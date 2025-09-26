Más Información
Consulado de México reporta "drama humano" en el Deportation Depot de Florida, con 176 connacionales detenidos
Más de 30 países, incluido México, coordinan plan para acabar con "impunidad" de Israel por la guerra en Gaza
Adán Augusto niega que haya omitido declaración de 79 mdp; afirma que es “ataque de la derecha conservadora”
Angie Miller, reportada como desaparecida, aparece en el Registro de Detenciones de la SSPC; es amiga de B-King y Regio Clown
Juez de CDMX desecha nueva demanda de amparo a favor de Gonzalo y Andrés Manuel López Beltrán contra cualquier orden de aprehensión
DEA recuerda que está a la caza de Ismael Zambada Sicairos, “Mayito Flaco”, por conspiración para distribuir sustancia controlada
Sheinbaum descarta tensiones comerciales con China tras investigación por “medidas restrictivas”; propone mesa de trabajo de alto nivel
La Agencia Antidrogas (DEA) de Estados Unidos utilizó hoy su “Viernes de Fugitivos” para recordar que está a la caza de Ismael Zambada Sicairos, alias “El Mayito Flaco”, hijo de Ismael “El Mayo” Zambada.
Cada viernes, la DEA difunde en sus redes fichas de los narcotraficantes más buscados. Este día tocó el turno de “El Mayito Flaco”. Junto con la ficha, la agencia señala que lo busca por “conspiración para distribuir una sustancia controlada”, y remite a la página donde vienen los datos del narco mexicano.
La DEA tiene ficha de búsqueda de Zambada Sicairos desde 2023; en sus alertas señala que es “peligroso” y que puede estar armado.
Lee también EU acusa a 26 miembros del Cártel de Sinaloa de narcoterrorismo y otros cargos
La agencia lo considera como el posible heredero de “El Mayo” Zambada y lo vincula con el tráfico de metanfetaminas entre Asia, México y Estados Unidos. Es el líder de la facción “La Mayiza” del Cártel de Sinaloa, actualmente en conflicto con “Los Chapitos”, la otra facción del cártel.
Las acusaciones en su contra están fincadas en el sur de California.
Se trata del único hijo fugitivo de “El Mayo” Zambada: Vicente Zambada, alias “El Vicentillo”, fue capturado en México 2009 y extraditado a Estados Unidos en 2019, mientras que Serafín Zambada, “El Mayito Gordo”, fue detenido en 2014 y extraditado en 2019.
En julio de 2024, “El Mayo” fue capturado por las autoridades estadounidenses junto con Joaquín Guzmán, hijo de Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo”.
Lee también Estados Unidos sanciona a "La Mayiza", facción del Cártel de Sinaloa, por tráfico de fentanilo y otras drogas
Zambada denunció que Guzmán lo “secuestró” para entregarlo a Estados Unidos, y ello provocó la actual guerra entre “Mayitos” y “Chapitos”.
Actualmente, Zambada está detenido en una prisión de Nueva York, y en agosto pasado se declaró culpable tras lograr un acuerdo con el gobierno de Estados Unidos. Afirmó haber sobornado a policías y políticos mexicanos y se comprometió a entregar 15 mil millones de dólares en multa reparatoria.
Hamas celebra boicot internacional a Netanyahu en la ONU; evidencia el "aislamiento" de Israel, afirma
sg/mcc