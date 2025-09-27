Bogotá, 27 sep (EFE).- El presidente colombiano, Gustavo Petro, respondió este sábado a Estados Unidos que la revocatoria de su visado, anunciada el viernes por el Departamento de Estado, viola el derecho internacional y las normas de inmunidad diplomática y por eso considera que la sede de la ONU no puede seguir en Nueva York.

"Lo que hace el gobierno de EEUU conmigo, rompe todas las normas de inmunidad en que se basa el funcionamiento de las Naciones Unidas y su Asamblea General. Hay total inmunidad para los presidentes que asisten a la Asamblea y el gobierno de EEUU no puede condicionar la opinión de los EEUU", escribió Petro en su cuenta de X.

El mandatario volvió hoy al país procedente de Nueva York donde esta semana intervino en el debate del octogésimo periodo de sesiones de la Asamblea General de la ONU y afirmó: "Llegué a Bogotá y me encuentro que ya no tengo visa a EEUU".

