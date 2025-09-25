Más Información

Caso Ayotzinapa: normalistas derriban puerta del Campo Militar 1 e incendian camión

Emiten orden internacional de aprehensión contra Silem García Peña, exregidor de Xalapa, por delitos relacionados con la Luz del Mundo

Tendrían que desahogarse mil 200 solicitudes de juicio político antes que las de Adán Augusto e Hilda Brown: Hugo Eric Flores

Acusan a farmacéuticas extranjeras de retrasos; empresas piden reglas claras y pago de adeudos

"Jazher", la guardia secreta de la Luz del Mundo; se viste y arma para el "fin de los tiempos"

Dan 12 años de prisión a "El chombo", líder de "Los Zetas" en la frontera de México y Guatemala

“Me animó la confianza que tengo en el gobierno de la presidenta Sheimbaum”, dice Chico Pardo sobre compra de Banamex

Banxico repite recorte de 25 puntos a la tasa de interés y queda en 7.50%

Morena prevé recorte de presupuestos; INE, Poder Judicial y Tribunal Electoral se aprobarán a la baja, dice Monreal

Fiscalía de Tabasco trabaja en investigación complementaria contra Hernán Bermúdez, funcionarios y exservidores públicos

Asesinan a Jefe de Unidad de Tramitación Común de Guanajuato; autoridades prometen justicia

Reo que escapó del Reclusorio Oriente fue detenido tras acudir a su casa en Magdalena Contreras

Nueva York.- La compañía tecnológica Microsoft anunció que desactivó una serie de servicios de nube e inteligencia artificial (IA) utilizados por una unidad del Ministerio de Defensa de Israel (IMOD) que permitía supuestamente la vigilancia masiva de .

La decisión se ha tomado tras una revisión "urgente" de las denuncias publicadas por el medio británico The Guardian, que señalan el uso de la plataforma Azure, de Microsoft, por parte de Israel para almacenar archivos con datos de llamadas telefónicas obtenidos a través de la vigilancia generalizada o masiva de civiles en Gaza y Cisjordania.

Así lo anunció en un comunicado Brad Smith, presidente del gigante tecnológico, que anotó que "como cualquier empresa" pueden decidir "qué productos y servicios Microsoft ofrece a sus clientes" y que su empresa "no proporciona tecnología para facilitar la vigilancia masiva de civiles".

"Si bien nuestra investigación continúa, hemos encontrado pruebas que respaldan algunos aspectos de la información publicada por The Guardian. Estas pruebas incluyen información sobre el uso que IMOD hizo de la capacidad de almacenamiento de Azure en los Países Bajos y el uso de servicios de IA", anotó hoy en un comunicado Smith.

Empleados de Microsoft acusan uso de software por parte de Israel

El directivo añadió en el mensaje que han informado a IMOD sobre la decisión de Microsoft.

No obstante, Smith destaca que esto no afecta "el importante trabajo" que Microsoft continúa realizando para proteger la ciberseguridad de Israel y otros países de Medio Oriente.

Este año Microsoft ha despedido a varios de sus empleados por protestar dentro de la sede de la compañía en Redmond (estado de Washington) ante el supuesto uso del software de Microsoft por parte del Ejército Israelí en sus ataques a la franja de Gaza y para exigir que la compañía rompa lazos con Israel.

En agosto, varios empleados de la compañía irrumpieron en la oficina de Smith y, a principios de abril, dos empleadas de la compañía interrumpieron el evento del 50º aniversario de la compañía, igualmente para protestar contra el acuerdo con el Ejército israelí.

