Univision.

Familiares confirmaron el hecho al medio y mencionaron que el hombre creció en Arlington y es originario de San Luis Potosí, México; recibió entre tres y cuatro impactos de bala durante el ataque.

El mexicano recibió impactos en el costado, la espalda, el estómago y el cuello, siendo este último "el que le perjudicó más", dijo su hermano Fernando al medio Noticias Univision 23 DFW.

"Está muy grave en el hospital. Está muy mal", expresó. "Ya lo operaron dos veces. Una como a las dos y la otra a las 10 de la noche", añadió Fernando.

"Lo quieren desconectar porque ya nomás está la máquina, es la que lo mantiene con vida", reveló.

Lee también Identifican al tirador del centro de detención del ICE en Texas

Mexicano herido en tiroteo en oficina del ICE estaba proceso de deportación

El connacional, en estado crítico, ha vivido en EU durante unos 20 años y es pintor. "Yo trabajo como cocinero y él es pintor. Siempre ha sido pintor", comentó Fernando.

Según Fernando, Miguel Ángel estaba siendo procesado para deportación cuando ocurrió el tiroteo.

La madre de ambos fue deportada hace aproximadamente dos meses, una situación que Fernando describe como "injusta".

"Lo que queremos es que, pues que ayuden a mi mamá para que pueda venir a ver [a Miguel Ángel] porque a ella la deportaron también injustamente", expresó Fernando.

Él y la esposa del afectado buscan asesoría legal. Además, la familia abrió una cuenta en Go Fund Me para lograr costear los gastos.

Lee también Tirador de Dallas quería causar "verdadero terror" a los agentes migratorios, según el FBI

Marcha en Austin, Texas, durante la manifestación "ICE Out of Austin" el 9 de junio de 2025 contra las redadas y deportaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Foto: AFP

Tiroteo en oficinas del ICE en Texas

Un individuo disparó el miércoles con un rifle desde un techo cercano hacia una oficina del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Dallas, matando a un migrante detenido e hiriendo a otros dos en una camioneta de transporte antes de quitarse la vida, informaron las autoridades. Uno de los lesionados de gravedad es un mexicano, informó la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

El sospechoso fue identificado por un funcionario policiaco, que habló con The Associated Press bajo condición de anonimato, como Joshua Jahn, de 29 años.

El ataque ocurre dos semanas después de que el influencer conservador Charlie Kirk fuera asesinado en Utah por un hombre armado con un rifle desde un techo.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, responsabilizó a los demócratas del tiroteo y los acusó de haber alentado la retórica contra el ICE.

*Con información de agencias

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mcc