Caso Ayotzinapa: normalistas derriban puerta del Campo Militar 1 e incendian camión

Emiten orden internacional de aprehensión contra Silem García Peña, exregidor de Xalapa, por delitos relacionados con la Luz del Mundo

Tendrían que desahogarse mil 200 solicitudes de juicio político antes que las de Adán Augusto e Hilda Brown: Hugo Eric Flores

Acusan a farmacéuticas extranjeras de retrasos; empresas piden reglas claras y pago de adeudos

"Jazher", la guardia secreta de la Luz del Mundo; se viste y arma para el "fin de los tiempos"

Dan 12 años de prisión a "El chombo", líder de "Los Zetas" en la frontera de México y Guatemala

“Me animó la confianza que tengo en el gobierno de la presidenta Sheimbaum”, dice Chico Pardo sobre compra de Banamex

Banxico repite recorte de 25 puntos a la tasa de interés y queda en 7.50%

Morena prevé recorte de presupuestos; INE, Poder Judicial y Tribunal Electoral se aprobarán a la baja, dice Monreal

Fiscalía de Tabasco trabaja en investigación complementaria contra Hernán Bermúdez, funcionarios y exservidores públicos

Asesinan a Jefe de Unidad de Tramitación Común de Guanajuato; autoridades prometen justicia

Reo que escapó del Reclusorio Oriente fue detenido tras acudir a su casa en Magdalena Contreras

Un video de una mujer empujada y derribada al suelo por un agente del (ICE) en la corte migratoria de se volvió viral y provocó llamados a una protesta contra la agencia.

El video muestra a una familia ecuatoriana en la corte, cuando agentes intentan llevarse al padre de familia. La esposa se aferra a él, mientras un agente le grita: “¡Suelte, suelte señora!”, y la jala del cabello.

Los agentes logran separarla de su esposo, quien repite una y otra vez “No estoy haciendo nada”, mientras los agentes del se lo llevan y lo separan también de su hija, quien no para de llorar.

La mujer sigue clamando por su esposo, mientras el agente que le jaló el cabello le dice: “¡Adiós, adiós!”.

“A ustedes no les importa nada”, dice la mujer entre lágrimas. Ante su negativa a retirarse, el agente la empuja y la derriba al suelo, frente a sus hijos, que no paran de llorar.

El agente pide ayuda a los guardias de la corte y, cuando la mujer se levanta, vuelve a empujarla. Los guardias terminan por llevársela.

El incidente desató indignación en redes sociales, donde agrupaciones como los Socialistas Demócraticos de América, en Nueva York, convocaron para esta tarde a una protesta afuera de la corte migratoria para pedir “el ICE fuera de Nueva York”, y “el ICE fuera de nuestras cortes”.

A pesar de obtener aplazamientos en sus solicitudes de asilo, los agentes federales seguirán deteniendo a los inmigrantes que se presenten a sus citas judiciales en el edificio Jacob K. Javits, que funciona como corte migratoria.

Las que llegan allí para dar seguimiento a sus casos han desatado indignación y provocaron protestas que se extendieron a otros estados en contra de las redadas migratorias en Estados Unidos.

En Los Ángeles, en respuesta a estas protestas, el presidente estadounidense, Donald Trump, envió a la Guardia Nacional.

