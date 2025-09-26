Más Información

Farmacéutica india revira a señalamiento de incumplir entrega de medicamentos; acusa falta de coordinación con gobierno mexicano

Sheinbaum informa que ya hay luz en la mayor parte de los estados afectados por apagón; mantenimiento, CFE explica la causa

¿Qué provocó el apagón masivo en la Península de Yucatán? Esto es lo que sabemos

Se cumplen 11 años de la desaparición de los 43 de Ayotzinapa; padres marchan en la CDMX, sigue aquí el minuto a minuto

Francisco Garduño ofrece disculpa pública a víctimas del incendio en INM de Ciudad Juárez; nombra a los 40 fallecidos

Fiscalía capitalina confirma que influencer venezolana Angie Miller, reportada como desaparecida, está detenida en Tlalnepantla

Citan a contralmirante Fernando Farías, implicado en red de huachicol, en el Altiplano; debe acudir o perderá suspensión de orden de captura

Activan doble alerta por vientos fuertes en 6 alcaldías de CDMX; en esta demarcación las rachas podrían alcanzar 69 km/h

FGR y UIF investigan fraude a CFE; desfalco sería por más de mil mdp

Adán Augusto niega que haya omitido declaración de 79 mdp; afirma que es “ataque de la derecha conservadora”

Juez de CDMX desecha nueva demanda de amparo a favor de Gonzalo y Andrés Manuel López Beltrán contra cualquier orden de aprehensión

Más de 30 países, incluido México, coordinan plan para acabar con "impunidad" de Israel por la guerra en Gaza

El gobierno de decidió revocar la visa al presidente de Colombia, Gustavo Petro, luego de que participara en protestas en contra del primer ministro de Israel, , al señalar que “incitó a la violencia”.

En una declaración publicada en X, el Departamento estadounidense de Estado denunció que Petro “se paró en una calle de e instó a los soldados estadounidenses a desobedecer órdenes e incitar a la violencia”.

Calificó las acciones del colombiano de “imprudentes e incendiarias” y, por eso, añadió, “le revocaremos la visa”.

Gustavo Petro durante una manifestación en Nueva York contra el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu. Foto: captura de pantalla
Gustavo Petro durante una manifestación en Nueva York contra el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu. Foto: captura de pantalla

Petro, primer mandatario de izquierda en su país, levantó una bandera palestina y habló con un megáfono ante los manifestantes mientras era custodiado por personal de seguridad. A su lado estuvo el cantante Roger Waters, cofundador de la banda Pink Floyd, y el embajador de Colombia en Washington, Daniel García-Peña.

Petro contó con un traductor a inglés para que los presentes comprendieran su mensaje.

La manifestación fue paralela al discurso de Netanyahu ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, en la que varias delegaciones se ausentaron en protesta, incluida la de Colombia.

En su discurso, el presidente aseguró que en Colombia hay "mucha sangre árabe", pues "los marinos que llegaban en los barcos de los conquistadores castellanos en 1492 saliendo del sur de España eran realmente marinos árabes".

"Por eso el pueblo colombiano y en general, latinoamericano, incluido el de Argentina, está unido a la causa palestina", dijo.

Guerra en Gaza es un crimen contra la humanidad, dice Petro

Sobre la guerra en la Franja de Gaza, Petro aseguró que "se ha cometido un crimen contra la humanidad" que debe responderse hablando y saliendo a las calles.

Además, indicó que debe configurarse "un ejército de libertad para defender a Palestina" y que debe ser "un ejército más poderoso que el de los Estados Unidos e Israel juntos".

"Hice la siguiente propuesta, por Asamblea General de los pueblos en Naciones Unidas, vamos a presentar una resolución que se le ordena a la ONU, la configuración de un ejército de liberación del mundo que tiene como primera tarea salvar a Palestina", dijo el mandatario.

En su discurso del martes ante la Asamblea, Petro dijo que “la humanidad no puede permitir ni un día más de genocidio ni a los genocidas de Netanyahu ni sus aliados en Estados Unidos e Europa dejarlos libres”.

