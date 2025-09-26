Más Información

Farmacéutica de India vende con amparo… e incumple

La mañanera de Sheinbaum, 26 de septiembre, minuto a minuto

Mando de “La Barredora” se opera la cara para huir

SAT informa 109 investigaciones penales por corrupción en aduanas; perjuicio al fisco supera los 22 mil mdp

Probable demanda de Salinas Pliego a Sheinbaum en EU es improcedente; experto explica razones legales

Salinas Pliego pide mesa de trabajo a Sheinbaum; “para que las empresas de mi grupo paguen lo que es justo”, sugiere

EU confunde a barbero con miembro de cártel

Exregidor y vocero de La Luz del Mundo en Veracruz; quién es Silem García Peña, buscado por EU

Marcha Nacional a 11 años de la desaparición de los 43 de Ayotzinapa; consulta aquí horario, ruta y alternativas viales

Peña Nieto defiende “la verdad histórica” de Ayotzinapa; "lo hecho, hecho está, para mí fue una tragedia", dice

Asaltos e intentos de secuestro, estudiantes de la UNAM denuncian “deficiencia” de seguridad; exigen acciones concretas y urgentes

¿Qué planteles de la UNAM suspenden clases por marcha de los 43 de Ayotzinapa el 26 de septiembre?; aquí la lista

firmaron un acuerdo de 25 mil millones de dólares (mmdd) para construir centrales de energía nuclear en la República Islámica, informó la televisión estatal iraní este viernes.

El acuerdo firmado entre la empresa iraní Hormoz y la rusa Rosatom establece la construcción de cuatro centrales nucleares en Sirik, en la provincia meridional de Hormozgan, dijo el medio.

Irán, amenazado por el restablecimiento de sanciones de la ONU por su programa nuclear, dispone actualmente de una sola planta de energía atómica operativa en Bushehr, en el sur.

Según la agencia estatal iraní IRNA, cada una de las futuras plantas tendrá una capacidad de 1 mil 255 megavatios, aunque no se han dado detalles sobre el calendario de construcción.

Imagen difundida el 5 de noviembre de 2019 por la Organización de Energía Atómica de Irán muestra centrifugadoras en las instalaciones Natanz de enriquecimiento de uranio en el centro de la República Islámica. Foto: AP
Imagen difundida el 5 de noviembre de 2019 por la Organización de Energía Atómica de Irán muestra centrifugadoras en las instalaciones Natanz de enriquecimiento de uranio en el centro de la República Islámica. Foto: AP

Este acuerdo se produce poco antes de que se restablezcan las llamadas sanciones automáticas ("snapback"), activadas por los países europeos firmantes del histórico acuerdo nuclear de 2015 con Irán, que volverían a entrar en vigor el sábado a las 00H00 GMT.

Reino Unido, Francia y Alemania activaron el mecanismo de las sanciones el mes pasado, ya que acusan a Irán de incumplir sus compromisos.

China y Rusia presentaron un proyecto de resolución durante una sesión del Consejo de Seguridad para permitir seis meses adicionales de negociaciones, aunque es poco probable que obtenga el apoyo necesario para ser aprobado.

Los países occidentales acusan a Irán de buscar desarrollar una bomba atómica, pero Teherán lo niega y defiende su derecho a tener un programa nuclear con fines civiles.

Estados Unidos se retiró unilateralmente del acuerdo nuclear en 2018, lo que llevó a Irán a comenzar a incumplir sus compromisos.

Las negociaciones entre Washington y Teherán para alcanzar un nuevo acuerdo estaban en marcha, pero fueron desbaratadas por los ataques de Israel contra Irán en junio, que desencadenaron una guerra de 12 días en la que Estados Unidos participó en los bombardeos.

Irán ya había firmado previamente un acuerdo de cooperación nuclear con Rusia en 1993 para la construcción de la planta de Bushehr.

