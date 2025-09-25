Israel reabrirá a los viajeros el principal punto de paso entre Cisjordania ocupada y Jordania, según responsables israelíes y palestinos.

"El paso Allenby estará abierto únicamente para viajeros a partir de mañana por la mañana y funcionará según el horario habitual", declaró el portavoz de la Autoridad Aeroportuaria Israelí tras un anuncio similar del presidente de la Autoridad de Pasos Palestinos.

Este puesto fronterizo, ubicado en el valle del Jordán, es el único que permite a los palestinos de Cisjordania salir del territorio sin tener que pasar por Israel, que ocupa Cisjordania desde 1967.

