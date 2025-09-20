Más Información

Suman 27 personas fallecidas por explosión de pipa de gas en Iztapalapa

Suman 27 personas fallecidas por explosión de pipa de gas en Iztapalapa

Cae "El Chacal", presunto líder de Los Tanzanios, por narcomenudeo y extorsión en la CDMX

Cae "El Chacal", presunto líder de Los Tanzanios, por narcomenudeo y extorsión en la CDMX

Localizan y destruyen 12 centros de precursores químicos para elaborar drogas sintéticas en Sinaloa

Localizan y destruyen 12 centros de precursores químicos para elaborar drogas sintéticas en Sinaloa

Casa Blanca niega presión para suspender programa de Jimmy Kimmel; decisión fue tomada por ABC, asegura

Casa Blanca niega presión para suspender programa de Jimmy Kimmel; decisión fue tomada por ABC, asegura

Mundial 2026: Terminó la primera fase para comprar boletos; ¿Qué sigue ahora?

Mundial 2026: Terminó la primera fase para comprar boletos; ¿Qué sigue ahora?

Operativos en Hidalgo dejan 6 detenidos y aseguramiento de hidrocarburos y droga tras cateos en seis municipios

Operativos en Hidalgo dejan 6 detenidos y aseguramiento de hidrocarburos y droga tras cateos en seis municipios

Impulsa Morena reforma para proteger identidad digital ante inteligencia artificial

Impulsa Morena reforma para proteger identidad digital ante inteligencia artificial

Hospedaje de lujo y Diego Jiménez Labora: Loret revela posible motivo de visita de Andy López en Tokio

Hospedaje de lujo y Diego Jiménez Labora: Loret revela posible motivo de visita de Andy López en Tokio

Patricia Mercado pide dejar de llamar "bromas" al acoso laboral, ante el caso de Carlos Gurrola, presuntamente envenenado por sus compañeros

Patricia Mercado pide dejar de llamar "bromas" al acoso laboral, ante el caso de Carlos Gurrola, presuntamente envenenado por sus compañeros

Sin cantar, dictan prisión preventiva a Hernán Bermúdez, líder de "La Barredora"

Sin cantar, dictan prisión preventiva a Hernán Bermúdez, líder de "La Barredora"

¿Quiénes son Los Tanzanios, grupo criminal de Iztapalapa extendido a Cuauhtémoc?

¿Quiénes son Los Tanzanios, grupo criminal de Iztapalapa extendido a Cuauhtémoc?

Detienen a lideresas de “Los Bonitos”, banda dedicada a la extorsión en la CDMX

Detienen a lideresas de “Los Bonitos”, banda dedicada a la extorsión en la CDMX

suspenderá la cooperación con el Organismo Internacional de Energía Atómica () si se restablecen efectivamente las sanciones de la ONU, advirtió este sábado la máxima autoridad en seguridad nacional, después de que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas diera luz verde a esta medida.

El aprobó el viernes el restablecimiento de las sanciones internacionales a Irán por su programa nuclear el 28 de septiembre, a petición de Francia, Reino Unido y Alemania.

"Pese a la cooperación del Ministerio de Relaciones Exteriores con la Agencia (de la ONU, el OIEA) y la presentación de propuestas para resolver la cuestión, las acciones de los países europeos suspenderán de facto la vía de cooperación", afirmó el Consejo de Seguridad Nacional en una declaración televisada.

Lee también

Este organismo, que tiene la última palabra en Irán en materia de seguridad, está dirigido por el presidente Masud Pezeshkian.

En la foto: Planta de energía nuclear de Bushehr, a las afueras de la ciudad sureña de Bushehr, Irán (Foto: AP/Archivo)
En la foto: Planta de energía nuclear de Bushehr, a las afueras de la ciudad sureña de Bushehr, Irán (Foto: AP/Archivo)

En virtud de una ley aprobada por el Parlamento en julio, Irán suspendió su cooperación con el OIEA, tras la guerra de 12 días desencadenada el 13 de junio por un ataque de Israel en territorio iraní.

Irán reprochó a la agencia de la ONU no haber condenado los ataques israelíes y, posteriormente, estadounidenses, que tuvieron como objetivo sus instalaciones nucleares.

Lee también

Sin embargo, a principios de septiembre, la República Islámica aceptó reanudar su cooperación con el OIEA, tras acordar un nuevo marco.

La luz verde dada el viernes por el Consejo de Seguridad de la ONU al restablecimiento de las sanciones, que se habían levantado en 2015 tras la firma de un acuerdo nuclear entre Irán y varias potencias, es una decisión que aún puede revertirse antes del plazo del 28 de septiembre.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

sg

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Transferencias 2025: cómo activar el MTU obligatorio desde el 1 de octubre. Foto: Canva

Transferencias 2025: cómo activar el MTU obligatorio desde el 1 de octubre

Nuevo examen de ciudadanía/ AFP

Nuevo examen de Ciudadanía de Estados Unidos: Número de preguntas, reglas, dificultad y cuándo entra en vigor

IMSS e ISSSTE: ¿Qué pensionados recibirán aguinaldo por adelantado? Fecha exacta y monto. Foto: IMSS / ISSSTE / Adobe

IMSS e ISSSTE: ¿Qué pensionados recibirán aguinaldo por adelantado? Fecha exacta y monto

Golden Gate Bridge /iStock/ bluejayphoto

Con inversión de 40 MDD, San Francisco se transforma y "renace" para recibir al turismo

Halloween. iStock/ gorodenkoff

Inicia la mejor temporada del año: ¿Cuántos días faltan para Halloween, Thanksgiving y Navidad?