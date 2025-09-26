Irán y Rusia firmaron un acuerdo de 25 mil millones de dólares (mmdd) para construir centrales de energía nuclear en la República Islámica, informó la televisión estatal iraní este viernes.

El acuerdo firmado entre la empresa iraní Hormoz y la rusa Rosatom establece la construcción de cuatro centrales nucleares en Sirik, en la provincia meridional de Hormozgan, dijo el medio.

Irán, amenazado por el restablecimiento de sanciones de la ONU por su programa nuclear, dispone actualmente de una sola planta de energía atómica operativa en Bushehr, en el sur.

Según la agencia estatal iraní IRNA, cada una de las futuras plantas tendrá una capacidad de 1 mil 255 megavatios, aunque no se han dado detalles sobre el calendario de construcción.

Lee también Irán considera "ilegal" la reimposición de sanciones por parte del Consejo de Seguridad de ONU por su programa nuclear

Imagen difundida el 5 de noviembre de 2019 por la Organización de Energía Atómica de Irán muestra centrifugadoras en las instalaciones Natanz de enriquecimiento de uranio en el centro de la República Islámica. Foto: AP

Países europeos reactivan sanciones a Irán por su programa nuclear

Este acuerdo se produce poco antes de que se restablezcan las llamadas sanciones automáticas ("snapback"), activadas por los países europeos firmantes del histórico acuerdo nuclear de 2015 con Irán, que volverían a entrar en vigor el sábado a las 00H00 GMT.

Reino Unido, Francia y Alemania activaron el mecanismo de las sanciones el mes pasado, ya que acusan a Irán de incumplir sus compromisos.

China y Rusia presentaron un proyecto de resolución durante una sesión del Consejo de Seguridad para permitir seis meses adicionales de negociaciones, aunque es poco probable que obtenga el apoyo necesario para ser aprobado.

Los países occidentales acusan a Irán de buscar desarrollar una bomba atómica, pero Teherán lo niega y defiende su derecho a tener un programa nuclear con fines civiles.

Estados Unidos se retiró unilateralmente del acuerdo nuclear en 2018, lo que llevó a Irán a comenzar a incumplir sus compromisos.

Lee también Irán advierte que suspenderá cooperación con organismo nuclear de la ONU si se restablecen sanciones

Las negociaciones entre Washington y Teherán para alcanzar un nuevo acuerdo estaban en marcha, pero fueron desbaratadas por los ataques de Israel contra Irán en junio, que desencadenaron una guerra de 12 días en la que Estados Unidos participó en los bombardeos.

Irán ya había firmado previamente un acuerdo de cooperación nuclear con Rusia en 1993 para la construcción de la planta de Bushehr.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mcc