Más Información
"Criminalizar la migración es inadmisible"; Canciller De la Fuente hace un llamado en la ONU a defender derechos de migrantes
Noroña aclara que su casa en Tepoztlán no fue robada, sino la de la vecina; se llevaron chamarras, un salami y queso, informa
Tras registrarse este miércoles 24 de septiembre un tiroteo en las instalaciones de un centro de detención de la Agencia de Inmigración y Aduanas (ICE e inglés) ubicadas en Dallas, Texas, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que una persona mexicana resultó lesionada de gravedad.
La SRE indicó que el consulado de México en Dallas contactó de inmediato a las autoridades, quienes confirmaron que una de las personas que sufrió lesiones graves es de nacionalidad mexicana y se encuentra hospitalizada recibiendo atención médica.
El consulado, a cargo de Luis Rodríguez Bucio, contactó a los familiares para brindarles el acompañamiento y asesoría legal correspondientes: “De igual forma están en permanente comunicación con las autoridades que llevan a cabo las investigaciones; se espera la autorización para que puedan visitar al connacional al hospital”.
Lee también Consulado de México en Dallas ofrece protección a mexicanos por tiroteo en centro de ICE
La Jefatura de la Unidad para América del Norte de la SRE transmitió, a través de canales diplomáticos, su preocupación ante lo ocurrido con la petición de esclarecer los hechos y permitir el acceso irrestricto a la persona mexicana afectada.
La SRE, a cargo del canciller Juan Ramón de la Fuente, reafirmó su compromiso de velar por la protección y defensa de los derechos de las personas mexicanas en el exterior.
El consulado de México en Dallas puso a disposición el teléfono del departamento de protección: (214) 621-0198.
Lee también Identifican al tirador del centro de detención del ICE en Texas
El ataque ocurrió esta mañana desde la parte superior de un edificio contiguo a las oficinas del ICE. Según reportes de prensa, se produjo cuando agentes trasladaban a un grupo de detenidos.
Se reportó a tres personas heridas, de las cuales una perdió la vida. Las autoridades confirmaron que el agresor atentó contra su vida antes de ser detenido
Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.
kicp/apr/em