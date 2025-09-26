Más Información

Consulado de México reporta "drama humano" en el Deportation Depot de Florida, con 176 connacionales detenidos

Más de 30 países, incluido México, coordinan plan para acabar con "impunidad" de Israel por la guerra en Gaza

"No es un asunto de negociación en lo oscurito"; Sheinbaum responde a propuesta de Salinas Pliego

Adán Augusto niega que haya omitido declaración de 79 mdp; afirma que es “ataque de la derecha conservadora”

Angie Miller, reportada como desaparecida, aparece en el Registro de Detenciones de la SSPC; es amiga de B-King y Regio Clown

Juez de CDMX desecha nueva demanda de amparo a favor de Gonzalo y Andrés Manuel López Beltrán contra cualquier orden de aprehensión

México espera trato diferenciado de EU con nuevos aranceles: Ebrard

DEA recuerda que está a la caza de Ismael Zambada Sicairos, “Mayito Flaco”, por conspiración para distribuir sustancia controlada

Sheinbaum descarta tensiones comerciales con China tras investigación por “medidas restrictivas”; propone mesa de trabajo de alto nivel

Farmacéutica de India vende con amparo… e incumple

¿Cuáles son las estaciones del Metro que se encuentran cerradas este viernes 26 de septiembre?

Marcha Nacional a 11 años de la desaparición de los 43 de Ayotzinapa; consulta aquí horario, ruta y alternativas viales

La Agencia Antidrogas (DEA) de Estados Unidos utilizó hoy su “Viernes de Fugitivos” para recordar que está a la caza de Ismael Zambada Sicairos, alias “El Mayito Flaco”, hijo de .

Cada viernes, la DEA difunde en sus redes fichas de los narcotraficantes más buscados. Este día tocó el turno de “El Mayito Flaco”. Junto con la ficha, la agencia señala que lo busca por “conspiración para distribuir una sustancia controlada”, y remite a la página donde vienen los datos del narco mexicano.

La tiene ficha de búsqueda de Zambada Sicairos desde 2023; en sus alertas señala que es “peligroso” y que puede estar armado.

La agencia lo considera como el posible heredero de “El Mayo” Zambada y lo vincula con el tráfico de metanfetaminas entre Asia, México y Estados Unidos. Es el líder de la facción “La Mayiza” del , actualmente en conflicto con “Los Chapitos”, la otra facción del cártel.

Las acusaciones en su contra están fincadas en el sur de California.

Se trata del único hijo fugitivo de “El Mayo” Zambada: Vicente Zambada, alias “El Vicentillo”, fue capturado en México 2009 y extraditado a Estados Unidos en 2019, mientras que Serafín Zambada, “El Mayito Gordo”, fue detenido en 2014 y extraditado en 2019.

En julio de 2024, “El Mayo” fue capturado por las autoridades estadounidenses junto con Joaquín Guzmán, hijo de Joaquín Guzmán Loera, “”.

Zambada denunció que Guzmán lo “secuestró” para entregarlo a Estados Unidos, y ello provocó la actual guerra entre “Mayitos” y “Chapitos”.

Actualmente, Zambada está detenido en una prisión de Nueva York, y en agosto pasado se declaró culpable tras lograr un acuerdo con el gobierno de Estados Unidos. Afirmó haber sobornado a policías y políticos mexicanos y se comprometió a entregar 15 mil millones de dólares en multa reparatoria.

