Las sanciones a Irán por su falta de cooperación con el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) entrarán en vigor el sábado después de que hoy el Consejo de Seguridad rechazara una resolución presentada por Rusia y China para dar una prórroga de seis meses a Teherán.

El Consejo tumbó la resolución por cuatro votos a favor y nueve en contra, más dos abstenciones, con lo que la resolución reunió los nueve votos necesarios para ser aprobada.

Beijing y Moscú ya han denunciado ampliamente y considerado ilegal el proceso de "reinicio rápido" desatado a finales de agosto por el grupo E3 (Alemania, Francia y el Reino Unido) para restablecer las sanciones contra Irán, levantadas en 2015.

Lee también Teherán y Moscú firman acuerdo millonario para construir 4 plantas nucleares en Irán

El Consejo de Seguridad dio el viernes pasado luz verde a la reimposición de las medidas, con lo que éstas entrarán en vigor a las 00:00 GMT del sábado.

Francia, en nombre propio y en el de Alemania y Gran Bretaña, ha dicho a Irán que debe permitir el acceso total a los inspectores nucleares de la ONU, reanudar inmediatamente las negociaciones nucleares y ofrecer transparencia sobre el uranio enriquecido.

El ministro de Exteriores de Irán, Abás Araqchi, declaró el viernes que la votación del Consejo de Seguridad era "una oportunidad fugaz para que el Consejo dijera 'no' a la confrontación y 'sí' a la cooperación".

"Irán ha presentado múltiples propuestas para mantener abierta la vía diplomática", escribió en X.

Las sanciones son derivadas de su poca cooperación con la OIEA. Foto: AP

Sin "gestos concretos" para evitar sanciones a Irán

La mayoría de los responsables de Alemania, Francia y Reino Unido abandonaron Nueva York el jueves por la noche con la sensación de haber "hecho todo" para avanzar, ante interlocutores iraníes inflexibles, según un diplomático.

Varios diplomáticos, que pidieron el anonimato por la sensibilidad del tema, indicaron que no habían recibido los "gestos concretos" esperados.

Los europeos planteaban tres condiciones: la reanudación de negociaciones con Estados Unidos; acceso de los inspectores del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) a los sitios nucleares sensibles, en particular Natanz, Fordo e Isfahán; y un proceso para asegurar las existencias de uranio enriquecido.

Lee también Irán considera "ilegal" la reimposición de sanciones por parte del Consejo de Seguridad de ONU por su programa nuclear

Irán dispone de unos 450 kilos de uranio enriquecido al 60%, lo que equivale a una capacidad suficiente para 8 a 10 bombas nucleares, según expertos europeos.

"Irán nunca debe adquirir armas nucleares", declaró esta semana el ministro alemán de Exteriores, Johann Wadephul, aunque reconoció que las posibilidades de una solución diplomática son "extremadamente escasas".

Desde hace años, este tema envenena las relaciones de Teherán con Occidente. Estados Unidos e Israel sospechan que el gobierno iraní busca dotarse de la bomba atómica.

Un iraní lee un periódico en una calle de Teherán el 12 de abril de 2025. La portada presenta las conversaciones entre Irán y Estados Unidos sobre el programa nuclear iraní, que comenzarán en Omán ese mismo día. Foto: AFP

"Irán nunca ha buscado ni buscará jamás fabricar una bomba atómica": afirma presidente iraní

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en su discurso ante la ONU de este viernes, exigió la reimposición de las sanciones e instó a la comunidad internacional a "mantenerse vigilante" respecto al programa nuclear de Teherán.

"Irán nunca ha buscado ni buscará jamás fabricar una bomba atómica. No queremos armas nucleares", afirmó el presidente iraní, Masoud Pezeshkian, en la tribuna de las Naciones Unidas esta semana.

El emisario estadounidense Steve Witkoff, que negociaba con Teherán hasta el ataque de Israel contra infraestructuras iraníes en junio pasado, también informó de contactos esta semana.

Lee también Consejo de Seguridad de la ONU aprueba reimposición de sanciones a Irán por su programa nuclear

Por su parte, el jefe del OIEA, Rafael Grossi, intentó una mediación entre las diferentes partes, pero sin muestras de gran firmeza frente a la rigidez del sistema iraní, según fuentes diplomáticas.

Desde Teherán, el guía supremo iraní, el ayatolá Ali Jamenei, afirmó el martes que Teherán no cedería en la cuestión del enriquecimiento de uranio.

La administración Trump ahora quiere que Irán renuncie a todo enriquecimiento. El acuerdo de 2015 lo limitaba a un 3.67%.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

sg/mcc