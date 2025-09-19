Más Información
Sheinbaum encabeza ceremonia de Izamiento de Bandera en conmemoración de las víctimas de los sismos de 1985 y 2017
Hernán Bermúdez, vinculado a "La Barredora", ingresa al Altiplano tras 33 horas de traslado desde Paraguay
DEA enfrentó resistencia en la Casa Blanca y el Pentágono tras proponer que se atacara a los cárteles en México, según el Washington Post
Sorteo de la Lotería Nacional para apoyar a migrantes en EU tuvo una utilidad de 115.9 mdp: Directora general
¿Cuál es el miedo al GIEI? Padres de los 43 de Ayotzinapa protestan en Guerrero a 11 años de desaparición de sus hijos
El embajador de Irán ante la ONU reaccionó con indignación a una votación del Consejo de Seguridad para volver a imponer sanciones a Teherán por su programa nuclear, y calificó la medida de "ilegal".
"La acción de hoy es apresurada, innecesaria e ilegal. Irán no reconoce ninguna obligación de implementarla", afirmó Amir Saeid Iravani al Consejo de Seguridad de la ONU sobre lo que Teherán considera una "política de coerción".
Aprueban por mayoría que Palestina participe por videoconferencia en Asamblea General de la ONU, tras negación de visas de EU
