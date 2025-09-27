Más Información

Hernán Bermúdez sembraba muertos fuera de Tabasco

Hernán Bermúdez sembraba muertos fuera de Tabasco

Liberan a 38 miembros de guardia secreta de la Luz del Mundo; fueron detenidos en campos de adiestramiento de Michoacán

Liberan a 38 miembros de guardia secreta de la Luz del Mundo; fueron detenidos en campos de adiestramiento de Michoacán

Detienen al papá de Julión Álvarez en Campeche por portación ilegal de armas de fuego

Detienen al papá de Julión Álvarez en Campeche por portación ilegal de armas de fuego

Mexicano, en estado crítico tras tiroteo en oficinas del ICE en Dallas

Mexicano, en estado crítico tras tiroteo en oficinas del ICE en Dallas

Angie Miller, venezolana detenida por el caso B-King y Regio Clown, aparece con estatus de liberada en el Registro Nacional de Detenciones

Angie Miller, venezolana detenida por el caso B-King y Regio Clown, aparece con estatus de liberada en el Registro Nacional de Detenciones

Afecta apagón a toda la península de Yucatán

Afecta apagón a toda la península de Yucatán

Farmacéutica india revira a señalamiento de incumplir entrega de medicamentos; acusa falta de coordinación con gobierno mexicano

Farmacéutica india revira a señalamiento de incumplir entrega de medicamentos; acusa falta de coordinación con gobierno mexicano

A 11 años de la desaparición de los 43 de Ayotzinapa padres marchan en la CDMX; “Ejército, un muro que se tendrá que derribar”

A 11 años de la desaparición de los 43 de Ayotzinapa padres marchan en la CDMX; “Ejército, un muro que se tendrá que derribar”

Víctimas rechazan disculpa de Francisco Garduño por tragedia en Ciudad Juárez; "fue obligada", acusan

Víctimas rechazan disculpa de Francisco Garduño por tragedia en Ciudad Juárez; "fue obligada", acusan

Jueza cita a comparecer a contralmirante Fernando Farías implicado en red de huachicol en Aduanas

Jueza cita a comparecer a contralmirante Fernando Farías implicado en red de huachicol en Aduanas

Encapuchados causan pintas en zona Centro; hay saldo blanco

Encapuchados causan pintas en zona Centro; hay saldo blanco

Provocan lluvias estragos en al menos 4 estados

Provocan lluvias estragos en al menos 4 estados

Miguel Ángel García, de 32 años, es un mexicano que está lesionado y en estado crítico, tras el tiroteo, el miércoles pasado, en la oficina del (ICE) en Dallas, Texas, que dejó un migrante muerto, reportó el medio Univision.

Familiares confirmaron el hecho al medio y mencionaron que el hombre creció en Arlington y es originario de San Luis Potosí, México; recibió entre tres y cuatro impactos de bala durante el ataque.

El mexicano recibió impactos en el costado, la espalda, el estómago y el cuello, siendo este último "el que le perjudicó más", dijo su hermano Fernando al medio Noticias Univision 23 DFW.

"Está muy grave en el hospital. Está muy mal", expresó. "Ya lo operaron dos veces. Una como a las dos y la otra a las 10 de la noche", añadió Fernando.

"Lo quieren desconectar porque ya nomás está la máquina, es la que lo mantiene con vida", reveló.

Lee también

Mexicano herido en tiroteo en oficina del ICE estaba proceso de deportación

El connacional, en estado crítico, ha vivido en EU durante unos 20 años y es pintor. "Yo trabajo como cocinero y él es pintor. Siempre ha sido pintor", comentó Fernando.

Según Fernando, Miguel Ángel estaba siendo procesado para deportación cuando ocurrió el tiroteo.

La madre de ambos fue deportada hace aproximadamente dos meses, una situación que Fernando describe como "injusta".

"Lo que queremos es que, pues que ayuden a mi mamá para que pueda venir a ver [a Miguel Ángel] porque a ella la deportaron también injustamente", expresó Fernando.

Él y la esposa del afectado buscan asesoría legal. Además, la familia abrió una cuenta en Go Fund Me para lograr costear los gastos.

Lee también

Marcha en Austin, Texas, durante la manifestación "ICE Out of Austin" el 9 de junio de 2025 contra las redadas y deportaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Foto: AFP
Marcha en Austin, Texas, durante la manifestación "ICE Out of Austin" el 9 de junio de 2025 contra las redadas y deportaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Foto: AFP

Tiroteo en oficinas del ICE en Texas

Un individuo disparó el miércoles con un rifle desde un techo cercano hacia una oficina del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Dallas, matando a un migrante detenido e hiriendo a otros dos en una camioneta de transporte antes de quitarse la vida, informaron las autoridades. Uno de los lesionados de gravedad es un mexicano, informó la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

El sospechoso fue identificado por un funcionario policiaco, que habló con The Associated Press bajo condición de anonimato, como Joshua Jahn, de 29 años.

El ataque ocurre dos semanas después de que el influencer conservador fuera asesinado en Utah por un hombre armado con un rifle desde un techo.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, responsabilizó a los demócratas del tiroteo y los acusó de haber alentado la retórica contra el ICE.

*Con información de agencias

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mcc

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Aguinaldo 2025: Así puedes cobrar el pago si eres adulto mayor de 60 años o más . Foto: Canva

Aguinaldo 2025: Así puedes cobrar el pago si eres adulto mayor de 60 años o más

Visa americana. Foto: iStock

¿Se requiere el inglés? La falsa creencia que impide a miles obtener su visa americana

Visa H-2B. Foto: iStock

Trabajos temporales para migrantes en Estados Unidos: ¿Cuáles son los más buscados y cuánto ganan?

Washington, DC. iStock/ Chansak Joe

Washington, DC: Un destino sensorialmente inclusivo para personas neurodivergentes

DISNEY DREAM. Foto: Cortesía Disney Cruise Line

Vacaciones en Castaway Cay y Lookout Cay: ¿Qué hay y cómo son las islas privadas de Disney en Bahamas?