Tras registrarse este miércoles 24 de septiembre un tiroteo en las instalaciones de un centro de detención de la Agencia de Inmigración y Aduanas (ICE e inglés) ubicadas en Dallas, Texas, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que una persona mexicana resultó lesionada de gravedad.

La SRE indicó que el consulado de México en Dallas contactó de inmediato a las autoridades, quienes confirmaron que una de las personas que sufrió lesiones graves es de nacionalidad mexicana y se encuentra hospitalizada recibiendo atención médica.

El consulado, a cargo de Luis Rodríguez Bucio, contactó a los familiares para brindarles el acompañamiento y asesoría legal correspondientes: “De igual forma están en permanente comunicación con las autoridades que llevan a cabo las investigaciones; se espera la autorización para que puedan visitar al connacional al hospital”.

La Jefatura de la Unidad para América del Norte de la SRE transmitió, a través de canales diplomáticos, su preocupación ante lo ocurrido con la petición de esclarecer los hechos y permitir el acceso irrestricto a la persona mexicana afectada.

La SRE, a cargo del canciller Juan Ramón de la Fuente, reafirmó su compromiso de velar por la protección y defensa de los derechos de las personas mexicanas en el exterior.

El consulado de México en Dallas puso a disposición el teléfono del departamento de protección: (214) 621-0198.

El ataque ocurrió esta mañana desde la parte superior de un edificio contiguo a las oficinas del ICE. Según reportes de prensa, se produjo cuando agentes trasladaban a un grupo de detenidos.

Se reportó a tres personas heridas, de las cuales una perdió la vida. Las autoridades confirmaron que el agresor atentó contra su vida antes de ser detenido

