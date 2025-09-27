Ucrania acusó a Rusia de haber desconectado la central nuclear de Zaporiyia de la red eléctrica ucraniana desde hace cuatro días y de intentar "robarla" enlazándola al sistema bajo control ruso, a pesar de los riesgos de seguridad.

"Instamos a todas las naciones preocupadas por la seguridad nuclear a que dejen claro a Moscú que debe poner fin a su apuesta nuclear", declaró el canciller ucraniano, Andrii Sibiga, en un mensaje publicado en su cuenta de X.

La central nuclear de Zaporiyia, ubicada en el sur de Ucrania, es la más grande de Europa y está en manos de Rusia desde poco después del inicio de la invasión en febrero de 2022.

Sus seis reactores están detenidos, pero necesita un suministro eléctrico externo para seguir enfriándolos.

Lee también Rusia advierte a Ucrania y EU que tiene armas para las cuales los refugios antibombas no ofrecen protección

El sábado, el operador de la central, controlado por el grupo ruso Rosatom, confirmó que la planta está privada de suministro eléctrico externo desde el martes y que actualmente sus necesidades están siendo cubiertas por generadores de emergencia.

"Desde el 23 de septiembre de 2025, el suministro eléctrico para las necesidades de la central nuclear de Zaporiyia está siendo proporcionado por generadores diésel de emergencia", indicó el operador en Telegram.

Rescatistas trabajan cerca de un supermercado destruido tras un ataque con drones rusos en Zaporiyia. Foto: AP

Rusia "ignora toda consideración de seguridad nuclear", acusa Ucrania

Según esta fuente, hay suficientes reservas de combustible para "un funcionamiento prolongado" en autonomía y el enfriamiento de los reactores se realiza "completamente".

Sin embargo, el ministro ucraniano Andrii Sibiga acusó a los operadores rusos de "ignorar toda consideración de seguridad nuclear para complacer a sus jefes en Moscú".

Según él, "Rusia construyó 200 kilómetros de líneas eléctricas en preparación de un intento de robar la central, conectarla a la red (bajo control ruso) y reactivarla".

Acusó a Moscú de "acciones irresponsables" que causaron "demasiados riesgos" nucleares desde el inicio de la invasión en 2022.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mcc