Más Información

Hernán Bermúdez sembraba muertos fuera de Tabasco

Hernán Bermúdez sembraba muertos fuera de Tabasco

Liberan a 38 miembros de guardia secreta de la Luz del Mundo; fueron detenidos en campos de adiestramiento de Michoacán

Liberan a 38 miembros de guardia secreta de la Luz del Mundo; fueron detenidos en campos de adiestramiento de Michoacán

Afecta apagón a toda la península de Yucatán

Afecta apagón a toda la península de Yucatán

Detienen al papá de Julión Álvarez en Campeche por portación ilegal de armas de fuego

Detienen al papá de Julión Álvarez en Campeche por portación ilegal de armas de fuego

Muere Fernando Díaz Corona, bajista original de Los Amantes de Lola

Muere Fernando Díaz Corona, bajista original de Los Amantes de Lola

Farmacéutica india revira a señalamiento de incumplir entrega de medicamentos; acusa falta de coordinación con gobierno mexicano

Farmacéutica india revira a señalamiento de incumplir entrega de medicamentos; acusa falta de coordinación con gobierno mexicano

A 11 años de la desaparición de los 43 de Ayotzinapa padres marchan en la CDMX; “Ejército, un muro que se tendrá que derribar”

A 11 años de la desaparición de los 43 de Ayotzinapa padres marchan en la CDMX; “Ejército, un muro que se tendrá que derribar”

Víctimas rechazan disculpa de Francisco Garduño por tragedia en Ciudad Juárez; "fue obligada", acusan

Víctimas rechazan disculpa de Francisco Garduño por tragedia en Ciudad Juárez; "fue obligada", acusan

Jueza cita a comparecer a contralmirante Fernando Farías implicado en red de huachicol en Aduanas

Jueza cita a comparecer a contralmirante Fernando Farías implicado en red de huachicol en Aduanas

Juez de CDMX desecha nueva demanda de amparo a favor de Gonzalo y Andrés Manuel López Beltrán contra cualquier orden de aprehensión

Juez de CDMX desecha nueva demanda de amparo a favor de Gonzalo y Andrés Manuel López Beltrán contra cualquier orden de aprehensión

Encapuchados causan pintas en zona Centro; hay saldo blanco

Encapuchados causan pintas en zona Centro; hay saldo blanco

Fiscalía capitalina confirma que influencer venezolana Angie Miller, reportada como desaparecida, está detenida en Tlalnepantla

Fiscalía capitalina confirma que influencer venezolana Angie Miller, reportada como desaparecida, está detenida en Tlalnepantla

Bogotá, 27 sep (EFE).- El presidente colombiano, , respondió este sábado a que la revocatoria de su visado, anunciada el viernes por el Departamento de Estado, viola el derecho internacional y las normas de inmunidad diplomática y por eso considera que la sede de la ONU no puede seguir en Nueva York.

"Lo que hace el gobierno de EEUU conmigo, rompe todas las normas de inmunidad en que se basa el funcionamiento de las Naciones Unidas y su Asamblea General. Hay total inmunidad para los presidentes que asisten a la Asamblea y el gobierno de EEUU no puede condicionar la opinión de los EEUU", escribió Petro en su cuenta de X.

El mandatario volvió hoy al país procedente de Nueva York donde esta semana intervino en el debate del octogésimo periodo de sesiones de la Asamblea General de la ONU y afirmó: "Llegué a Bogotá y me encuentro que ya no tengo visa a EEUU".

Lee también:

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

¡Urgente! Si no activas el MTU a partir de octubre podrías tener problemas con tus transferencias. Foto: Canva

¡Urgente! Si no activas el MTU a partir de octubre podrías tener problemas con tus transferencias

Visa H-2B. Foto: iStock

Trabajos temporales para migrantes en Estados Unidos: ¿Cuáles son los más buscados y cuánto ganan?

Asteroide “Asesino de Ciudades” podría chocar con la Luna: NASA planea ataque nuclear como en 'Armageddon'. Foto: Canva

Asteroide “Asesino de Ciudades” podría chocar con la Luna: NASA planea ataque nuclear como en 'Armageddon'

DISNEY DREAM. Foto: Cortesía Disney Cruise Line

Disney Dream: Todo sobre el crucero mágico de Disney – itinerario, atracciones y qué incluye

Los Angeles panorama/ iStock/Larry Gibson

¿Vas al Mundial 2026? Guía de atracciones y planes para hacer en la ciudad de Los Ángeles