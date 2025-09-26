Más Información

Citan a contralmirante Fernando Farías, implicado en red de huachicol, en el Altiplano; debe acudir o perderá suspensión de orden de captura

Citan a contralmirante Fernando Farías, implicado en red de huachicol, en el Altiplano; debe acudir o perderá suspensión de orden de captura

Reportan apagón masivo en la Península de Yucatán; hay múltiples afectaciones

Reportan apagón masivo en la Península de Yucatán; hay múltiples afectaciones

Consulado de México reporta "drama humano" en el Deportation Depot de Florida, con 176 connacionales detenidos

Consulado de México reporta "drama humano" en el Deportation Depot de Florida, con 176 connacionales detenidos

FGR y UIF investigan fraude a CFE; desfalco sería por más de mil mdp

FGR y UIF investigan fraude a CFE; desfalco sería por más de mil mdp

Más de 30 países, incluido México, coordinan plan para acabar con "impunidad" de Israel por la guerra en Gaza

Más de 30 países, incluido México, coordinan plan para acabar con "impunidad" de Israel por la guerra en Gaza

Adán Augusto niega que haya omitido declaración de 79 mdp; afirma que es “ataque de la derecha conservadora”

Adán Augusto niega que haya omitido declaración de 79 mdp; afirma que es “ataque de la derecha conservadora”

Angie Miller, reportada como desaparecida, aparece en el Registro de Detenciones de la SSPC; es amiga de B-King y Regio Clown

Angie Miller, reportada como desaparecida, aparece en el Registro de Detenciones de la SSPC; es amiga de B-King y Regio Clown

Juez de CDMX desecha nueva demanda de amparo a favor de Gonzalo y Andrés Manuel López Beltrán contra cualquier orden de aprehensión

Juez de CDMX desecha nueva demanda de amparo a favor de Gonzalo y Andrés Manuel López Beltrán contra cualquier orden de aprehensión

"No es un asunto de negociación en lo oscurito"; Sheinbaum responde a propuesta de Salinas Pliego

"No es un asunto de negociación en lo oscurito"; Sheinbaum responde a propuesta de Salinas Pliego

México espera trato diferenciado de EU con nuevos aranceles: Ebrard

México espera trato diferenciado de EU con nuevos aranceles: Ebrard

DEA recuerda que está a la caza de Ismael Zambada Sicairos, “Mayito Flaco”, por conspiración para distribuir sustancia controlada

DEA recuerda que está a la caza de Ismael Zambada Sicairos, “Mayito Flaco”, por conspiración para distribuir sustancia controlada

Farmacéutica de India vende con amparo… e incumple

Farmacéutica de India vende con amparo… e incumple

El presidente de Colombia, , se sumó a una manifestación en Nueva York contra el primer ministro israelí , quien enfrenta una creciente presión para poner fin a la guerra entre Israel y Hamas.

Petro, primer mandatario de izquierda en su país, levantó una y habló con un megáfono ante los manifestantes mientras era custodiado por personal de seguridad. A su lado estuvo el cantante Roger Waters, cofundador de la banda Pink Floyd, y el embajador de Colombia en Washington, Daniel García-Peña.

La manifestación fue paralela al discurso de Netanyahu ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, en la que varias delegaciones, incluida la de Colombia, se ausentaron a manera de protesta.

Lee también

Petro acusa genocidio en Gaza

El mandatario colombiano ha sido uno de los más críticos de Israel desde el inicio de la guerra con Hamas, calificando las acciones bélicas en la Franja de Gaza como un “genocidio”.

“La humanidad no puede permitir ni un día más de genocidio ni a los genocidas de Netanyahu ni sus aliados en Estados Unidos e Europa dejarlos libres”, aseguró Petro el martes ante la Asamblea General de la ONU.

Petro, quien militó en una guerrilla en su juventud, propuso ante la ONU formar un “ejército de la salvación del mundo”, que describió como una fuerza armada que tenga como objetivo defender “la vida del pueblo palestino”.

Lee también

Colombia rompe relaciones diplomáticas con Israel

Colombia rompió las relaciones diplomáticas con Israel desde mayo de 2024 y suspendió la exportación de carbón hacia Israel, uno de los principales productos que enviaba a ese país. Como reacción, el gobierno israelí acusó a Colombia de estar del lado de Hamas.

En los últimos días, Australia, Canadá, Francia, el Reino Unido y otros países anunciaron su reconocimiento de un Estado palestino independiente.

La Corte Penal Internacional ha emitido una orden de arresto acusando a Netanyahu de crímenes de lesa humanidad, lo cual él niega. Mientras el máximo tribunal de la ONU está considerando la acusación de Sudáfrica —apoyada por Colombia— de que Israel ha cometido genocidio en Gaza, la cual refuta con vehemencia.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

sg/mcc

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

¡Urgente! Si no activas el MTU a partir de octubre podrías tener problemas con tus transferencias. Foto: Canva

¡Urgente! Si no activas el MTU a partir de octubre podrías tener problemas con tus transferencias

Visa H-2B. Foto: iStock

Trabajos temporales para migrantes en Estados Unidos: ¿Cuáles son los más buscados y cuánto ganan?

Asteroide “Asesino de Ciudades” podría chocar con la Luna: NASA planea ataque nuclear como en 'Armageddon'. Foto: Canva

Asteroide “Asesino de Ciudades” podría chocar con la Luna: NASA planea ataque nuclear como en 'Armageddon'

DISNEY DREAM. Foto: Cortesía Disney Cruise Line

Disney Dream: Todo sobre el crucero mágico de Disney – itinerario, atracciones y qué incluye

Los Angeles panorama/ iStock/Larry Gibson

¿Vas al Mundial 2026? Guía de atracciones y planes para hacer en la ciudad de Los Ángeles