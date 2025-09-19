El embajador de Irán ante la ONU reaccionó con indignación a una votación del Consejo de Seguridad para volver a imponer sanciones a Teherán por su programa nuclear, y calificó la medida de "ilegal".

"La acción de hoy es apresurada, innecesaria e ilegal. Irán no reconoce ninguna obligación de implementarla", afirmó Amir Saeid Iravani al Consejo de Seguridad de la ONU sobre lo que Teherán considera una "política de coerción".

mcc