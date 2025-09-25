Más Información

El presidente de Estados Unidos, , firmó este jueves una que garantiza el funcionamiento "seguro" y legal de la aplicación TikTok en el país norteamericano después del acuerdo alcanzado con su matriz china, ByteDance.

La orden declara que su plan de vender las operaciones de en Estados Unidos a inversores estadounidenses y globales cumplirá los requisitos de una ley de 2024 que establece que la aplicación de vídeos cortos será prohibida a menos que sus propietarios chinos la vendan.

La Casa Blanca confirmó un pacto para que la App china opere en Estados Unidos bajo una nueva empresa de mayoría estadounidense, con Oracle como guardián del algoritmo.

El grupo incluye a la empresa de capital privado Silver Lake y la empresa de inversión estatal de los Emiratos Árabes Unidos MGX, y será el principal inversor en TikTok Estados Unidos, con una participación combinada del 45 %, según un informe de la CNBC que cita fuentes familiarizadas con el asunto.

El acuerdo, avalado por Beijing, permitirá que Oracle inspeccione, reentrene y supervise el motor de recomendaciones, asegurando que los datos de los 150 millones de usuarios en el país norteamericano queden fuera del alcance de China.

ByteDance, dueña de la red social en el mundo, mantendrá menos del 20% de participación, mientras Washington promete blindar el código frente a interferencias extranjeras.

"Hubo cierta resistencia por parte de China, pero nuestro objetivo principal era garantizar el funcionamiento de TikTok, a la vez que protegíamos la privacidad de los datos de los estadounidenses, tal como lo exige la ley", dijo durante el acto para la firma el vicepresidente estadounidense, , al que Trump considera uno de los grandes artífices del pacto alcanzado con ByteDance.

"Este acuerdo significa que los estadounidenses podrán seguir usando TikTok, y con mayor tranquilidad que antes, ya que sus datos estarán protegidos y no serán utilizados como herramienta de propaganda contra la ciudadanía", añadió Vance.

También dijo que Oracle, de la que afirmó que estará valorada en unos 14 mil millones de dólares, ya almacenaba datos incluso cuando ByteDance controlaba la app en el país norteamericano.

En relación al algoritmo de la popular aplicación de videos, el vicepresidente afirmó que el pacto "garantiza que la (nueva) empresa estadounidense y los inversores estadounidenses tendrán el control total del mismo".

Trump volvió a insistir a su vez en lo que ya dijo el pasado fin de semana, cuando indicó que las tecnológicas Oracle o Dell o el grupo de comunicación del magnate Rupert Murdoch estarán en la junta directiva de la nueva empresa de TikTok en Estados Unidos, en la cual ByteDance tendrá una presencia mínima.

"Probablemente tenemos entre cuatro y cinco inversores de talla mundial que adoran este país", explicó Trump sobre las futuras empresas participantes.

