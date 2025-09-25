Más Información
Un video de una mujer empujada y derribada al suelo por un agente del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) en la corte migratoria de Nueva York se volvió viral y provocó llamados a una protesta contra la agencia.
El video muestra a una familia ecuatoriana en la corte, cuando agentes intentan llevarse al padre de familia. La esposa se aferra a él, mientras un agente le grita: “¡Suelte, suelte señora!”, y la jala del cabello.
Los agentes logran separarla de su esposo, quien repite una y otra vez “No estoy haciendo nada”, mientras los agentes del ICE se lo llevan y lo separan también de su hija, quien no para de llorar.
La mujer sigue clamando por su esposo, mientras el agente que le jaló el cabello le dice: “¡Adiós, adiós!”.
“A ustedes no les importa nada”, dice la mujer entre lágrimas. Ante su negativa a retirarse, el agente la empuja y la derriba al suelo, frente a sus hijos, que no paran de llorar.
El agente pide ayuda a los guardias de la corte y, cuando la mujer se levanta, vuelve a empujarla. Los guardias terminan por llevársela.
El incidente desató indignación en redes sociales, donde agrupaciones como los Socialistas Demócraticos de América, en Nueva York, convocaron para esta tarde a una protesta afuera de la corte migratoria para pedir “el ICE fuera de Nueva York”, y “el ICE fuera de nuestras cortes”.
A pesar de obtener aplazamientos en sus solicitudes de asilo, los agentes federales seguirán deteniendo a los inmigrantes que se presenten a sus citas judiciales en el edificio Jacob K. Javits, que funciona como corte migratoria.
Las detenciones de migrantes que llegan allí para dar seguimiento a sus casos han desatado indignación y provocaron protestas que se extendieron a otros estados en contra de las redadas migratorias en Estados Unidos.
En Los Ángeles, en respuesta a estas protestas, el presidente estadounidense, Donald Trump, envió a la Guardia Nacional.
