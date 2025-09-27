Más Información

El gobierno ucraniano trabaja para expandir su producción de defensa y para empezar a exportar armas de fabricación nacional, afirmó el presidente , en un mensaje en redes sociales en el que hizo un balance de la participación en la en Nueva York.

"Estamos trabajando para expandir nuestra producción de defensa y para empezar exportaciones controladas de ; se alcanzó otro acuerdo sobre esto y estamos ya trabajando con cuatro países para abrir nuestras plataformas de exportación", declaró.

En declaraciones a la prensa citadas por la agencia Ukrinform, el presidente ucraniano explicó que solo se exportarán a socios -a socios en Europa y en Medio Oriente, así como a países en África y a EU- armas de las que no hay escasez, puesto que la prioridad son las Fuerzas Armadas de Ucrania.

"Y en los ámbitos en los que producimos más, podemos exportar el resto y obtener dinero de esta manera, que podemos invertir en bienes que son escasos -drones, interceptores, drones de largo alcance-, cosas para las que no hay suficiente dinero", declaró.

Zelensky señaló que este sistema beneficia al Ejército, aunque el sector empresarial prefiriera poder exportar de inmediato todo tipo de armas. "Será así hasta el final de la guerra: las exportaciones de armamento estarán controladas", remachó.

Soldado ucraniano. Foto: archivo
Soldado ucraniano. Foto: archivo

Ucrania participa en múltiples reuniones durante Asamblea General de ONU

En el mensaje en redes sociales, el presidente resaltó también que durante la primera semana de la Asamblea General, Ucrania participó en más de 40 formatos de reuniones con aliados y países amistosos a diferentes niveles y que varios encuentros organizados por Kiev atrajeron a un número récord de participantes.

El presidente hizo referencia también a una serie de acuerdos alcanzados durante su reunión con el líder estadounidense, Donald Trump, que según dijo fue "muy productiva".

Señaló además que hay "señales positivas" de los socios de Ucrania sobre el posible uso de los fondos rusos congelados para la defensa y reconstrucción del país invadido y reiteró que es necesario incrementar la presión sobre Rusia para poder poner fin a la guerra.

